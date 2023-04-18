深化越南与古巴特殊友好关系

越南国会主席王廷惠(右）会见古巴总理曼努埃尔·马雷罗。图自越通社

应古巴全国人民政权代表大会(国会)主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯(Esteban Lazo Hernandez)、阿根廷共和国众议院议长塞西莉亚·莫罗 (Cecilia Moreau)和乌拉圭东岸共和国参议院议长贝亚特里斯·阿希蒙(Beatriz Argimón Cedeira)的邀请，越南国会主席王廷惠将于2023年4月18日至28日对古巴共和国、阿根廷共和国和乌拉圭东岸共和国进行正式访问

越南国会主席王廷惠对古巴进行的正式访问将有助于深化越南和古巴两党、两国、两国国会和两国人民之间的密切政治关系。

其中，值得一提的是，王廷惠访问古巴恰逢古巴成立声援越南南方委员会60周年（1963.9.25-2023.9.25）、菲德尔·卡斯特罗·鲁斯（Fidel Castro Ruz）于1973年7月在艰苦和激烈的战争时期首次访问越南并前往越南南方解放区50周年之际进行的，为深化越南和古巴两党、两国、两国国会和两国人民之间的密切政治关系作出贡献。

特殊团结关系，国际关系的典范

在当代世界史上，很少有像越古两党、两国和两国人民关系这样特殊的关系。

1966年10月份，胡志明主席欢迎古巴总统奥斯瓦尔多·多尔蒂科斯·托拉多对越南进行访问。图自越通社

两国人民的良好关系是由古巴民族英雄何塞·马蒂和胡志明主席、菲德尔·卡斯特罗主席共同缔造，历代古越领导人共同培育的。

60多年来，自两国建交之日起，越南和古巴两个民族在争取独立和自由的斗争，以及在社会主义国家建设和捍卫事业中始终肩并肩站在一起。

60年来，尽管世界形势风云变幻且面临许多挑战，但越古两国兄弟般的团结关系日益得到巩固与发展，在许多领域上紧密相连。 当前，在两国乃至世界进入新的发展阶段之时，越南和古巴两党两国都充分意识到两国合作关系需要提升到新高度。

目前，越南与古巴在政治、外交、经济、文化、教育、科技等诸多领域的合作不断扩大。

越古政治关系日益密切，相互信任。两党、两国和两国政府高级领导人互访频繁，为促进双边关系有效发展作出贡献。

各合作领域不断加强

越南与古巴良好的政治外交关系为两国经贸合作的发展注入动力。 近年来，双边年均贸易额达2.5-3亿美元。

古巴国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯（Miguel Diaz-Canel）2018年访问越南期间，两国签署了《越南－古巴贸易协定》，该协定从2020年4月1日正式生效，为促进两国贸易往来作出贡献。

越南与古巴良好的政治外交关系为两国经贸合作的发展注入动力。 近年来，双边年均贸易额达2.5-3亿美元。

该协议使两国贸易往来不断扩大和多样化，同时为扩大两国外贸进出口创造便利条件。两国期待到2025年双边贸易额将达到5亿美元。

在投资方面，目前，越南是古巴在亚大地区的最大投资来源地。两国许多独资及合资企业的项目已投产。许多越南企业关注古巴市场，并前往古巴寻求合作和投资机会。

在农业合作方面，投资总额为4300万美元的越古水稻生产合作项目第四期（2011-2015年）取得积极成果。越南政府总理也批准越古水稻生产合作项目第五期（2019-2023年）。

越南国防部和农业与农村发展部也为古巴开发高产玉米提供技术援助。 双方还就实施支持古巴水产养殖项目第三阶段（2022-2025年）的内容达成一致。

在教育方面，古巴每年向越南学生提供许多专业奖学金，古巴学生也获得赴河内国家大学学习越南语言和文化的奖学金。

两国还在新冠疫情防控中保持密切合作和相互支持，并正在努力促进经贸和投资合作。

议会合作为两国关系作出积极实质性贡献

关于议会合作，越南国会秘书长、国会办公室主任裴文强表示，古巴国家和古巴议会领导人高度赞赏两国国会为巩固和加强两国特殊和始终如一关系所做的积极和实质性贡献，并期待，继续加强和深化越古两国和两国国会之间的关系。

“按计划，在越南国会主席王廷惠访古之旅期间，越南与古巴国会领导将签署关于建立两国议会合作机制的协议”。 越南国会对外委员会主任武海河

古巴驻越南大使奥兰多·尼古拉斯·斯吉伦（Orlando Nicolas Hernandez Guillen）强调，此访意义重大，因为王廷惠主席是对古巴进行访问的越南最高领导人之一。

古巴驻越南大使奥兰多·尼古拉斯·斯吉伦

具有“历史意义”，众多领域代表陪同的此访将有助于进一步推动两国合作关系发展。

越南国会对外委员会主任武海河。

越南国会对外委员会主任武海河表示，古方对王廷惠主席访古之旅充满期待。

特别是，王廷惠是古巴举行第十届全国人民政权代表大会，选举产生国家重要职务之后首位访古的外国高级领导。

越南国会对外委员会主任武海河表示，越南国会主席王廷惠访古之旅期间，越南与古巴国会领导将签署关于建立两国议会合作机制的协议。

两国议会合作协议的签署旨在加强双方在区域和国际议会间论坛上的运作经验交流和相互支持；共同推动两国合作协议落实监督，使越古合作日益务实有效。（完）

越南政府总理范明政与古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯。图自越通社