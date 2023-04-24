越南积极促进循环农业的发展

近年来，越南农业实现了强劲转型。农业生产以市场为导向，为生产者带来了高额的附加值。但是，农业生产过程中也会产生大量的废弃物和副产品，如果不加以严格管理，会造成环境污染和有机物浪费的现象。



据统计总局（2020年）的报告，越南农副产品总量近1.6亿吨/年；其中，农作物采收后副产品和种植业农产品加工过程中产生的产量约达9000万吨（占56.2%）；畜牧业的牛禽粪便6200万吨（占38.7%）；林业副产品600万吨，海产品副产品近100万吨。

农业和农村发展部副部长陈清南表示，在农业生产过程中，我们只注重提高生产效率和产量，不太重视生产过程中的剩余投入。农业中无机肥料和农药的过度使用以及牲畜排泄物的增加正在威胁着环境的质量。



在农业方面，种植水稻、果树、渔业和畜牧业等一些重点领域向环境排放了数百万吨有机废弃物，这是服务农业生产和许多其他领域的可再生资源。

然而，在现实中，越南还没利用好农业废弃物和副产品。农副产品收集率仅为52.2%，畜产品副产品为75.1%，林业为50.2%，渔业为90%。作为后续生产周期输入的副产品加工率甚至更低。



农业和农村发展部科学技术与环境司司长阮氏清水博士表示，每年，生物质副产品来自水稻、玉米、甘蔗和蔬菜等主要农作物品种。可提供相当于约4340万吨有机物；186万吨尿素氮；168万吨过磷酸钙、223万吨硫酸钾。海鲜加工副产品的营养成分非常高，可以深加工成人类食品和牲畜饲料。

“在与绿色增长相关的循环农业经济思想中，农林渔业副产品必须被视为可再生资源，而不是废弃物。这种原材料来源是重要的投入，延伸了农业的增值链。如果有效利用现有副产品，农业产值可增加30-100%。不仅增加了更多的经济价值，原材料的流通也有助于解决高排放和环境污染的问题”，阮氏清水博士强调。

意识到副产品的经济潜力和可持续生产的要求，最近，一些单位和企业投资建设了一个封闭的生产链。

意识到副产品的经济潜力和可持续生产的要求，最近，一些单位和企业投资建设了一个封闭的生产链。小模式以农牧业活动的副产品和废弃物为原料，开始新的生产循环，而部分企业投资大型农场，结合种植、养殖、回收所有副产品用于下一次的生产循环。

从各种模式中获得的实践表明，循环农业是有效管理农业资源的关键，其重点是最大限度地减少外部投入的使用，关闭养分循环，使土壤再生并限制对环境的负面影响。

国际水稻研究所（IRRI）高级专家阮文雄博士表示，当今世界关注的问题之一是农业生产中的排放问题，尤其是水稻的排放。在越南，每年生产约4000万吨稻草，但其中高达60%的稻草是通过田间焚烧处理的。这既是养分的流失，又是造成大量的排放和污染。秸秆燃烧还通过杀死生活在土壤中的有益真菌、细菌和动物来破坏生物多样性。稻草的另一部分被埋在被水淹没的田地里，产生有毒的甲烷气体，导致下一季作物出现生长问题。

阮文雄博士指出，将循环农业经济应用于水稻链可以通过收集稻草用于蘑菇生产和动物饲料来实现；用稻草、蘑菇生产和畜牧业产生的废料生产有机肥。目前，稻草蘑菇种植模式的平均利润为50-100美元/吨。与此同时，使用稻草作为奶牛饲料，与进口生物质饲料相比成本可降低50%。

“适当的稻草处理可将整个水稻生命周期的总碳排放量减少高达 30%的目标；不在田地燃烧稻草将避免田间空气污染、养分流失和生物多样性丧失。这也有助于大米连锁店走向绿色品牌认证、低碳和有机生产证书等，帮助越南大米达到高端市场的标准”，阮博士分析道。

据农业与农村发展部畜牧局的统计数据显示，2020年，畜牧业活动排放的二氧化碳近3100万吨。这对越南履行到 2050 年将净排放量减少到 0% 的承诺来说是一个巨大的挑战。

越南农业企业理事会主席何文胜先生从实践经验中分享了循环经济的观点，他说：循环经济不是选择的模式，而是可持续发展的必然趋势，是绿色经济的基础。然而，循环的生产、经营和服务模式不应该被束缚在一个固定的模式中，而是要根据每个组织和家庭的实际情况而定，这里的设计思维很重要。



国家助农中心常驻南方代表阮文北建议，为了鼓励循环农业的发展，需要有一个标准来评估循环链。农业与农村发展部需要与企业举行循环农业对话会，以获取信息并根据实际情况调整政策；各机构和企业与助农系统协调配合，在畜牧业生产中开发和推广循环经济模式。（完）