九龙江三角洲迎接FDI浪潮

越南隆安省成为工业领域招商引资的亮点。图自越通社

九龙江三角洲地处东盟地区中心的海上通道，这里自然条件得天独厚，人民友善，目前迎来邻国许多投资浪潮的机会。

九龙江三角洲正落实多项政策，助力外商直接投资（FDI）企业稳定且可持续发展。从而营造开放环境，使九龙江三角洲日益成为投资商可靠且具有吸引力的目的地。

九龙江三角洲地处东盟地区中心的海上通道，这里自然条件得天独厚，人民友善，目前迎来邻国许多投资浪潮的机会。

招商引资的潜力

据计划与投资部的消息，将基础设施确定为推动经济社会发展，创造吸引投资的动力的基础，在2021-2025年阶段，九龙江三角洲各项目获得国家预算资金达320万亿越盾（约合136.5亿美元），与2016-2020年阶段相比增长23.3%。此外，通过交通运输部、农业与农村发展部和卫生部等部门拨出的国家预算资金达140万亿越盾（约合59.7亿美元），用于开展本地区工程项目。

计划与投资部部长阮志勇表示，将资金集中用于开展交通基础设施建设项目，尤其是通过两条高速公路、内河航道和铁路的路线连接九龙江三角洲与胡志明市和东南部的道路。 同时，开发从前江到坚江的沿海公路，与控制海水入侵、重新安置人口、保障国防安全相结合，形成走向大海的开放经济走廊。

今年上半年，经过安江、芹苴、后江和朔庄4省市和长达188公里的北南高速公路东段项目朱笃（Châu Đốc）—芹苴—朔庄高速公路将得到兴建。另外，坚江省申请政府提早对长近100公里的河仙- 迪石（Rạch Giá）高速公路进行投资。

在吸引FDI方面，隆安省居全国第13位，是九龙江三角洲的领先省份。

位于九龙江三角洲门户的隆安省工业园区建设进程位居全国第三（仅次于同奈省和平阳省）。在吸引FDI方面，隆安省居全国第13位，在南部重点经济区居第3位（仅次于巴地头顿省和胡志明市），是九龙江三角洲的领先省份。目前，隆安省工业区外招商引资项目167个，其中外国投资项目16个，注册投资总额45亿美元。

芹苴市越新工业区是长期以来在九龙江三角洲地区内的重点项目，按照绿色、清洁、环保、智能管理、现代和可持续发展等标准得到规划。

芹苴市越新工业区是长期以来在九龙江三角洲地区内的重点项目，按照绿色、清洁、环保、智能管理、现代和可持续发展等标准得到规划。 从而解决就业问题，为地方财政预算创造了大量的资金来源，为当地工业化和现代化事业做出了巨大的贡献。

营造开放的投资环境

多年来，隆安省从了解当地投资环境到项目落地过程中始终积极向投资商提供协助。对于为该省带来附加值高、机械技术先进、对环境影响小的大规模投资项目，当地主管部门自收到完整合法申请材料后在1个工作日内颁发投资许可证。

隆安工业园区生产线。图自越通社

隆安省人民委员会主席阮文吾表示，2023年，该省考虑提升省级投资促进机构的能力，使其具备介绍、邀请和吸引世界大投资商和跨国公司的能力，确保投资许可证颁发手续与主管部门的一致性、统一性和透明性。隆安省各级部门认真朝着“与企业同行”方针执行任务。这也是隆安省今年的寄语。

在九龙江三角洲的首府之地，芹苴市除了着力化解企业面临的困难，同步实施多项扶持措施，助力企业发展生产与经营活动外，该市还通过不同渠道加强向国内外投资商和企业介绍当地潜力。

建成以芹苴市为增长极的湄公河三角洲的活力区。

芹苴市人民委员会主席陈越长表示，芹苴市为企业创造最便利条件，并营造开放环境，将芹苴市建设成为外国投资商的可靠和具有吸引力的目的地。芹苴市政府承诺与企业和投资商在了解当地投资经营信息和开展投资经营活动中并肩同行。

永隆省刚颁布2023年投资促进计划，其目标在于促进当地投资和经济社会发展计划。同时吸引对该省关心领域招商引资，充分利用该省潜力和优势。因此，永隆省优先吸引发展数字经济，以4.0技术为基础发展的产业，如信息与通信技术工业、生物工业、高科技农业、环保技术、清洁能源和基础设施等。

永隆省优先吸引发展数字经济，以4.0技术为基础发展的产业。

永隆省人民委员会副主席阮文烈称，在开展重点项目的同时，永隆省将举行投资促进计划，与外国组织、机构和协会交换信息，向境外企业介绍当地潜力。同时，永隆省将参加由中央部门和各省市举行国内外投资促进活动。

据计划与投资部外国投资局的消息，截止2023年1月底，九龙江三角洲生效FDI项目共1884个，注册总额超350亿美元。（完）

截止2023年1月底，九龙江三角洲生效FDI项目共1884个，注册总额超350亿美元。