1911年6月5日，越南人民爱戴的胡志明主席——阮必成（彼时取名为文波）乘坐Amiral Latouche Tréville号船从龙屋港启程，开始长达30年的寻找救国之路的行程。

1911年6月5日在龙屋港，越南爱国青年阮必成（即胡志明主席）登上拉图什.特雷维尔（Latouche Tréville）号商船，去寻找救国道路。图自越通社

在国破家亡，亲眼见证劳动人民的疾苦后，阮必成很早就形成渴望寻找解放民族之路并拥有比前辈更加独立和创新的视野。他已决定出国寻找救国之路，怀有巨大的决心：“为我的同胞的自由、为我的祖国的自由，这是我想要的一切，这是我懂得的一切”。

从1911至1920年，胡志明的足迹已遍布从亚洲、非洲到美洲等不同大陆的许多地方。胡志明主席在美国、英国和法国的停留时间较长并做各种工作，如打荷、铲雪、烧锅炉、拍照、园艺等工作，以养活自己、学习和寻找活动方向。

胡志明的足迹已遍布从亚洲、非洲到美洲等不同大陆的许多地方。图自互联网

为了实施“寻找国家形状”、“全民族的地位”、为人民争取独立、自由、有饭吃有衣穿和幸福的神圣和崇高的目标，胡志明主席在30年内已经历过重重艰苦和挑战的行程。

胡志明：“这是解放我们的道路”

1917年俄罗斯十月革命取得胜利对胡志明的感情和认识产生巨大影响。1919年，胡志明参加法国社会党。1919年6月18日，取名为阮爱国的胡志明已代表在法越南爱国者向凡尔赛会议递交了一份备忘录, 其中提出了著名的八项要求。要求法国政府承认越南民族的自由、民主、平等和自决权。尽管这份备忘录没有获批，但已得到广泛传播并在法国舆论中引起巨大反响，唤醒了殖民地国家的斗争精神，同时还让胡志明意识到各民族若解放只能靠自己的力量。

1920年12月26，阮爱国以印度支那代表资格出席在都尔市召开的法国社会党第18次会议。图自越通社

1920年，阮爱国已阅读《民族和殖民地问题提纲初稿》，从而找到马克思列宁主义。对阮爱国来说，列宁的提纲成为照耀这名爱国青年正寻找的救国之路的光线。

胡志明指出：“要想救国和解放民族，只能走无产阶级革命道路，别无他路”和“只有社会主义和共产主义才能把世界上被压迫人民和劳动人民从奴役中解放出来”的真理。该结论肯定了阮爱国思维中的深刻变化，从真正的爱国者成为共产主义者——越南的首个共产党员。

从1921年至1930年， 阮爱国积极向越南工人运动和爱国运动传播马克思列宁主义，为越南共产党的诞生做好理论方面的准备。以《法国殖民制度的罪状》（ Le Procès de la colonisation française）和《革命之路》两个作品，特别是于1925年6月21日创刊的《青年报》，胡志明主席已为成立党组织的政治路线做准备。

1930年2月3日，在胡志明主席的主持下，3个共产组织合并会议在中国香港举行，会议已一致同意成立统一的党并取名为越南共产党。图自越通社

在成立党组织的条件已成熟，1930年2月3日，在胡志明主席的主持下，3个共产组织合并会议在中国香港举行，会议已一致同意成立统一的党并取名为越南共产党。在越南共产党的问世和党的首个政治纲领下，越南革命路线已基本形成，越南正确的救国之路已基本得到确定。

回国，为越南人带来春天

1941年5月，胡志明主席主持召开中央委员会第八次全体会议。图自越通社

1941年初，30年奔波在海外的胡志明主席已回国，直接领导革命斗争。1941年5月，胡志明主席主持召开中央委员会第八次全体会议，决定改变革命战略方向，使其符合国内外情况的快速变化，把解放民族任务放在最前，汇集全民族力量，成立越盟阵线，建设武装力量和根据地，形成全国范围内活跃和强大的革命高潮。

1945年8月，在以胡志明领袖为首的党的领导下，越南人民已大力发挥全面力量，铸就了1945年八月革命的胜利，推翻了殖民主义、封建主义制度，建立越南民主共和国——东南亚首个人民民主国家。

在胡志明主席思想的光芒下，历代越南人已稳步走在民族独立和社会主义道路上，使越南国家和民族渡过种种困难和挑战，争取民族独立、实现国家统一、实现革新事业，推进国家工业化、现代化事业和积极融入国际。（完）

八月革命胜利暨国庆70周年盛大阅兵仪式和群众游行在巴亭广场隆重举行。图自越通社