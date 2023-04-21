Вьетнам и Аргентина – тесное и надежное стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон и министр иностранных дел, внешней торговли и религии Аргентины Сантьяго Андрес Кафьеро (11 июля 2022 г.). Фото: ВИА



25 октября 1973 года Аргентина была одной из трех латиноамериканских стран (после Кубы и Чили), установивших дипломатические отношения с Вьетнамом. За прошедшие 50 лет дружба и сотрудничество между двумя странами постоянно укрепляются и хорошо развиваются.

Вьетнам считает Аргентину одним из своих ведущих важных партнеров в Латинской Америке.

Визит председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ проходит по случаю празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Аргентиной (2023 г.), что, как ожидается, укрепит традиционную дружбу и солидарность между Вьетнамом и Аргентиной, а также странами Латинской Америки в целом; укрепит сотрудничество между Национальными собраниями двух стран и повысит уровень всестороннего партнерства между двумя странами, чтобы оно развивалось все более значимым и эффективным образом.



Политические отношения, дружба, солидарность и доверие

Вьетнамский и аргентинский народы имеют дружественные отношения и всегда оказывали друг другу солидарность и ценную поддержку. Вьетнам всегда уважает и помнит массовое движение аргентинского народа, который объединился для поддержки вьетнамского народа в борьбе за национальное освобождение в прошлом.

Открытие посольств двух стран в двух столицах в середине 1990-х годов и частые визиты высших руководителей обеих стран создали сильный импульс для развития политических, экономических и культурных отношений между Вьетнамом и Аргентиной.

Особенно, после того, как в 2010 году отношения двух стран поднялись до всестороннего партнерства, в отношениях между двумя странами произошли новые позитивные шаги во всех областях. В настоящее время стороны обмениваются возможностью установить стратегическое партнерство по областям.

За последние полвека с аргентинской стороны три президента посетили Вьетнам с официальным визитом, в том числе президент Карлос Менем (февраль 1997 г.), президент Кристина Фернандес (январь 2013 г.) и президент Маурисио Макри (февраль 2019 г.), а также многие делегации из Министерства иностранных дел (последний раз министр иностранных дел С. Кафьеро посетил Вьетнам с официальным визитом в июле 2022 г.).

С вьетнамской стороны многие высокопоставленные делегации, включая делегацию президента государства Чан Дык Лыонга (ноябрь 2004 г.), председателя Национального собрания Нгуен Ван Ана (март 2006 г.), премьер-министра Нгуен Тан Зунга (апрель 2014 г.), заместителя председателя Национального собрания Уонг Чу Лыу (июль 2012 г.), заместителя председателя Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган (июль 2014 г.) и заместителя председателя Национального собрания До Ба Ти (июль 2018 г.), посетили Аргентину.

Отношения между двумя законодательными органами хорошо развиваются благодаря двустороннему обмену делегациями и контактам в рамках многосторонних парламентских форумов.

Национальное собрание Вьетнама учредило Группу парламентариев дружбы Вьетнам-Аргентина (ноябрь 2012 г.), а Национальный конгресс Аргентины только что учредило Группу парламентариев дружбы Аргентина-Вьетнам (7 февраля 2023 г.).

Две страны создали множество механизмов и подписали много важных документов для продвижения развития сотрудничества во многих областях. К настоящему времени обе стороны подписали ряд соглашений и договоров о сотрудничестве, включая поощрение и защиту инвестиций, торгово-экономическое сотрудничество, государственное и сельскохозяйственное сотрудничество, ветеринарное сотрудничество, политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран, научное и технологическое сотрудничество, а также культурно-образовательное сотрудничество, сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Нгуен Фу Чонг и президент Аргентины Маурисио Макри стали свидетелями церемонии подписания программы культурного обмена на период 2019 – 2023 годов между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством образования, культуры, науки и технологии Аргентины. Фото: ВИА

Многостороннее сотрудничество между двумя странами становится все более тесным на международных форумах и организациях, взаимные консультации и поддержка друг друга в Организации Объединенных Наций, Форуме сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки (ФЕАЛАК) и Всемирной торговой организации (ВТО). На основе хороших политических отношений Вьетнам желает получить поддержку Аргентины для избрания Вьетнама в Комитет всемирного наследия на срок 2023-2027 гг., а также поддерживать Вьетнам в качестве члена Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) на период 2025-2031гг.

Наряду с хорошими политико-дипломатическими отношениями, сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций между Вьетнамом и Аргентиной продолжает развиваться, становясь основой для долгосрочных отношений между двумя странами.

Вьетнам является 6-м по величине торговым партнером, 5-м по величине экспортным рынком Аргентины в мире и ключевым партнером Аргентины в сотрудничестве Юг-Юг в Юго-Восточной Азии; в то время как Аргентина является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке.

Двусторонний торговый оборот постоянно увеличивался с 316 млн. долл. США в 2007 году до более чем 4,8 млрд. долл. США в 2022 году (рост в 15 раз). Министерства и ведомства, обе стороны определили взаимодополняющие потенциалы и сильные стороны, в продвижении сотрудничества по существующим направлениям в содержательном направлении и расширении новых направлений сотрудничества (энергетика, добыча полезных ископаемых).

Вьетнам приветствовал предложение Аргентины о проведении переговоров и заключении Соглашения о свободной торговле (ССТ) между Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) и Вьетнамом, а также предложил Аргентине в ближайшее время завершить процесс внутренней оценки блока и объявить о начале переговоров по этому соглашению; поддерживать стабильные поставки традиционных аргентинских продуктов (кукуруза, соевые бобы, говядина и молочные продукты) по разумным ценам.

Вьетнам открыл рынок для многих продуктов из Аргентины (говядина, лимон, помело) и продолжает рассматривать возможность импорта апельсинов, мандаринов и свинины. Чтобы построить устойчивый торговый баланс и сократить торговый дефицит Вьетнама (3,2 млрд. долл. США в 2022 году), Вьетнам попросил Аргентину увеличить импорт вьетнамских товаров, открыв рынок для вьетнамских сельскохозяйственных продуктов, таких как: лонган, манго, перец, орехи кешью, морепродукты, рис, кофе, сухофрукты, мебель и строительные материалы.

Вьетнам и Аргентина хотят увеличить двустороннюю торговлю так, чтобы к 2025 году достичь 10 млрд. долл. США.





Компетентные органы и бизнес двух стран рассматривают возможность открытия прямого маршрута между Вьетнамом и Аргентиной, а также расширения сотрудничества и поддержки в сферах обороны, юстиции, науки и технологии, спорта и культуры./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА