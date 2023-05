LA pOLITIQUE eXTÉRIEURE eT l’INTÉGRATION iNTERNATIONALE jOUENT uN rÔLE dÉCISIF dANS lA RÉVOLUTION vIETNAMIENNE

Le Président Ho Chi Minh (2e, gauche) et le premier secrétaire du Comité central du Parti Le Duan (2e, droite) lors du XXIIe Congrès du Parti communiste de l’Union Soviétique en 1961. Photo: VNA

S’ouvrir, s’intégrer pour se développer

Le Président Ho Chi Minh (Oncle Ho) a réfléchi à la question de l’ouverture et de l’intégration dans son processus de recherche de la meilleure voie révolutionnaire pour la nation.

Le drapeau vietnamien et les drapeaux d’autres pays dans la salle de conférence de Thuy Dinh, dans la province de Ninh Binh, où se déroule la fête bouddhique de Vesak 2019.

Dans un article publié le 2 août 1919 dans le journal français L’Humanité, il a écrit : “… En principe, le progrès commun dépend du développement de l’internationalisme et la civilisation n’est bénéfique que lorsque les relations internationales sont élargies et renforcées.”

Après le succès de la Révolution d’août 1945, l’Oncle Ho a cherché à élargir les relations internationales pour favoriser le développement socio-économique du pays, et à envoyer à l’étranger des cadres pour étudier les sciences et les technologies avancées.

Le Président Ho Chi Minh (chemise blanche, milieu, deuxième rang) et des délégués participant à la Conférence internationale de solidarité avec le peuple du Vietnam contre l’agression impérialiste américaine : pour la défense de la paix, au Palais présidentiel en novembre 1964. Photo : VNA

Dans une lettre adressée au secrétaire d’État américain James Byrnes (le 1er novembre 1945), il a présenté l’initiative sur la diplomatie populaire, ouvrant la voie à la coopération entre les peuples du Vietnam et des États-Unis.

Toutefois, sa pensée stratégique sur l’économie ouverte a été formulée le plus clairement et pleinement dans sa lettre “Appel aux Nations Unies” (décembre 1946), qui énonce les points suivants :

Le Président Ho Chi Minh reçoit le chef de la délégation du Parti et du Front patriotique lao Kaysone Phomvihane en visite d’amitié au Vietnam en 1966. Photo : VNA

Le Président chinois Mao Zedong (premier, gauche) reçoit le Président Ho Chi Minh (milieu) lors de sa visite d’amitié en Chine, le 25 juin 1955. Photo : VNA

a. Le Vietnam accueille favorablement les investissements des capitalistes et des techniciens étrangers dans toutes ses industries.

b. Le Vietnam est prêt à élargir ses ports, ses aéroports et ses routes pour le commerce et le transit international.

c. Le Vietnam accepte de rejoindre toutes les organisations internationales de coopération économique sous la direction des Nations Unies.

d. Le Vietnam est prêt à signer des accords de sécurité spéciaux avec les marines et les forces armées dans le cadre des Nations unies, ainsi que des traités relatifs à l’utilisation de certaines bases navales et aériennes.

Ces points de vue ont montré la pensée visionnaire de l’Oncle Ho durant la Révolution vietnamienne.

Le Vietnam envoie des soldats pour participer à l’opération de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud à partir de 2018. Photo : ONU

Attirer les forces extrinsèque pour optimiser les forces intrinsèques

L’Oncle Ho a poursuivi avec persistance la politique d’ouverture pour contribuer au maintien de la stabilité régionale et mondiale, afin que le peuple vietnamien puisse vivre en paix et en liberté, ainsi que l’intégration économique internationale pour recevoir des aides d’amis internationaux et valoriser les potentiels du Vietnam grâce à ces aides.

En mettant en œuvre activement l’intégration internationale, ces dernières années, le Vietnam participe de plus en plus aux mécanismes multilatéraux.

L’intégration est importante, mais il faut compter sur sa propre force. L’Oncle Ho a souligné : “Nous devons compter sur notre propre force. Si la force est grande, la diplomatie l’emportera. La force est le gong et la diplomatie est le son. Si le gong est fort, le son sera fort.”

Le Président Ho Chi Minh (2e, droite) et le Premier ministre Pham Van Dong (premier, gauche) reçoivent le journaliste Wilfred Burchett et son épouse, grands amis du peuple vietnamien, en 1966. Photo : Thien Dieu



Le Président Ho Chi Minh visite une usine à Sverdlovsk, aujourd’hui Ekaterinbourg, en 1955. Photo : VNA

Les relations extérieures du Vietnam avec d’autres pays sont de plus en plus consolidées, élargies et développées.

“Chaque Vietnamien doit promouvoir fortement l’esprit d’indépendance et d’autonomie. Une nation qui n’est pas autonome mais attend l’aide d’autres peuples ne mérite pas d’être indépendante.” Le président ho chi minh

Il a rappelé :

“Nos cadres doivent bien travailler avec des experts étrangers, apprendre des expériences avancées d’autres pays, préserver et faire bon usage des machines et des matériaux que nos amis nous ont offerts ; et doivent lutter strictement contre la bureaucratie, le gaspillage et la corruption. Il faut édifier progressivement un contingent de cadres chargés de l’économie internationale dotés de qualités révolutionnaires et de bonnes qualifications professionnelles pour coopérer facilement et apprendre des entrepreneurs étrangers.”

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong avec des dirigeants d’autres pays. Après 35 ans de mise en œuvre du Doi moi (Renouveau), le Vietnam obtient de nombreuses grandes réalisations importantes, dont celles dans les affaires étrangères.

Actuellement, le Vietnam élabore une politique extérieure adaptée à la situation nationale et internationale, garantissant les principes du fondement idéologique du Président Ho Chi Minh, servant de base pour l’expansion des relations économiques. Le 10e Congrès national du Parti a affirmé : “s’intégrer activement dans le monde, en gérant bien les rapports entre l’indépendance, l’autonomie et l’intégration internationale ; s’intégrer au monde de manière complète, étendue, flexible et efficace pour les intérêts de la nation, du peuple, en garantissant l’indépendance, l’autonomie et la souveraineté nationales.”

Le Vietnam est en développement stable, devenant le premier exportateur mondial de produits agricoles et aquatiques, s’intégrant plus profondément au monde.

La politique extérieure du Vietnam garantit la protection de la souveraineté nationale, de l’indépendance et de l’autonomie du pays, la voie de développement national selon les orientations socialistes, le développement de relations d’amitié et d’égalité avec les autres nations, l’utilisation de l’aide et de la coopération des peuples du monde pour le processus de Renouveau, d’édification nationale et de défense du peuple vietnamien. Elle contribue en outre à maintenir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde pour se concentrer sur la construction et le développement économiques, à assurer une large intégration du Vietnam à l’économie mondiale, à améliorer constamment sa position dans la région et dans la communauté internationale./.