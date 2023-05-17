Мысль Хо Ши Мина: внешняя политика и международная интеграция – решающий фактор победы вьетнамской революции

Президент Хо Ши Мин и первый секретарь Ле Зуан на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза, 1961 год. (Фото: ВИА)

Открытие дверей, интеграция для развития

В процессе поиска правильного революционного пути для вьетнамского народа президент Хо Ши Мин сформировал свою мысль по вопросу интеграции.

Вьетнамский флаг развевается с флагами других стран в конференц-зале Тхудинь, провинция Ниньбинь, где проходит Великий Весак 2019.

В газете «L’Humanite» (2 августа 1919 года) президент Хо Ши Мин писал: «… В принципе, общий прогресс зависит от развития интернационализма и цивилизации, который приносит пользу только тогда, когда международные отношения расширяются и укрепляются».

После успеха Августовской революции 1945 года президент задумался о расширении международных связей с целью социально-экономического развития страны и направил кадры для изучения передовой науки и техники из-за рубежа.

Президент Хо Ши Мин (белая рубашка, в середине второго ряда) фотографируется на память с делегатами Международной конференции солидарности с вьетнамским народом против американской империи: защита мира, в Президентском дворце, ноябрь 1964 года. (Фото: ВИА)

В письме государственному секретарю США Джеймсу Бирнсу (1 ноября 1945 г.) президент Хо Ши Мин выступил с инициативой по созданию народной дипломатии, открыв путь для сотрудничества народов между Вьетнамом и Соединенными Штатами.

Но наиболее полно и ясно стратегическая мысль об открытой экономике была упомянута президентом Хо Ши Мином в письме «Призыв к Организации Объединенных Наций» (декабрь 1946 г.), основное содержание которого таково: «Что касается демократических стран, Вьетнам готов проводить политику открытия и сотрудничества во всех областях:

Президент Хо Ши Мин принял и задушевно побеседовал с главой делегации Лаосской партии и Патриотического фронта Кейсоне Фомвихане, находящимся с визитом во Вьетнаме (1966 г.). (Фото ВИА)

Президент Китая Мао Цзэдун приветствует Дядю Хо с дружеским визитом в Китай, 25 июня 1955 года. (Фото: ВНА)

а. Вьетнам благосклонно относится к инвестициям иностранных капиталистов и технических специалистов во всех отраслях техники и технологии.

б. Вьетнам готов расширять порты, аэропорты и дороги для международной торговли и транзита.

в. Вьетнам соглашается присоединиться ко всем организациям международного экономического сотрудничества под руководством Организации Объединенных Наций.

д. Вьетнам готов подписать специальные соглашения с военно-морскими силами, сухопутными войсками в рамках ООН по безопасности, а также договоры, связанные с использованием нескольких военно-морских и военно-воздушных баз.»

Во время революционного процесса эти взгляды продемонстрировали о дальновидном мышлении президента Хо Ши Мина.

Вьетнам направил солдат для участия в миротворческих операциях в Республике Южный Судан с 2018 года. (Фото: ООН)

Привлечение внешних ресурсов для продвижения внутренних сил

Президент Хо Ши Мин настойчиво проводил политику открытых дверей, чтобы сохранить региональную и глобальную стабильность и дать возможность своему народу жить в мире и свободе. Международная экономическая интеграция была поддержана международными друзьями, и благодаря этой поддержке потенциал Вьетнама был усилен.

Активно осуществляя международную интеграцию, Вьетнам с годами достиг новой высоты в процессе международной интеграции, все больше участвуя в многосторонних механизмах.

Интеграция, однако, должна опираться в основном на реальную власть. Президент Хо Ши Мин говорил: «Интеграция, однако, должна опираться в основном на реальную власть. Президент Хо Ши Мин говорил: «Мы должны полагаться на реальную силу. Реальная сила сильна, а дипломатия побеждает. Реальная сила – это гонг, дипломатия – звук. Чем громче гонг, тем громче звук».

Президент Хо Ши Мин, премьер-министр Фам Ван Донг приняли журналиста Уилфреда Берчетта и его жену, больших друзей вьетнамского народа, в 1966 году. (Фото: переснято THIEN DIEU)



Президент Хо Ши Мин посещает завод Уралмаш имени Орджоникидзе в Свердловске, ныне Екатеринбург, 1955 год. (Источник: ВИА)

Международные отношения Вьетнама с другими странами все больше укрепляются, расширяются и развиваются.

«Каждый вьетнамец должен продвигать дух независимости, самодостаточности, самоуважения и «вкладывать свои усилия для собственного освобождения», «нация, которая не обладает самодостаточностью и ждет помощи от других стран, не заслуживает быть независимой». Президент Хо Ши Мин

Президент Хо Ши Мин напомнил:

«Наши кадры должны хорошо работать с иностранными специалистами, перенимать их передовой опыт, сохранять и эффективно использовать технику и материалы, приобретенные дружественными странами в рамках сотрудничества. Мы жестко боремся с бюрократией, расточительством и казнокрадством; Постепенно формировать контингент работников, занимающихся международной экономикой, с революционными качествами, с хорошей профессиональной квалификацией, чтобы легко сотрудничать иностранными бизнесменами и учиться у них».

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг с главами государств. За 35 лет реализации политики Обновления (Doi Moi) Вьетнам добился многих достижений исторического значения, в том числе в международных делах.

В настоящее время Вьетнам выстроил внешнюю политику, соответствующую внутренней и международной ситуации, обеспечивая принципы, основанные на идеологической основе президента Хо Ши Мина, как основу для расширения экономики.

Вьетнам все глубже интегрируется во многих областях со странами пяти континентов.

X съезд Партии утвердил:

Вьетнам в настоящее время развивает свою внешнюю политику в соответствии с внутренней и международной обстановкой, обеспечивая принципы, основанные на идеологическом фундаменте президента Хо Ши Мина, в качестве основы для внешнеэкономической экспансии. На Х-м партийном съезде партия заявила: «Принимая во внимание взаимосвязь между независимостью, самостоятельностью и международной интеграцией, мы будем активно и позитивно интегрироваться в международное сообщество». Она подтверждает, что будет обеспечивать независимость, автономию и национальный суверенитет, а также всестороннюю, широкую, гибкую и эффективную международную интеграцию в национальных интересах.».

На пути развития внешняя политика Вьетнама обеспечивает сохранение суверенитета, независимости и самостоятельности страны, путь развития страны со социалистической ориентацией, построение дружественных и равноправных отношений со всеми народами, обращение за помощью и сотрудничеством ко всем странам мира для обновления, строительства и обороны вьетнамского народа; поддержание мира и стабильности в регионе и в мире для сосредоточения на строительстве и развитии экономики; обеспечение широкой интеграции Вьетнама в мировую экономику и повышение позиции Вьетнама в регионе и в мировом сообществе./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА