Дельта Меконга приветствует волну прямых иностранных инвестиций

Дельта Меконга, расположенная на морском пути регионального центра АСЕАН, наделена благоприятными природными условиями, мирными жителями, которая в настоящее время находится перед многими возможностями для приветствия инвестиционной волны из соседних стран.
Провинции и города в регионе имеют множество руководящих принципов и политик, направленных на устойчивое развитие предприятий с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), тем самым создавая открытую инвестиционную и деловую среду, дельта Меконга все больше становится надежным и привлекательным местом назначения для инвесторов.
Потенциал для привлечения инвестиций
По данным Министерства планирования и инвестиций, опредив инфраструктуру как опору для социально-экономического развития, создающую движущую силу для привлечения инвестиций, в период 2021-2025 годов ожидается, что общий объем государственной бюджетной поддержки проектов в дельте Меконга составит около 320.000 млрд донгов (около 13,65 млрд. долл. США), увеличившись на 23,3% по сравнению с периодом 2016-2020 гг.
Кроме того, около 140.000 миллиардов донгов (около 55,97 млрд. долл. США) из государственного бюджета инвестируется через министерства: транспорта, сельского хозяйства и развития сельских районов, здравоохранения… для реализации проектов в регионе.
Министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг заявил, что капитал будет сосредоточен для проекта развития транспортной инфраструктуры, особенно маршрутов, соединяющих дельту Меконга с городом Хошимин и юго-восточным регионом через две скоростные автомагистрали, внутренние водные пути и железные дороги. В то же время, развитие прибрежной дороги от Тиенжанга до Киенжанга, связанную со сдерживанием вторжения соленой воды, перераспределением населения, обеспечением национальной обороны и безопасности, формированием открытого экономического коридора, выходящего к морю.
Ожидается, что в июне этого года проект скоростной автомагистрали Чаудок – Кантхо – Шокчанг относится к участку восточного скоростного автомагистрали Север – Юг протяженностью более 188 км, проходящего через 4 провинции и города: Анжанг, Кантхо, Хаужанг и Шокчанг будет начат строительством. Наряду с этим, скоростная автомагистраль Хатиен-Ратьжа протяженностью почти 100 км также была предложена правительству провинцией Киенжанг для инвестиций раньше, чем ожидалось.
Провинция Лонган, расположенная у входа в дельту Меконга, является третьим населенным пунктом в стране по развитию промышленных парков (после провинции Донгнай, провинции Биньзыонг). По объему привлечения прямых иностранных инвестиций Лонган занимает 13-е место в стране и 3-е место в Южной ключевой экономической зоне (после провинции Бариа – Вунгтау, Хошимина) и всегда лидирует среди провинций и городов дельты Меконга.
На сегодняшний день провинция привлекла инвестиции в 167 проектов за пределами за пределами промышленных зон, в том числе в 16 иностранных проектов с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в размере 4,4,5 млрд. долл. США.
В городе Кантхо промышленный парк VSIP Can Tho – ключевой проект, который уже давно распространился в дельте Меконга, спланированный в соответствии с критериями экологичности, чистоты, безвредности для окружающей среды, интеллектуального управления, современного, устойчивого развития. Таким образом, решая проблему труда и занятости, принося большие доходы в местный бюджет, внося значительный вклад в индустриализацию и модернизацию населенного пункта.
Создать открытую инвестиционную среду
На протяжении многих лет провинция Лонг-ан активно поддерживает инвесторов от этапа изучения инвестиционной среды до реализации проекта. Для крупномасштабных инвестиционных проектов, приносящих добавленную стоимость провинции, использующих передовые технологии и машины, оказывающих незначительное воздействие на окружающую среду, компетентный орган выдает свидетельство о регистрации инвестиций в течение одного рабочего дня после получения полного действительного досье.
Председатель народного комитета Лонган Нгуен Ван Ут сказал, что в 2023 году провинция рассматривает возможность модернизации провинциального агентства по продвижению инвестиций, чтобы иметь возможность представлять, приглашать, консультировать крупных инвесторов в мире, транснациональные корпорации, обеспечивать согласованность и последовательность с компетентными органами в процедуре лицензирования инвестиций. Отрасли и уровни провинции серьезно придерживаются принципа ”всегда сопровождать предприятия”. Это также послание Лонгана в этом году под девизом ”подкрепить слово действием”.
В столице дельты Меконга, помимо заботы об устранение трудностей, внедряются синхронные решения для поддержки предприятий в развитии производства, бизнеса, город Кантхо активно продвигает и представляет потенциал местности местным и иностранным инвесторам и предприятиям по множеству различных каналов.
Председатель Народного комитета города Кантхо Чан Вьет Чыонг сказал, что Кантхо создает все самые благоприятные условия для бизнеса, создавая хорошо открытую среду, превращение Кантхо в надежное и привлекательное место назначения для иностранных инвесторов. Власти Кантхо стремится сопровождать предприятия и инвесторов в процессе изучения и реализации инвестиций в бизнес в городе.
Провинция Виньлонг только что выпустила Программу поощрения инвестиций на 2023 год с целью продвижения инвестиций и программ социально-экономического развития в провинции. В то же время, провинция приглашает и привлекает инвестиционный капитал в областях, в которых заинтересована провинция, максимально используя преимущества и потенциал провинции. Соответственно, Виньлонг уделяет приоритетное внимание привлечению проектов для развития цифровой экономики, секторов развития на технологической платформе 4.0, таких как индустрия ИКТ, биоиндустрия, применение высоких технологий в сельском хозяйстве, экологические технологии, чистая энергетика, техническая инфраструктура…
Народного комитета провинции Виньлонг Нгуен Ван Лиета, наряду с реализацией ключевых проектов, Виньлонг будет организовывать программы поощрения инвестиций, проводить обмен информацией с иностранными организациями, агентствами и ассоциациями, чтобы связать продвижение местного потенциала с зарубежным бизнес-сообществом. В то же время Виньлонг примет участие в программах поощрения инвестиций в стране и за рубежом, организованных министерствами, центральными ведомствами и провинциями.
Департамент иностранных инвестиций (Министерство планирования и инвестиций) сообщил, что по состоянию на конец января 2023 года в дельте Меконга действуют 1884 проекта прямых иностранных инвестиций с общим зарегистрированным капиталом более 35 млрд. долл. США./.
Зыонг Чи
Корреспондент ВИА