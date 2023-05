Le Vietnam a activement promu la coopération internationale pour développer le transport fluvial.

Coopérer pour développer le transport fluvial transfrontalier peut apporter des avantages socio-économiques aux pays. C’est pourquoi le Vietnam cherche activement à promouvoir la coopération internationale dans le transport par voie navigable.

Coopération efficace avec le Cambodge

En 2009, le Vietnam et le Cambodge ont signé un accord sur le transport par voie navigable.

En 2009, le Vietnam et le Cambodge ont signé un accord sur le transport par voie navigable, lequel est entré en vigueur en 2011. L’objectif était d’établir un cadre juridique pour une navigation efficace dans le système fluvial du Mékong pour le développement durable du bassin fluvial, en créant des conditions favorables aux activités de transit et de navigation transfrontalière sur les voies navigables réglementées.

Selon le spécialiste Ta Van Thanh de l’Administration des voies navigables intérieures du Vietnam (VIWA), depuis l’entrée en vigueur de cet accord, les deux pays ont effectué des procédures pour le passage de près de 78.000 véhicules, plus de 406.000 membres d’équipages, près de 20 millions de tonnes de marchandises et près de 1,3 million de passagers.

Le fret fluvial augmente. Au cours des deux premiers mois de 2023, le volume de marchandises transportées a atteint plus de 150.000 tonnes.

Conteneurs de fret au port international de Lach Huyen, dans la ville de Hai Phong (Nord). Photo: VNA

Le volume de marchandises passant par le fleuve apporte des emplois à nombre de personnes et environ 60 millions de dollars/an aux entreprises vietnamiennes de transport par voie navigable, de chargement et de déchargement.

L’Administration des voies navigables intérieures du Vietnam détermine qu’il s’agit de l’une des voies de transport par voie navigable importantes, contribuant à renforcer le commerce et la coopération entre les deux pays, en profitant aux entreprises et au développement économique.

Des voies de transport par voie navigable sont importantes, contribuant à renforcer le commerce et la coopération entre les deux pays, en profitant aux entreprises et au développement économique. Photo: baodautu.vn

L’Administration a ainsi demandé au ministère des Finances de publier la circulaire 74/2021/TT-BTC datée du 27 août 2021 permettant des tarifs de 10 à 11 fois plus bas que d’anciens niveaux pour les bateaux en opération sur les voies navigables en vertu de l’accord.

L’Administration a également présenté une proposition à Ho Chi Minh-Ville sur les frais d’utilisation des travaux, des infrastructures, des travaux de service et des services publics dans les postes frontaliers des ports maritimes sur son sol.

Ho Chi Minh-Ville a ensuite publié une résolution, selon laquelle, à partir du 1er août 2022, les redevances sont exonérées pour les exportations et les importations à destination et en provenance des ports locaux par les véhicules de navigation intérieure opérant sur les voies navigables dans le cadre de l’accord entre le Vietnam et le Cambodge.

Selon les économistes, ces réglementations aident à réduire les coûts logistiques. Actuellement, il y a une centaine d’entreprises, d’organisations et de particuliers qui exploitent le transport fluvial transfrontalier, dont de grandes entreprises ayant des bureaux de représentation au Cambodge tels que SNP, Gemadept, GLS…

Pour poursuivre le développement durable du transport fluvial, les experts économiques estiment que les autorités devraient rapidement mettre en place de nouvelles mesures pour simplifier les procédures, diminuer les délais et les coûts de transport…

La simplification des procédures de contrôle des marchandises contribuent à diminuer les délais et les coûts de transport…

*Concrétiser les potentiels de coopération avec le Laos

Dans le cadre de la visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh au début de cette année, le ministère vietnamien des Transports et le ministère lao des Travaux Publics et des Transports ont signé un accord de coopération intégrale dans le domaine du transport fluvial.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone assistent à la cérémonie de signature de documents de coopération. Photo: VNA

L’accord signé est le fruit des efforts de coopération ces trois dernières années de nombreux organes des deux pays.

Selon Bui Thien Thu, représentant de l’Administration des voies navigables intérieures du Vietnam, des experts vietnamiens s’étaient rendus au Laos pour travailler avec différents organes et étudier plusieurs itinéraires fluviaux.

Les résultats de leurs enquêtes montrent que certaines zones au Laos ont un grand potentiel pour établir une connectivité en matière logistique avec le Vietnam.

Selon l’Administration des voies navigables intérieures du Vietnam, le Laos a un grand potentiel pour le transport fluvial. Cependant, les ressources humaines, les infrastructures et les équipements sont encore limités.

Ainsi, l’accord de coopération intégrale qui vient d’être signé contribuera à soutenir le Laos dans la période 2022 – 2027 dans les activités de transport fluvial, tout en promouvant les transports transfrontaliers entre les deux pays.

En 2023 et les années prochaines, l’Administration des voies navigables intérieures du Vietnam continuera à développer la coopération internationale pour accélérer le développement du transport fluvial./.