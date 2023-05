Une vague d’investissements directs étrangers attendue dans le delta du Mékong

Le port international de Long An est capable de recevoir des navires de 30.000 à 50.000 tonnes, occupant une position favorable dans les échanges entre la province de Long An et Ho Chi Minh-Ville et d’autres provinces du delta du Mékong. Il s’agit d’une condition favorable pour attirer les investisseurs à Long An. Photo: VNA

Situé sur la route maritime du centre de la région ASEAN et doté de conditions naturelles favorables, le delta du Mékong se prépare à accueillir une vague d’investissements directs étrangers (IDE).

Les villes et provinces de la région déploient de nombreuses directives et politiques pour que les entreprises d’investissement direct étranger (IDE) se développent de manière stable et durable, créant un environnement ouvert, aidant le delta du Mékong à devenir une destination de plus en plus fiable et attrayante pour les investisseurs.

Le delta du Mékong devient une destination fiable et attrayante pour les investisseurs.

Potentiel pour attirer des investissements

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, pour créer une motivation à attirer les investissements, au cours de la période 2021 – 2025, le fonds budgétaire total de l’État accordé aux projets dans le delta du Mékong devrait atteindre environ 320.000 milliards de dongs (environ 13,65 milliards de dollars), soit une hausse de 23,3% par rapport à la période 2016 – 2020. En outre, environ 140.000 milliards de dongs (environ 5,97 milliards de dollars) d’investissement du budget de l’État seront investis par l’intermédiaire des ministères du Transport, de l’Agriculture et du Développement rural, de la Santé… pour mettre en œuvre des projets dans la région.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que le fonds serait destiné aux projets de développement des infrastructures de transport, en particulier les routes reliant le delta du Mékong à Hô Chi Minh-Ville et à la région du Nam Bô oriental, les voies navigables intérieures et les voies ferrées.

Le projet d’autoroute Chau Doc – Can Tho – Soc Trang (reliant le port de Tran De) faisant partie du projet d’autoroute Est Nord – Sud, d’une longue de plus de 188 km, traversant 4 provinces et villes : An Giang, Can Tho, Hau Giang et Soc Trang, devrait être mis en chantier en juin prochain. Parallèlement à cela, la province de Kien Giang a proposé au gouvernement pour un investissement plus tôt que prévu de l’autoroute Ha Tien – Rach Gia, d’une longue de près de 100 km.

En termes de l’attractivité d’IDE, la province de Long An est se classe 13e du pays et 3e de la région économique clé du Sud. Photo: VNA

La province de Long An est la troisième localité du pays en matière de développement des zones industrielles (après les provinces de Dong Nai et Binh Duong). En termes de l’attractivité d’IDE, Long An se classe 13e du pays et 3e de la région économique clé du Sud (après la province de Ba Ria – Vung Tau, Hô Chi Minh-Ville) et domine toujours les provinces et villes de la région du delta du Mékong. Jusqu’à présent, la province a attiré 167 projets d’investissement en dehors des zones industrielles, dont 16 projets étrangers avec un capital d’investissement total enregistré de 4,5 milliards de dollars.

Le parc industriel VSIP Can Tho est un projet clé qui a depuis longtemps créé un effet d’entraînement dans le delta du Mékong.

Dans la ville de Can Tho, le parc industriel VSIP Can Tho est un projet clé de la région du delta du Mékong, planifié selon les critères d’une industrie verte, propre et respectueuse de l’environnement, de gestion intelligente, de développement moderne et durable.

Créer un environnement d’investissement ouvert

Depuis de nombreuses années, la province de Long An soutenait toujours les investisseurs. Pour les projets d’investissement à grande échelle apportant une valeur ajoutée à la province et utilisant des technologies avancées, les autorités compétentes délivreront le certificat d’investissement en une journée.

Une chaîne de production dans le parc industriel de Long Hau, dans la province de Long An. Photo: VNA

Le président du comité populaire provincial de Long An, Nguyen Van Ut, a déclaré qu’en 2023, la province envisageait de mettre à niveau l’agence de promotion des investissements de Long An pour qu’elle ait la capacité de présenter, d’inviter et de conseiller les principaux investisseurs et les sociétés multinationales, en garantissant cohérence et transparence avec les autorités compétentes dans les procédures d’autorisation d’investissement. Les branches de tous les niveaux suivent sérieusement l’esprit de “Toujours accompagner les entreprises”.

La ville de Can Tho deviendra le centre dynamique du delta du Mékong.

Le président du comité populaire de la ville de Can Tho, Tran Viet Truong, a déclaré que Can Tho créait un environnement ouvert et les conditions les plus favorables pour les entreprises et faisait de Can Tho une destination fiable et attrayante pour les investisseurs étrangers. Les autorités municipales se sont engagées à accompagner les entreprises et les investisseurs dans l’étude et la mise en œuvre de leurs projets dans la ville.

La province de Vinh Long vient de publier son programme de promotion des investissements en 2023 dans le but de promouvoir les programmes d’investissement et le développement socio-économique, et en même temps attirer des capitaux d’investissement dans les domaines auxquels la province s’intéresse, en tirant le meilleur parti de ses avantages et potentiels. En conséquence, Vinh Long donne la priorité aux projets dans l’économie numérique, les industries développées sur la base de la technologie 4.0 telles que l’industrie des TIC, l’industrie biologique, l’agriculture de haute technologie, les technologies environnementales, l’énergie propre, l’infrastructure technique…

D’après le vice-président du comité populaire provincial de Vinh Long, Nguyen Van Liet, parallèlement à la mise en œuvre de projets clés, Vinh Long organisera des programmes de promotion des investissements, procédera à des échanges d’informations avec des organisations, des agences et des associations étrangères pour connecter et promouvoir les potentiels locaux avec les entreprises étrangères. Dans le même temps, Vinh Long participera à des programmes de promotion des investissements nationaux et étrangers organisés par les ministères, les secteurs, les villes et provinces.

Selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement, fin janvier 2023, il y avait 1.884 projets d’IDE opérationnels dans le delta du Mékong, d’un capital social total de plus de 35 milliards de dollars./.

