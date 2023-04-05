九龙江三角洲：以绿色经济发展赋能农产品竞争力

九龙江三角洲是越南最南端的地区，也是进入西部的门户。该地区对全国经济发展做出了巨大的贡献。作为全国规模最大的水稻产区、水产养殖区和果树栽培区，九龙江三角洲农产品出口额处于较高的水平。然而，为保持该地区的优势和特色，九龙江三角洲须朝着绿色、善待环境和人类的方向实现可持续发展。

*确定主导方向

在越共中央政治局关于到2030年和远景展望到2045年九龙江三角洲经济社会发展和国防安全保障方向的第13号（13/NQ-TW）决议部署会议上，越共中央总书记阮富仲已要求各中央机关制定并有效实施2021-2030年阶段、展望到2045年九龙江三角洲地区绿色、可持续、全方位发展规划。这项规划须符合国家总体规划，确保多产业深度融合，农业发展和工业与服务发展齐头并进，都市发展和新农村建设双管齐下等目标。

基于这一方向，九龙江三角洲各地方已优先落实推动经济绿色可持续发展的政策，确保将各地方现有的优势充分挖掘出来。



芹苴市人民委员会代表透露，该市力争到2030年成为具有浓郁九龙江三角洲江河文化特色的现代生态文明城市，该地区贸易服务、旅游、物流、现代加工制造业、高科技农业、教育培训、医疗卫生、科学技术、文化体育的中心以及九龙江三角洲地区的核心都市，人民的物质和精神生活不断提高等。

同奈省人民委员会主席范善义透露，同奈省确定“绿色经济”为各个产业和领域，特别是经济发展的主导方向，旨在减少排放，保护环境以及实现可持续发展。与此同时，支持投资商对农业进行投资，其中聚焦稻米、查鱼、芒果、盆景、莲花、高科技农业、农业机械、加工制造等主力产品。

作为九龙江三角洲水稻面积最多的地方之一以及全国渔船数量最多的地方之一，坚江省经济发展计划（2021-2030年）中也明确以绿色经济为主导方向。

坚江省人民委员会代表表示，从现在至2030年，该省聚焦促进水产养殖业可持续发展，符合不同区域的生态环境，主动适应气候变化、海水入侵和海平面上升，提高生产力、产品产量、质量和价值；使水产养殖业发展成为对该省农业和经济社会发展做出重大贡献的产业。

*提高各种产品的竞争力

推动绿色经济发展为九龙江三角洲地区绿色农业发展夯实基础，也为提升该地区各种产品在国际市场上的竞争力提供重要前提。为了实现这一目标，每个产业和产品须塑造品牌形象和信誉并将其视为在市场竞争的第一步。

推动绿色经济发展为九龙江三角洲地区绿色农业发展夯实基础

越南科学技术部知识产权局代表陈文奎表示，注册知识产权保护和发展品牌将有助于提高地方特色产品的竞争力，使其在市场上站稳脚跟，提高附加值以及打造特色产品的品牌和信誉等。

富国鱼露等九龙江三角洲各种特产品牌已在欧洲共同体28个国家注册地理标志，消费市场不断扩大。此外，前江省和禄芒果在越南获颁地理标志之后已成功销往日本、韩国、加拿大等国市场。前江省永金锻炉星苹果获得集体商标后售价比之前上涨了20%。最近越南力争打造越南榴莲品牌，以具备更强的竞争力，以便更好地走向世界。

明确品牌的重要性之后，知识产权局也加快2018-2022年阶段该地区各种产品知识产权颁发进度。据悉，全区产品知识产权申请书累计近9870份，并获颁共5800份商标、地理标志等证书。

金瓯省科学技术厅厅长潘晋青表示，2018-2022年阶段，实施保护和发展地方特色产品助力提高产品质量和竞争力项目，金瓯省通过集体商标、证明商标、地理标志建设和发展26种特色产品的品牌。其中值得一提的是幽明下蜂蜜、幽明糙鳞毛足鲈干，迪根（Rạch Gốc）虾干、南根（Năm Căn）螃蟹、太平鱼露等特色产品。

在槟椥省，在2018-2022年阶段，该省科学技术厅已协助，咨询并引导280人和组织了解并完善注册工业产权申请档案；开展旅游村申请地方特色产品商标带来的礼仪、槟椥省特殊产品品牌发展等方面的培训班。

凭借上述举措，九龙江三角洲地区的各种农产品通过品牌和地理标志立足于市场并售往世界各国，从而增强其与当前世界上同类产品的竞争力等。（完）