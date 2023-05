Delta del Mekong por recibir nueva ola de inversión extranjera

El puerto internacional de Long An, con capacidad de recibir barcos de 30 mil a 50 mil toneladas y con posición favorable en el comercio con Ciudad Ho Chi Minh y las localidades del Delta del Mekong, es una ventaja para captar inversiones en la provincia. Foto: VNA

Ubicado en la ruta marítima del centro del Sudeste Asiático, el Delta del Mekong de Vietnam, con condiciones naturales favorables y gente amable, cuenta actualmente con muchas oportunidades para recibir una ola de inversión de países vecinos.

Las provincias y ciudades de la región han implementado diversas políticas a favor de las actividades de las empresas de inversión extranjera directa (IED), ayudando a crear un entorno de negocios abierto y contribuyendo así a convertir al Delta del Mekong en un destino cada vez más fiable y atractivo para los inversores.

El Delta del Mekong se ha convertido en un destino fiable y atractivo para los inversores.

Potencial para atraer inversiones

Según el Ministerio de Planificación e Inversión, al considerar la infraestructura como una plataforma para el desarrollo socioeconómico, creando una fuerza motriz para atraer inversiones, en el período 2021 – 2025, el presupuesto estatal dedicado a los proyectos de infraestructura en el Delta del Mekong prevé llegar a casi 13,65 mil millones de dólares, un aumento del 23,3 por ciento con respecto al lustro anterior. Además, unos 5,97 mil millones de dólares del capital del presupuesto estatal se asignan a los Ministerios de Transporte, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Salud, para implementar otros proyectos y programas en la región.

El ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung, señaló que el capital se dedicará a proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte, especialmente las rutas que conectan el Delta del Mekong con Ciudad Ho Chi Minh y la región del Sudeste mediante dos carreteras, vías navegables interiores y ferrocarriles. Al mismo tiempo, se desarrollará una carretera costera desde la provincia de Tien Giang a la de Kien Giang, y se continuarán el control de la intrusión del agua salada, la reubicación y restablecimiento de población para garantizar la defensa y seguridad nacionales y formar un corredor económico abierto frente al mar.

Se espera que en junio de este año se iniciará la construcción del proyecto de carretera Chau Doc – Can Tho – Soc Trang (del proyecto del autopista Norte – Sur), con una longitud de más de 188 kilómetros, pasando por las provincias de An Giang, Hau Giang y Soc Trang y la ciudad de Can Tho. Junto con eso, la provincia de Kien Giang también propuso al Gobierno permitir la inversión anticipada en la autopista Ha Tien – Rach Gia, de casi 100 kilómetros de longitud.

En términos de atracción de IED, Long An constituye el puesto 13 en el país y el tercero en la región económica clave del Sur. Foto: VNA

Situada en la puerta de entrada al Delta del Mekong, la provincia de Long An ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el proceso de desarrollo de parques industriales. En términos de atracción de IED, Long An constituye el puesto 13 en el país y el tercero en la región económica clave del Sur (después de la provincia de Ba Ria – Vung Tau y Ciudad Ho Chi Minh) y lidera las provincias y ciudades en el Delta del Mekong. Hasta la fecha, la localidad ha atraído inversiones en 167 proyectos fuera de las zonas industriales, de los cuales 16 proyectos extranjeros aglutinan un capital registrado total de 4,5 mil millones de dólares.

El parque industrial VSIP Can Tho, una atracción de inversión en el Delta del Mekong.

En la ciudad de Can Tho, el parque industrial VSIP Can Tho fue construido de acuerdo con criterios de una zona industrial verde, limpia y respetuosa con el medio ambiente y está bajo una gestión inteligente y moderna. De esta manera, ha creado una gran fuente de ingresos para el presupuesto estatal, contribuyendo en gran medida a la causa de la industrialización y modernización de la localidad.

Crear un entorno de inversión abierto

Durante muchos años, la provincia de Long An ha apoyado activamente a los inversores desde la etapa de comprensión del entorno de inversión hasta la implementación del proyecto. Para proyectos de gran envergadura con maquinaria de tecnología avanzada y poco impacto al medio ambiente, las autoridades competentes emitirán un certificado de registro de inversión dentro de un día hábil a partir de la fecha de recepción de los documentos completos y válidos.

Una cadena de producción en la zona industrial Long Hau (provincia de Long An). Foto: VNA

El presidente del Comité Popular de Long An, Nguyen Van Ut, dijo que en 2023, la provincia considera actualizar la agencia local de promoción de inversiones para que tenga la capacidad de presentar, invitar y asesorar a los principales inversionistas de las corporaciones multinacionales del mundo, asegurando la consistencia y la transparencia con autoridades competentes en los procedimientos de concesión de licencias de inversión.

Además de prestar atención a la resolución de dificultades e implementar sincrónicamente soluciones para ayudar a las empresas a desarrollar la producción y los negocios, la ciudad de Can Tho fortalece la promoción de potenciales locales a inversores nacionales y extranjeros a través de muchos canales diferentes.

Can Tho se convertirá en en centro dinámico del Delta del Mekong.

El presidente del Comité Popular municipal, Tran Viet Truong, dijo que Can Tho crea todas las condiciones más favorables para las empresas en aras de convertirse en un destino fiable y atractivo para la inversión. El gobierno local se compromete a acompañar a empresas e inversores en el proceso de investigación e implementación de actividades de inversión y negocios en la ciudad.

Mientras tanto, la provincia de Vinh Long emitió recientemente el programa de promoción de inversiones en 2023 con el objetivo de promover programas de inversión y desarrollo socioeconómico en la localidad. Al mismo tiempo, atrae capital de inversión en los campos de interés, aprovechando las ventajas y potencialidades locales. En consecuencia, Vinh Long prioriza proyectos en economía digital, tecnologías de información y comunicación, industria biológica, agricultura de alta tecnología, tecnología ambiental, energía limpia e infraestructura técnica.

Vinh Long prioriza atraer proyectos en economía digital e industrias desarrolladas sobre la base de la tecnología 4.0

Según el vicepresidente del Comité Popular de Vinh Long Nguyen Van Liet, junto con la implementación de proyectos claves, su localidad organizará programas de promoción de inversiones, realizará intercambios de información con organizaciones, agencias y asociaciones extranjeras para conectar y promover los potenciales locales. También asistirá a programas de promoción de inversiones nacionales y extranjeras organizados por ministerios,departamentos y localidades.

De acuerdo con la Agencia de Inversiones Extranjeras (Ministerio de Planificación e Inversión), a finales de enero de este año el Delta del Mekong contaba con más de mil 880 proyectos de IED válidos, con un capital registrado total de más de 35 mil millones de dólares./.

