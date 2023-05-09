Дельта Меконга приветствует волну прямых иностранных инвестиций

Международный порт Лонг-ан способен принимать суда водоизмещением 30 000 – 50 000 тонн, имеет выгодное положение в торговле с Хошимином и провинциями в дельте Меконга, что является благоприятным условием для привлечения иностранных инвесторов. Фото: ВИА

Дельта Меконга, расположенная на морском пути регионального центра АСЕАН, наделена благоприятными природными условиями, мирными жителями, которая в настоящее время находится перед многими возможностями для приветствия инвестиционной волны из соседних стран.

Провинции и города в регионе имеют множество руководящих принципов и политик, направленных на устойчивое развитие предприятий с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), тем самым создавая открытую инвестиционную и деловую среду, дельта Меконга все больше становится надежным и привлекательным местом назначения для инвесторов.

Дельта Меконга становится все более надежным и привлекательным местом для инвесторов.

Потенциал для привлечения инвестиций

По данным Министерства планирования и инвестиций, опредив инфраструктуру как опору для социально-экономического развития, создающую движущую силу для привлечения инвестиций, в период 2021-2025 годов ожидается, что общий объем государственной бюджетной поддержки проектов в дельте Меконга составит около 320.000 млрд донгов (около 13,65 млрд. долл. США), увеличившись на 23,3% по сравнению с периодом 2016-2020 гг.

Кроме того, около 140.000 миллиардов донгов (около 55,97 млрд. долл. США) из государственного бюджета инвестируется через министерства: транспорта, сельского хозяйства и развития сельских районов, здравоохранения… для реализации проектов в регионе.

Министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг заявил, что капитал будет сосредоточен для проекта развития транспортной инфраструктуры, особенно маршрутов, соединяющих дельту Меконга с городом Хошимин и юго-восточным регионом через две скоростные автомагистрали, внутренние водные пути и железные дороги. В то же время, развитие прибрежной дороги от Тиенжанга до Киенжанга, связанную со сдерживанием вторжения соленой воды, перераспределением населения, обеспечением национальной обороны и безопасности, формированием открытого экономического коридора, выходящего к морю.

Ожидается, что в июне этого года проект скоростной автомагистрали Чаудок – Кантхо – Шокчанг относится к участку восточного скоростного автомагистрали Север – Юг протяженностью более 188 км, проходящего через 4 провинции и города: Анжанг, Кантхо, Хаужанг и Шокчанг будет начат строительством. Наряду с этим, скоростная автомагистраль Хатиен-Ратьжа протяженностью почти 100 км также была предложена правительству провинцией Киенжанг для инвестиций раньше, чем ожидалось.

Провинция Лонг-ан стоит на 13 месте во всей стране и 3-ем месте среди ключевых южных экономических зон за привлечение инвестиции для развития. Фото: ВИА

Провинция Лонган, расположенная у входа в дельту Меконга, является третьим населенным пунктом в стране по развитию промышленных парков (после провинции Донгнай, провинции Биньзыонг). По объему привлечения прямых иностранных инвестиций Лонган занимает 13-е место в стране и 3-е место в Южной ключевой экономической зоне (после провинции Бариа – Вунгтау, Хошимина) и всегда лидирует среди провинций и городов дельты Меконга.

Промзона VSIP Кантхо – ключевой проект в создании волнового эффекта в дельте Меконга

На сегодняшний день провинция привлекла инвестиции в 167 проектов за пределами за пределами промышленных зон, в том числе в 16 иностранных проектов с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в размере 4,4,5 млрд. долл. США.

В городе Кантхо промышленный парк VSIP Can Tho – ключевой проект, который уже давно распространился в дельте Меконга, спланированный в соответствии с критериями экологичности, чистоты, безвредности для окружающей среды, интеллектуального управления, современного, устойчивого развития. Таким образом, решая проблему труда и занятости, принося большие доходы в местный бюджет, внося значительный вклад в индустриализацию и модернизацию населенного пункта.

Создать открытую инвестиционную среду

На протяжении многих лет провинция Лонг-ан активно поддерживает инвесторов от этапа изучения инвестиционной среды до реализации проекта. Для крупномасштабных инвестиционных проектов, приносящих добавленную стоимость провинции, использующих передовые технологии и машины, оказывающих незначительное воздействие на окружающую среду, компетентный орган выдает свидетельство о регистрации инвестиций в течение одного рабочего дня после получения полного действительного досье.

Линия производства в промзоне Лонгхау (провинция Лонг-ан). Фото: ВИА

Председатель народного комитета Лонган Нгуен Ван Ут сказал, что в 2023 году провинция рассматривает возможность модернизации провинциального агентства по продвижению инвестиций, чтобы иметь возможность представлять, приглашать, консультировать крупных инвесторов в мире, транснациональные корпорации, обеспечивать согласованность и последовательность с компетентными органами в процедуре лицензирования инвестиций. Отрасли и уровни провинции серьезно придерживаются принципа ”всегда сопровождать предприятия”. Это также послание Лонгана в этом году под девизом ”подкрепить слово действием”.

В столице дельты Меконга, помимо заботы об устранение трудностей, внедряются синхронные решения для поддержки предприятий в развитии производства, бизнеса, город Кантхо активно продвигает и представляет потенциал местности местным и иностранным инвесторам и предприятиям по множеству различных каналов.

Кантхо станет динамичным центром региона дельты Меконга.

Председатель Народного комитета города Кантхо Чан Вьет Чыонг сказал, что Кантхо создает все самые благоприятные условия для бизнеса, создавая хорошо открытую среду, превращение Кантхо в надежное и привлекательное место назначения для иностранных инвесторов. Власти Кантхо стремится сопровождать предприятия и инвесторов в процессе изучения и реализации инвестиций в бизнес в городе.

Провинция Виньлонг только что выпустила Программу поощрения инвестиций на 2023 год с целью продвижения инвестиций и программ социально-экономического развития в провинции. В то же время, провинция приглашает и привлекает инвестиционный капитал в областях, в которых заинтересована провинция, максимально используя преимущества и потенциал провинции. Соответственно, Виньлонг уделяет приоритетное внимание привлечению проектов для развития цифровой экономики, секторов развития на технологической платформе 4.0, таких как индустрия ИКТ, биоиндустрия, применение высоких технологий в сельском хозяйстве, экологические технологии, чистая энергетика, техническая инфраструктура…

Виньлонг считает приоритетным привлечение проектов для развития цифровой экономики, отраслей, развивающихся на базе технологии 4.0

Народного комитета провинции Виньлонг Нгуен Ван Лиета, наряду с реализацией ключевых проектов, Виньлонг будет организовывать программы поощрения инвестиций, проводить обмен информацией с иностранными организациями, агентствами и ассоциациями, чтобы связать продвижение местного потенциала с зарубежным бизнес-сообществом. В то же время Виньлонг примет участие в программах поощрения инвестиций в стране и за рубежом, организованных министерствами, центральными ведомствами и провинциями.

Департамент иностранных инвестиций (Министерство планирования и инвестиций) сообщил, что по состоянию на конец января 2023 года в дельте Меконга действуют 1884 проекта прямых иностранных инвестиций с общим зарегистрированным капиталом более 35 млрд. долл. США./.

Превращение дельты Меконга в международный бренд агротуризма и экотуризма

Зыонг Чи Корреспондент ВИА