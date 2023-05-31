反腐败、反消极工作：使党和国家机器清正廉洁助力国家发展

越共中央总书记、中央反腐败反消极指导委员会主任阮富仲在2013-2020年反腐败、反消极工作全国总结会议上发表讲话。图自越通社

在贯彻落实革新路线过程中，本着反腐败、反消极是建设廉洁、稳固的党和政治体系工作中的一项特别重要的任务的认识，我党设立了反腐败、反消极的总目标、定位全方位、行动思想和各项任务及措施，即：“防止，逐步杜绝腐败和浪费；创造明显的变化，以保持政治稳定，推动经济社会发展；增强人们的信心；建设清正廉洁、稳固的党和国家；纪律严明的干部和公务员队伍”。成功实现这一目标的决定性因素是党的直接、密切、全面和经常性的领导。



第一期：党建和整顿工作取得突破性进展



回顾越共中央政治局直属的中央反腐败反消极指导委员会成立10多年来的历程，越共中央总书记阮富仲强调，反腐败斗争已“成为一种运动，一种不可逆转的趋势”和“取得了许多重要成果”。



无禁区，无例外



2013年2月1日，中央政治局签发第162- QĐ/TW号决定，成立由阮富仲总书记担任主任的中央反腐败、反消极指导委员会（以下简称指导委员会）。



十年来，反腐败、反消极工作持续开展，办案多起，其中被起诉、被撤职者包括越共中央委员、政治局委员，涉案财产追收达数百万美元。



根据2012-2022年反腐败、反消极工作10周年总结报告指出，十年来，越南各级党委和检查委员会对2700个党组织近16.8万名党员，其中与腐败有关的7390名违纪党员进行了纪律处分。越共中央、政治局、书记处、中央检查委员会对中央管理的170名高级干部进行了违纪处置，其中包括33名越共中央委员和原中央委员、3名政治局委员、1名原政治局委员以及武装力量50余名将军级军官。特别是，自党的十三大召开以来，对中央管理的50名高级干部进行了违纪处置，其中包括8名中央委员和原中央委员，武装力量20余名将军级军官等。

反腐败斗争已“成为一种运动，一种不可逆转的趋势”和“取得了许多重要成果”

全国检察机关共立案侦查贪污腐败案件2657件，被告人5841人；起诉案件2628件，被告人6199人。特别是，十三大以来，共立案侦办贪污、滥用职权、经济损失等腐败犯罪案件4200余件，被告人7572人，其中，立案侦办腐败案件455件，起诉被告人1054人。



就2023年初以来，各级党委和检查委员会对100多个党组织超3600名党员进行了纪律处分。越共中央、政治局、书记处、中央检查委员会对12个党组织、26名厅长级及同等以上高级干部进行了违纪处置，其中包括1名原中央委员、3名省人民委员会主席和原主席、武装力量2名将军级军官等。

2012-2022年反腐败、反斗争工作10周年总结会议全景。图自越通社

值得一提的是，最近，在越亚公司发生的贪污腐败案件，涉及到中央和地方多名高级干部，受纪律处分和刑事处置的干部、党员达数百人，其中，3名中央委员（部长、原部长和省委书记）、3名副部长、3名武装力量将领等被给予纪律处分和刑事处置；迄今已对99人进行刑事处置。在越南外交部领事局及部分有关机关发生的案件已起诉被告人54人，其中副部长和原副部长2名，政府副总理助理1名，省市人民委员会副主席2名，司长、局长2名等。



上述数字充分表明党和国家在发现和处置腐败和消极工作中的高度决心和巨大努力，使这一特别重要的任务不仅作为政治宣言，而且化为了实际行动。同时也证明，建立以越共中央总书记为首的指导委员会是完全正确的，满足人民的愿望和心声。



可以肯定的是，反腐败、反消极斗争多年来一直由党和国家积极领导、指导和实施，但最近，它比以往任何时候都更加激烈和彻底地推进，取得了许多具体而明确的成果。许多严重复杂的腐败和经济案件，包括党和国家的高级领导人、公安和军队力量的将军、军官、在职和离退休干部，都按照党的规定和国家的法律，本着“无禁区，无例外，无论他们是谁”的精神，坚决和严格地给予纪律处分和刑事处置。

增强人民群众的信心 驳斥敌对势力的错误论调



回顾越共中央政治局直属的中央反腐败、反消极指导委员会成立10多年来的历程，越共中央总书记阮富仲强调，反腐败斗争已“成为一种运动，一种不可逆转的趋势”和“取得了许多重要成果”；不像某些意见认为，过于注重反腐，反而会“压抑”、“束缚”敢想敢做的人，“拖慢”国家的发展。相反，正是通过抓好党的建设和整顿工作，加大反腐败、反消极斗争力度，则为促进经济社会发展、维护政治稳定、确保国防安全和加强对外工作作出了重要贡献。特别是有助于恢复和巩固人民群众的信任，驳斥敌对、反对势力的一切错误论调指出，反腐败、反消极斗争，对违法的干部和党员进行纪律处分和刑事处置是“内斗”、“派系”。“加强反腐败斗争，建设和使党和国家机器清正廉洁，只会“却步”那些动机不纯、已“犯黑”的人和那些未掌握党的路线和政策，缺乏勇气，缺乏知识和经验的人”。



越南外贸大学中文系讲师侯向玉（中国籍）援引阮富仲总书记5月13日在与河内市选民接触时的讲话指出：反腐败工作不是内部互相攻击，一派打击另一派。”这是非常反动的论调。党是为了人民、为了国家，不惜牺牲。官员，特别是当拥有权力和职位时，容易滥用权力来谋取私利，滥用职权就是偷盗、抢劫人民财产，然后互相勾结以进行腐败、消极和堕落行为，使党和国家失去信誉，这必须予以处理”。进而可以看得出以阮富仲总书记为首的越南共产党对开展反腐败、反消极工作的高度决心。

“加强反腐败斗争，建设和使党和国家机器清正廉洁，只会“却步”那些动机不纯、已“犯黑”的人和那些未掌握党的路线和政策，缺乏勇气，缺乏知识和经验的人”

中国中央广播电视总台越南语部主任魏为也强调，称“反腐败会影响经济发展”、“拖慢”国家的发展的言论是完全错误的。反腐败不仅不会影响经济的发展，更会铲除经济发展的“毒瘤”，创造风清气正、公平正义的环境，更加激发经济活力，促进经济的发展。

反腐败、反消极斗争可以说是党的建设和整风的突破口，在国家机器和整个政治体系中严明纪律，为增强各阶层人民对党的领导的信心作出重要贡献。



河内市东英县春嫩乡春嫩村党支部书记黎氏颖表示，在以阮富仲总书记为首的越南共产党的领导和指导下，越南的反腐败、反消极工作取得了积极的、非常重要的、全面的成果，给人留下了良好的印象，产生了积极影响，在全社会广泛传播，得到广大干部、党员和群众的认同、支持和赞赏，得到了国际友人的认可。绝大多数人民群众表达了对党在反腐败、反消极工作中的领导的信心。



黎氏颖对“无禁区，无例外”的方针和本着像胡志明主席曾教导的“砍几根虫枝，救整棵树”的精神表示赞同，其显示了党和国家在反腐败、反消极斗争工作中的坚定本领和严肃认真，为增强人民群众对党和制度的信任和热爱作出贡献。



据越共中央宣教部最近进行的一项社会舆论调查显示，93%的受访者对由阮富仲总书记领导的党和国家反腐败、反消极斗争工作充满信心。很多人认为，10年来所取得的巨大成果，并不止于数字（审查、检查、处置数百起件案件；起诉和严明判罚数千名被告人；数千名干部、党员，包括高级官员受到严惩；追回数万亿越盾，数百万平方米的土地被收回等），而且具有根本性、基础性，比金钱更有价值——是人民群众对党的领导、国家的管理的信任。（未完待续）



