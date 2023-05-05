«Рычаги» для развития международного водного транспорта

Вьетнам активно продвигает международное сотрудничество в области внутреннего водного транспорта.

Вьетнам соединен речным и прибрежным транспортом со многими соседними странами, такими как Лаос, Камбоджа…, это открывает возможности для сотрудничества и способствует трансграничному водному транспорту, приносит социальные и экономические выгоды для стран. Поэтому в последнее время Вьетнам активно продвигает международное сотрудничество в сфере внутреннего водного транспорта.

Эффективное сотрудничество с Камбоджей

С 2009 года Вьетнам и Камбоджа подписали Соглашение о водном транспорте.

По данным Управления внутренних водных путей Вьетнама, сектор водного транспорта усиливает международному сотрудничеству, в том числе с Камбоджей. С 2009 года две страны подписали Соглашение о водном транспорте (Соглашение), вступившее в силу в 2011 году, с целью создания правовой базы для эффективной реализации свободы судоходства на реке Меконг ради устойчивого развития речного бассейна, создания благоприятных условий для транзитной и трансграничной судоходной деятельности на регулируемых водных путях.

Заместитель начальника транспортного департамента (Управление внутренних водных путей Вьетнама) Та Ван Тхань сказал, что с момента вступления в силу Соглашения Вьетнам и Камбоджа пропустили через смежные водные пути 78.000 средств передвижения, более 406.000 членов экипажа, почти 20 миллионов тонн грузов и почти 1,3 миллиона пассажиров, что способствовало социально-экономическому развитию и дружбе между двумя странами. Контейнерные грузы увеличиваются в среднем на 20% в год. В 2022 году перевезено 400.000 TEU и почти 1 млн тонн наливных и сыпучих грузов. За первые два месяца 2023 года объем перевезенных грузов достиг более 150 тысяч тонн.

Грузовые контейнеры в международном порту Латьхуен в Хайфоне. Фото: ВИА

Такой объем грузов обеспечивает рабочими местами для рабочих и приносит около 60 млн. долл. США/год прибыли для предприятий водного транспорта и погрузочно-разгрузочных предприятий Вьетнама.

По данным Управления внутренних водных путей Вьетнама, система водных путей на реке Меконг – один из важных маршрутов водного транспорта, не только способствующий расширению торговли и сотрудничества между двумя странами, но и практически обслуживающий бизнес и развивающий экономику. Поэтому Департамент всегда активно координирует свои действия с соответствующими ведомствами и подразделениями для устранения трудностей и создания благоприятных условий для навигационной деятельности между двумя странами.

Вся система внутренних водных путей считается «зеленым каналом» для транспортных средств внутреннего водного транспорта, участвующих в грузовых перевозках. Фото: baodautu.vn

С 2021 года, в соответствии с Соглашением, транспортные срежства передвижения на этой системе платят водные сборы, которые были ниже на 10 – 11 раз, вместо международных морских сборов.

С 1 августа 2022 года Вьетнам освободил от пошлин товары, временно ввозимые/ вывозимые для реэкспорта/реимпорта, товары, хранящиеся на складах временного хранения, транзитные товары, экспортные/импортные товары, которые перевозятся транспортными средствами внутреннего плавания на водных путях в соответствии с Соглашением.

По мнению экспертов-экономистов, эти нововведения создали большие преимущества для предприятий водного транспорта, снизив затраты на логистику в целом, тем самым способствуя привлечению грузов на маршрут.

В настоящее время на данном транспортном маршруте работает около 100 транпортных предприятий, организаций и физических лиц, среди них ряд крупных контейнерных операторов, которые имеют представительства в Камбодже, в том числе SNP, Gemadept, GLS, Tân Cảng Cypress…

Упрощенная процедура проверки транзитных товаров сокращает время, транспортные расходы, цену логистики

*Конкретизировать потенциал сотрудничества с Лаосом

Во время официального визита в Лаос премьер-министра Фам Минь Тьиня в начале этого года, он и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне стали свидетелями церемонии подписания 10 документов о сотрудничестве, в том числе Соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в области водного транспорта между Министерством транспорта Вьетнама и Министерством общественных работ и транспорта Лаоса.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне стали свидетелями церемонии подписания документов о сотрудничестве. Фото ВИА

Буи Тхиен Тху, Департамент внутренних водных путей Вьетнама, сообщил, что в целом основной водной артерией системы водного транспорта Лаоса является река Меконг с более 1800 км длины по территории страны, 29 портами, более 500 грузовых и 4000 пассажирских транспортных средств.

Некоторые районы имеют большой потенциал для логистического соединения с Вьетнамом, например, порт Вьентьяна. Порт связан с портом Вунг-анг во Вьетнаме железной дорогой Лаос-Вьетнам, давая Лаосу важный доступ к Восточному морю, а также к основным рынкам Кореи, Японии и других стран.

Благодаря реализации подписанное Соглашение не только поддержит Лаос в области внутреннего водного транспорта, но и будет способствовать трансграничным перевозкам и логистике между двумя странами.

«В 2023 году и в последующие годы Управление внутренних водных путей Вьетнама продолжит эффективное осуществление международного сотрудничества в области водного транспорта, особенно с Камбоджей в области водного транспорта в рамках Соглашения о водном транспорте и всестороннеее сотрудничество с Лаосом в сфере водного транспорта. В то же время, Управление способствует реализации проектов в рамках сотрудничества Вьетнам – Австралия (проект A4T), проект Меконг – Ланцанг… тем самым, укрепляя международное сотрудничество в целях облегчения и развития водного транспорта», – представитель Управления внутренних водных путей Вьетнама сказал./.

Там Ханг Корреспондент ВИА