48-летие освобождения Юга, воссоединения страны: Вьетнам продолжает писать золотую страницу своей истории

История страны навсегда запечатлела славный момент победы, когда 30 апреля 1975 года в 11 часов 45 минут революционный флаг начал развеваться на крыше Дворца Независимости – последнего пристанища сайгонских властей. В тот день вся страна была полна радости от горного прохода Намкуан до мыса Камау, поскольку Вьетнам воссоединился.

48 лет спустя непобедимый эпос, когда-то прогремевший в окопах для выбивания захватчиков, прозвучал на новом фронте – фронте борьбы с нищетой и отсталостью, чтобы активизировать индустриализацию, модернизацию, твердо выводя страну на путь к социализму, строительству процветающей и счастливой страны.

Победа 30 апреля 1975 г. не только доказала разум и стратегический талант Партии в руководстве революционной войной, но и продемонстрировала сильный дух вьетнамского народа, восставшего для борьбы против иностранных захватчиков. Победа положила конец более чем столетнему гнету старого и нового колониализма во Вьетнаме, открыв новую эру для нации – эру мира, национальной независимости, начало пути всей страны к социализму.

Резиденция Тхонг Нят (Воссоединение страны) в городе Хошимин

На 24-м пленуме ЦК КПВ, состоявшемся в сентябре 1975 г., поставили задачу завершить воссоединение страны в государственном отношении. 25 апреля 1976 г. были проведены всеобщие выборы в Национальное собрание, в которых приняли участие более 23 млн. избирателей (98,8% от общего числа избирателей).

Национальное собрание приняло решение о названии страны – Социалистическая Республика Вьетнам (со 2 июля 1976 г.). Государственный флаг представлял собой красный флаг с желтой звездой, национальный гимн – песня «Tien quan ca», а национальный герб – «Социалистическая Республика Вьетнам». Столица страны – Ханой. Сайгон изменил свое название на город Хошимин.

Завершение воссоединения страны в государственном отношении создало основные политические условия для всемерного содействия силе развития страны, создания благоприятных условий для перехода всей страны к социализму, получив большие возможности для защиты Отечества и расширения отношений со странами во всем мире.

Через множество взлетов и падений, с неукротимой волей, сильными устремлениями и конкретными действиями Вьетнам пожинал и пожинает большие достижения, имеющие историческое значение. За более чем 35 лет обновления под руководством партии страна добилась больших достижений, имеющие историческое значение, как подтвердил Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг: «Со всей скромностью мы все еще можем сказать, что наша страна никогда не имела таких возможностей, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня».

В глазах международного сообщества Вьетнам стал мировым примером успеха в экономическом развитии, искоренении голода и сокращении бедности. Из бедной страны он превратился в страну со средним уровнем дохода, а уровень бедности резко снизился с 57% в начале 1990-х годов до 5,2% в 2020 году. Примечательно, что уровень многомерной бедности постоянно и значительно снижался с 18,1% в 2012 году до 10,9% в 2016 году и 4,4% в 2020 году. Согласно последней информации, показатель многомерной черты бедности (период 2022-2025 гг.), доля бедных и почти бедных домохозяйств в 2022 году составляет 7,52%.

Экономика стабильно демонстрирует высокие темпы роста в регионе. Четыре года подряд, с 2016 по 2019 годы, Вьетнам входил в десятку самых быстрорастущих стран мира и находился в числе 16 самых успешных развивающихся экономик. В частности, ВВП в 2022 году вырос на 8,02% и достиг наивысшего роста в период 2011-2022 гг.

Масштабы экономики в 2022 году оцениваются почти в 409 млрд. долл. США; доход на душу населения составляет более 4.000 долл. США в год. Экспорт товаров также был впечатляющим и ярким успехом Вьетнама на протяжении многих лет. Особенно, в 2022 году экспорт достиг около 372 млрд. долл. США, увеличившись на 10,6%, это был также седьмой год подряд, когда положительное сальдо торгового баланса имело профицит почти в 11,2 млрд. долл. США, что более чем в 3,3 раза выше, чем в 2021 году.

Позитивные изменения страны также очевидно прослеживаются от сельских районов до городских, от транспортной инфраструктуры до видов развлекательных услуг… Вьетнам стал ведущей страной в мире с самым быстрым ростом числа абонентов мобильной связи и количеством интернет-пользователей, а также смарт-устройств, таких как смартфон…

Культурно-социальная сфера, материальная и духовная жизнь людей всех слоев заметно улучшилась, социальное обеспечение гарантировано. Внимание сосредоточено на построении культуры и всестороннего развития вьетнамского народа.

Создание рабочих мест, искоренение голода и сокращение нищеты дали хорошие результаты. Наряду с этим социалистическая демократия продвигается и расширяется. Великое национальное единство укрепляется и активизируется, партийное строительство, строительство социалистического правового государства и политической системы усиливаются. Мощь страны во всех аспектах повысилась.

Внешние связи все больше расширяются и углубляются; позиция и престиж Вьетнама на международной арене укрепляются. На сегодняшний день Вьетнам установил дипломатические отношения со 191 из 193 государств-членов ООН, стратегические партнерства и всесторонние партнерские отношения с более чем 30 странами, включая все основные страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В многосторонних механизмах Вьетнам является активным и ответственным членом более 70 важных международных организаций и форумов, таких как Организация Объединенных Наций, АСЕАН, АТЭС, АСЕМ, ВТО…

Вьетнам также успешно организовал множество крупных международных конференций и выполнил множество важных международных обязанностей в качестве непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, ротационного председателя АСЕАН и принимающей стороны Саммита АСЕАН, Саммита АТЭС, Всемирного экономического форума, АСЕАН…

Резолюция XIII всевьетнамского съезда партии, а также резолюции Национального собрания, правительства и партийных комитетов всех уровней определяют конкретные направления, задачи и цели, чтобы построить независимый, свободный и счастливый Вьетнам; сильный Вьетнам, страну социалистической ориентации, что всегда было сильным устремлением поколений вьетнамских лидеров и народа.

Чтобы воплотить устремление в реальность, все должны глубоко понимать волю и устремление президента Хо Ши Мина, четко распознавать путь вперед, видеть трудности, вызовы, преимущества и возможности для эффективной реализации стратегических задач на каждом этапе в 5, 10, 20, 30 лет, с видением до 2045 года.

Прошло 48 лет, но великий масштаб и значение общего наступления и восстания весной 1975 года, кульминацией которых стала историческая кампания Хо Ши Мина, по-прежнему ярко сияют и являются источником ободрения для всего народа на пути осуществления дела обновления страны./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА