Развитие зеленой экономики для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

Дельта Меконга — самый южный регион, западные ворота страны. Этот регион вносит большой вклад в экономическое развитие страны. Здесь находится крупнейший в стране «рисовая чаша», «кладезь» морепродуктов и фруктов, и каждый год этот район приносит большой экспортный оборот сельскохозяйственной продукции. Однако для того, чтобы развивать преимущества региона, дельта Меконга должна иметь устойчивое и долгосрочное направление в сторону «зеленого» развития, безопасного для окружающей среды и людей.

*Выбрать в качестве основного направления

На конференции по анализу и реализации Резолюции Политбюро № 13/NQ-TW о направлениях социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны и безопасности в дельте Меконга до 2030 года с видением до 2045 года генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг попросил центральные агентства разработать и организовать планирование развития дельты Меконга на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2045 года в направлении «зеленого», всеобъемлющего и устойчивого развития. Такое планирование должно соответствовать национальному генеральному плану, обеспечивая многосекторальную интеграцию, увязывая развитие сельского хозяйства с развитием промышленности и услуг, развитием городов и строительством сельской местности нового типа..

Основываясь на этом направлении, населенные пункты в дельте Меконга определили приоритеты внутренней политики экономического развития в «зеленом» и устойчивом направлении, обеспечивая развитие существующих преимуществ каждого населенного пункта.

По словам представителя Народного комитета города Кантхо, населенный пункт представил отчет № 21-TTr/BCSD от 1 июня 2022 года о задании генерального плана проекта по корректировке генерального планирования города Кантхо в 2030 г., с видением до 2050 г. Важнейшая цель корректировки планирования – стремиться к тому, чтобы к 2030 г. Кантхо стал экологически чистым, цивилизованным и современным «городом», пропитанным региональной культурной идентичностью дельты Меконга, центром региона с точки зрения коммерческих услуг, туризма, логистики, современной перерабатывающей промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, образования и обучения, специализированного здравоохранения, науки и техники, культуры, спорта, ядром городской зоны дельты Меконга.

Провинция Донгтхап определила «зеленую экономику» основным направлением развития отраслей и областей, особенно экономической области, с целью сокращения выбросов, защиты окружающей среды и устойчивого развития. В то же время провинция поощряет инвестиции в сельскохозяйственный сектор, уделяя особое внимание ключевым товарам, таким как рис, пангасиус, манго, декоративные цветы, лотос, высокотехнологичное сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение, туризм, механизация сельского хозяйства, обработка и производство…», – сказал г-н Фам Тхиен Нгиа, председатель Народного комитета провинции Донгтхап.

В Киенжанге находится самая большая территория выращивания риса в стране.

Киенжанг является одним из населенных пунктов в районе дельты Меконга с самой большой площадью риса в стране, самым большим флотом рыболовных судов в стране, также определяет направление «зеленой» экономики как ключевое в плане экономического развития на период 2021-2030 гг., с видением до 2045 года.

Согласно информации Народного комитета провинции Киенжанг, до 2030 года провинция будет развивать аквакультуру устойчивым образом, подходящую для условий каждого экологического региона и активно адаптирующуюся к изменению климата, вторжению соленой воды, повышению уровня моря. Экономическая эффективность этой отрасли основана на надлежащей организации производства, синхронных инвестициях и применении науки и техники по всей цепочке создания стоимости продукта, что делает аквакультуру прибыльной сферой, вносящей вклад в рост сельскохозяйственного сектора и социально-экономического развития провинции.

* Повышение конкурентоспособности каждого продукта

Развитие «зеленой» экономики становится основой «зеленого» сельского хозяйства в районе дельты Меконга, а также предпосылкой для того, чтобы главные местные отрасли играли главную роль в повышении конкурентоспособности на международном рынке. Однако для этого каждая отрасль и продукт в регионе должны создать имидж и репутацию качества в условиях конкуренции. Таким образом, брендинг для каждого продукта становится первым и важным шагом в конкурентной борьбе.

Развитие зеленой экономики стало платформой для развития зеленого сельского хозяйства в дельте Меконга

По словам представителя Национального ведомства интеллектуальной собственности (Министерство науки и технологий) г-на Чан Жанг Кхюэ, регистрация для защиты прав интеллектуальной собственности и разработка товарных знаков помогут местным специализированным продуктам повысить качество, конкурентоспособность, закрепиться на рынке, увеличить стоимость, создать престиж и репутацию. Специализированные бренды в дельте Меконга, такие как рыбный соус Фукуок, которые получили зарегистрированные географические указания в 28 странах Европейского сообщества, все больше расширяют рынок потребления, например, манго Хоалок (Тиенжанг) после получения географического указания во Вьетнаме экспортирует в Японию, Корею, Канаду… Экспортная цена грудного молока Лорен Виньким (Тиенжанг) увеличена примерно на 20% после получения коллективного товарного знака, а в последнее время идет формирование товарного знака для дуриана, чтобы он мог выйти на мировой рынок.

Определяя роль бренда, Национальное ведомство интеллектуальной собственности также активизировал выдачу сертификат о праве интеллектуальной собственности региональной продукции. В период 2018-2022 гг. в целом регионе зарегистрировано около 9.870 заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, выдано свыше 5.800 патентов (товарные знаки, географические указания…).

По словам г-на Фан Тан Тханя, директора Департамента науки и технологий провинции Камау, в период 2018-2022 гг. реализуя Программу по защите и развитию местной продукции, Камау создала и защитила товарные знаки, разработала бренды для 26 специализированных продуктов, особенно с помощью сертификатов коллективных знаков, сертификационных знаков, географических указаний. Среди них такие деликатесы, как мед Уминьха, сушеная рыба Уминь, сушеные креветки Ратьгок, краб Намкан, рыбный соус Тхойбинь, рыба Датмуй, черные тигровые креветки и крабы Камау…

В провинции Бенче за 4 года с 2018 по 2022 год Департамент науки и технологий провинции более 280 раз консультировал и инструктировал лиц и организации о регистрации прав интеллектуальной собственности на промышленную собственность.

Представитель Департамента науки и технологий провинции Бенче сообщил, что провинция также реализовала такие проекты, как строительство, управление и развития географических указаний «Бенче» для креветок, морских крабов, рамбутана; приняла проект создания, управления и развития географических указаний «Каймон» для дуриана. Провинция Бенче также усилила рекламу, продвижение торговли и связывание производства с цепочкой ценностей, усилила управление зарегистрированными для защиты продуктами.

Благодаря этим усилиям каждый сельскохозяйственный продукт в районе дельты Меконга постепенно подтверждается товарными знаками и географическими указаниями для мировых клиентов, повышая свою конкурентоспособность среди аналогичных продуктов на международном рынке./.

Там Ханг Корреспондент ВИА