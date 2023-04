Le delta du Mékong se met à l’heure de l’agriculture verte et durable

Avec ses quatre millions d’hectares, le delta du Mékong représente 12% du territoire national, et ses 18 millions d’habitants, 9,6% de la population vietnamienne. Abritant le plus grand grenier à riz, à produits aquatiques et à fruits du pays, cette région génère chaque année un important chiffre d’affaires à l’exportation pour le secteur agricole vietnamien.

Cependant, afin de conserver ses avantages et ses caractéristiques en tant que l’une des plus grandes et des plus fertiles régions agricoles du Vietnam, mais aussi de l’Asie du Sud-Est, le delta du Mékong doit se développer dans une direction durable à long terme en verdissant son économie.

* Développement vert, durable et global

Lors de la conférence sur l’appréhension et la mise en œuvre de la résolution n°13/NQ-TW du Bureau politique sur l’orientation du développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du Mékong d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a montré la voie à suivre pour le delta du Mékong.

Le chef du Parti a demandé aux organismes sous l’autorité centrale de construire et bien organiser la planification du développement du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2045 vers un développement vert, durable et global.

La plannification doit être conforme à la Planification globale nationale, assurer une intégration multisectorielle, lier le développement agricole au développement de l’industrie et des services, le développement urbain et à la construction de la nouvelle ruralité.

Sur la base de cette orientation, les localités du delta du Mékong ont priorisé des politiques de développement économique interne dans une direction verte et durable et apte à tirer le meilleur parti possible de leurs atouts respectifs.

La ville de Cân Tho comme les 12 provinces du delta du Mékong se mettent donc à l’heure du développement vert, durable et global. Dans le rapport n° 21-TTr/BCSD du 1er juin 2022 du comité des affaires du Parti du comité populaire municipal, Cân Tho s’est assignée l’objectif de devenir une ville écologique, civilisée et moderne imprégnée d’identité culturelle du delta à l’horizon 2030.

Can Tho vise également à devenir le centre régional de services commerciaux, de tourisme, de logistique, d’industrie de transformation moderne, d’agriculture de haute technologie, d’éducation et de formation, de soins de santé spécialisés, de science et de technologie, de culture et de sports, le noyau urbain du delta du Mékong.

La province de Dông Thap a elle aussi choisi l’économie verte comme fil rouge, se concentrant sur les branches et secteurs à faibles émissions, respectueux de l’environnement et à développement durable.

Dông Thap encourage l’investissement dans cinq filières clés : le riz, le pangasius, la mangue, les fleurs ornementales, le lotus, l’agriculture de haute technologie, la mécanique agricole, le tourisme, la mécanique pour l’industriel, la mécanisation de l’agriculture, la transformation et la fabrication, a fait savoir le président du comité populaire provincial Pham Thiên Nghia.

Même cap sur l’économie verte dans la province de Kiên Giang. Selon le Comité populaire provincial, d’ici 2030, elle s’efforce de développer une aquaculture durable, adaptée aux conditions de chaque zone écologique et s’adaptera activement au changement climatique, à l’intrusion saline et à l’élévation du niveau de la mer, d’améliorer la productivité, le rendement, la qualité et la valeur des produits.

L’efficacité économique de cette industrie repose sur l’organisation appropriée de la production, l’investissement synchrone et l’application de la science et de la technologie dans l’ensemble de la chaîne de valeur des produits, faisant de l’aquaculture un secteur grand contributeur à la croissance de l’agriculture et au développement socio-économique provinciaux.

*Amélioration de la compétitivité de chaque produit

Le développement de l’économie verte est la base d’une agriculture verte et une prémisse pour les branches et les secteurs d’améliorer leur compétitivité sur le marché international. Concroncrètement, il nécessite des interventions pour construire le prestige de chaque secteur, la marque de chaque produit phare.

Le développement de l’économie verte est la base d’une agriculture verte dans le delta du Mékong

L’enregistrement des droits de propriété intellectuelle et le développement des marques aideront les produits de spécialité locaux à améliorer leur compétitivité, à prendre pied sur le marché, à augmenter leur valeur et leur prestige, a déclaré le chef du bureau de représentation de l’Office national de la Propriété intellectuelle du Vietnam (NOIP Vietnam), Trân Giang Khuê.

Le nuoc mam de Phu Quôc est le premier produit vietnamien à bénéficier d’une appellation d’origine protégée de l’Union européenne. D’autres produits comme les mangues de Hoà Lôc et les pommes étoilées Lo Rèn (de la province de Tiên Giang) sont désormais exportées vers le Japon, la République de Corée et le Canada, ou devrait emboîter le pas comme le durian.

Cà Mau a construit et protégé des labels, développé des marques pour 26 produits de spécialité, notamment au moyen des certificats de marques collectives, des labels d’indication géographique protégée.

Selon le directeur du Département des sciences et des technologies de Cà Mau, au cours de la période 2018-2022, la mise en œuvre du programme de protection et de développement des produits de spécialité locaux a contribué à améliorer la qualité et la compétitivité des produits locaux.

Cà Mau a construit et protégé des labels, et développé des marques pour ses 26 produits de spécialité au moyen des marques collectives, des marques de cerfication et des indications géographiques, notamment pour le miel de U Minh Ha, les poissons-feuilles séchés de U Minh, les crevettes séchées de Rach Gôc, les crabes de Nam Can, la pâte de poisson à tête de serpent en saumure de Thoi Binh, les quenouilles de Cai Nuoc, les gobies de Dât Mui, les crevette géante tigrées et les crabes de Cà Mau, a-t-il précisé.

Dans la province de Bên Tre, de 2018 à 2022, le Département provincial des sciences et des technologies a fourni son soutien et ses conseils à 280 particuliers et groupements sur l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle. Il a organisé des cours de perfectionnement sur l’enregistrement des marques pour les spécialités des villages d’artisanat touristiques, l’exploitation et le développement des marques des spécialités de Bên Tre.

Un représentant du Département provincial des sciences et des technologies a indiqué que Bên Tre a mis en œuvre des projets tels que la construction, la gestion et le développement des indications géographiques «Bên Tre» pour les crevettes géantes d’eau douce, les crabes de palétuvier, les ramboutans. Il a organisé la vérification et la reprise du projet de création, de gestion et de développement de l’indication géographique “Cai Mon” pour les durians de Bên Tre.

La province de Bên Tre a également intensifié son soutien à la publicité, à la promotion commerciale et au réseautage commercial, renforcé la gestion des produits protégés, l’inspection et la sanction des violations des droits de propriété intellectuelle, et la garantie des droits et intérêts légitimes des sujets de droit.

Tous ces efforts aidant, chaque produit agricole de la région du delta du Mékong s’affirme progressivement à travers des marques et des indications géographiques auprès des clients mondiaux, renforçant sa position concurrentielle sur le marché mondial./.