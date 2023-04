48e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale: Continuer à écrire la page d’or de l’histoire dans la nouvelle ère

L’histoire du pays est marquée à jamais par le moment glorieux de la victoire du 30 avril 1975 lorsque le drapeau révolutionnaire flotta sur le toit du Palais de l’Indépendance – dernier bastion du gouvernement de Sai Gon. Un jour rempli de joie, le jour de la réunification nationale où le Nord et le Sud se sont réunis sous une même administration.

Quarante-huit ans plus tard, l’épopée de la victoire continue de résonner sur le nouveau front : celui de la lutte contre la pauvreté et de promotion de l’industrialisation et de la modernisation du pays.

La victoire du 30 avril 1975 a non seulement prouvé l’intelligence et le talent stratégique du Parti dans la conduite et la direction de la guerre révolutionnaire, mais a aussi démontré l’esprit rebelle du peuple vietnamien dans sa lutte contre les envahisseurs. La victoire a mis fin à plus d’un siècle de colonialisme, ouvrant la nouvelle ère pour la nation, celle de la paix, de l’indépendance nationale s’orientant vers le socialisme.

P alais de la Réunification à Ho Chi Minh-Ville.

Lors de son 24e Plénum, tenu en septembre 1975, le Comité central du Parti a fixé la tâche de réunifier le pays sous un même État. Le 25 avril 1976, les élections générales de l’Assemblée nationale ont eu lieu dans tout le pays avec la participation de plus de 23 millions d’électeurs (98,8% du total). L’Assemblée nationale a décidé de nommer le pays la République socialiste du Vietnam (à partir du 2 juillet 1976), de prendre comme drapeau national le drapeau rouge avec une étoile jaune, de choisir comme hymne national la chanson “Tien quan ca”. La capitale est Hanoï. La ville de Sai Gon a changé son nom en Ho Chi Minh-Ville.

L’achèvement de la réunification nationale a posé les conditions politiques de base pour promouvoir globalement la force de développement du pays, créer des conditions favorables pour qu’il s’oriente vers le socialisme, pour protéger la Patrie et élargir ses relations avec tous les pays du monde.

À travers de nombreux hauts et bas, avec une forte volonté, une forte aspiration et des actions concrètes, le Vietnam a récolté de grandes réalisations historiques. Durant plus de 35 ans de Renouveau, sous la direction du Parti, le pays a accompli de grandes réalisations revêtant une signification historique.

Aux yeux de la communauté internationale, le Vietnam est une réussite mondiale en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté. Autrefois pays pauvre, le Vietnam est actuellement devenu un pays à revenu intermédiaire. Le taux de la pauvreté a fortement chuté, passant de 57% au début des années 1990 à 5,2% en 2020. Notamment, le taux de pauvreté multidimensionnelle a diminué de manière continue et significative, passant de 18,1% en 2012 à 10,9% en 2016 et 4,4% en 2020.

L’économie nationale a constamment connu une forte croissance dans la région. Pendant 4 années consécutives, de 2016 à 2019, le Vietnam a figuré parmi les 10 pays ayant une croissance la plus rapide au monde et fait partie des 16 économies émergentes les plus prospères. En particulier, le PIB en 2022 a augmenté de 8,02 % et a atteint la plus forte augmentation durant la période 2011-2022. Les exportations sont également un point impressionnant du Vietnam depuis de nombreuses années. En particulier, en 2022, elles ont atteint 372 milliards de dollars, en hausse de 10,6% sur un an. C’était aussi la 7e année consécutive où le pays a connu une exportation excédentaire, avec une valeur de près de 11,2 milliards de dollars, plus de 3,3 fois supérieur à 2021.

En termes de nombre d’abonnés, d’internautes et de smartphones, le Vietnam est devenu un pays leader au monde avec une croissance rapide dans ce domaine.

Le pays se concentre sur la construction de la culture et le développement global de l’homme. La création d’emploi, la réduction de la pauvreté ont obtenu de bons résultats. La démocratie socialiste a été promue et élargie. L’édification du Parti, de l’État de droit socialiste et du système politique ont été accélérés.

Les relations extérieures s’approfondissent. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 191 des 193 États membres de l’ONU, des partenariats stratégiques et des partenariats intégraux avec plus de 30 pays, dont tous les grands pays d’Asie-Pacifique et les cinq membres permanents de l’ONU. Le Vietnam est un membre actif et responsable de plus de 70 organisations et forums internationaux importants tels que les Nations Unies, l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM, l’OMC… Le Vietnam a organisé de grands événements et rempli de nombreuses responsabilités internationales importantes en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, président de l’ASEAN, pays hôte du Sommet de l’ASEM.

La résolution du 13e Congrès national du Parti ainsi que les résolutions de l’Assemblée nationale, du gouvernement et des Comités du Parti à tous les niveaux définissent des orientations, tâches et objectifs spécifiques pour faire avancer le pays vers le socialisme.

Nous devons cerner les difficultés, les défis, les avantages et les opportunités pour mettre en œuvre efficacement les tâches stratégiques dans chaque période de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans vers une vision de 2045.

Quarante-huit ans après la victoire de l’offensive générale et du soulèvement du Printemps 1975, avec notamment la Campagne historique de Ho Chi Minh, sa signification brille toujours et demeure une source d’encouragement pour tout le peuple de poursuivre et mener à bien le Renouveau du pays./.