越南人口达一亿：机遇与挑战

人们带着孩子参观胡志明市动植物园的游乐园 。图自互联网

越南人口在2013年达到9000万后，在2023年迎来1亿人口。这一里程碑将使越南成为世界第15大人口大国和东南亚人口规模达1亿的三个国家之一。

10年前越南人口达到9000万时，经济规模为1730亿美元，人均收入为1960美元。但到2022年底，进入2023年之际，越南经济规模已经达到了4090亿美元，2022年人均收入达4110美元。

预计到2023年底，越南人口超过1亿，经济规模将达到约4244.5亿美元（根据国际组织预测），人均收入达到4400美元（根据越南国会下达的目标）。

当人口增加时，需要加快经济的增长，因为1亿人的经济规模必须超过4400亿美元。图自互联网

因此，当人口增加时，需要加快经济的增长，因为1亿人的经济规模必须超过4400亿美元。这意味着2023年GDP增速必须突破7%的门槛，在2023年一季度经济增速仅为3.32%的情况下压力较大。

1亿个希望

联合国人口基金会（UNFPA）驻越南代表处表示，世界正在迅速变化，越南不应掉队。1亿人口意味着越南拥有广阔的国内市场，有能力吸引更多的外国直接投资资本，拥有健康、受过良好教育、熟练、创新思维和国家强劲动力的劳动力市场。

“人口众多，劳动者充足，对外国投资者具有吸引力。图自越通社

因此，越南需要认识到，2023年人口达1亿不仅仅是一个数字，而是为今天和子孙后代建设一个强大的越南国家的愿景。因为一亿越南人代表着“一亿个希望、一亿个梦想和一亿个解决方案”。



越南国民经济社会事务和人口研究院原院长、人口家庭和儿童研究院科学理事会主席阮廷举教授表示，迎来第1亿个公民的事件将成为国家的一个重要而令人印象深刻的里程碑。

越南国民经济社会事务和人口研究院原院长、人口家庭和儿童研究院科学理事会主席阮廷举教授。图自越通社

阮廷举教授分析，如果有一亿人口，但经济不发展，教育水平低，就很难前进。但是如果把1亿人放在经济发展，知识水平高的大背景下，就是一个很大的发展机遇。越南是一个人口众多的劳动密集型市场（拥有超过5000万名劳动者），因此有条件发展多行业和多领域的经济部门，促进工业和服务业的发展。

“人口众多，劳动者充足，对外国投资者具有吸引力。但是，在挑战方面，1亿人也带来了粮食和能源安全问题，尤其是在人均土地面积低和气候变化等的情况下，那么确保1亿人的优质教育质量、医疗保健和环境保护将不是一个简单的问题”，阮廷举教授指出。

联合国人口基金会也指出，当死亡率和生育率双双下降时，越南将很快完成人口转型。对今天所有越南人来说，过上更健康、更长寿的生活是一项重要成就。然而，近几十年来生育率下降和生育限制正在导致越南人口迅速老龄化。

一名婴儿在越南中央妇产医院出生。图自Vietnam+

把握机遇是优质的劳动力资源

据统计总局的统计，1亿人口是经济社会发展时期的坚实资源，是国家快速可持续发展的机遇。加上，越南正处于黄金人口结构时期，近70%的人口处于劳动年龄阶段。按规律，人口黄金期是各国社会经济发展的“绝无仅有”的机遇，而且这种机遇在各国的发展史上只出现过一次。

国会社会事务委员会专职委员范重义表示：我国正处于人口黄金期，拥有5150万名劳动力，居东盟地区第三位。但劳动力素质不高，受培训率仅为67%，持有文凭和证书率仅为27%。

越南正处于人口黄金期，拥有5150万名劳动力，居东盟地区第三位。图自互联网

如果我们没有出台有效政策去把握机遇，发挥人口黄金时期的优势，这将是一种巨大的浪费，会产生多方面的消极影响，影响后代人的发展。

在越南，黄金人口期预计将于2038年结束。根据人口规律，黄金人口期的结束也是向“人口老龄化”时期的过渡。因此，需要发挥黄金人口优势来推动社会经济发展，积极积累资源来应对人口老龄化问题。

这一里程碑将使越南成为世界第15大人口大国和东南亚人口规模达1亿的三个国家之一。图自越通社

“如果‘黄金人口’时期恰逢经济稳定时期，教育系统能够很好地为劳动者提供知识和专业技能，将成为促进社会经济发展的强大动力。相反，如果政策不当，国家将面临就业不足、陷入中等收入陷阱、社会弊端增多、从长期来看成为阻碍国家发展的包袱等挑战”，范重义说。

联合国人口基金会称，越南需要通过有关健康、教育和就业机会的政策和计划继续投资于青年，以满足新时代劳动力市场的需求和在国内促进青年创新精神。此外，越南需要加强与健康相关服务的政策，包括性健康和生殖健康方面的政策。（完）

2023年人口达1亿不仅仅是一个数字，而是为今天和子孙后代建设一个强大的越南国家的愿景。图自互联网