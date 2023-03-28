50 лет вьетнамско-малайзийским отношениям: стратегическое партнерство эффективно развивается

Вьетнам и Малайзия являются странами, расположенными в Юго-Восточной Азии, поэтому между двумя народами быстро установились отношения обмена, сотрудничества и обучения друг у друга. Эти отношения еще больше укрепились и развились после того, как две страны установили дипломатические отношения 30 марта 1973 года. За последние пять десятилетий сотрудничество и дружба между Вьетнамом и Малайзией постоянно укреплялись и развивались во всех областях, таких как политика и дипломатия, оборона и безопасность, экономика и культура, особенно после перехода к Стратегическому партнерству в 2015 году.

Активные политико-дипломатические отношения

В политико-дипломатической сфере две страны регулярно обмениваются делегациями и поддерживают контакты на высоком уровне по всем каналам партийных, правительственных, государственных, парламентских органов и в рамках народной дипломатии. Даже во время пандемии COVID-19 Вьетнам и Малайзия все так же укрепляли свои двусторонние отношения посредством телефонных звонков между высшими руководителями двух стран.

Две страны утвердили Программу действий по реализации Стратегического партнерства на период 2021-2025 гг., чтобы эффективно использовать потенциал и сильные стороны каждой страны для взаимного восстановления и развития в период после COVID-19.

Совсем недавно, в ходе визита во Вьетнам премьер-министра Малайзии Дато Шри Исмаила Сабри бин Якоба (март 2022 г.), лидеры двух стран подтвердили свою приверженность углублению политического и экономического сотрудничества посредством развития и поддержания регулярных контактов на высоком уровне, укрепление существующих двусторонних механизмов сотрудничества, особенно Объединенного комитета по экономическому, научному и технологическому сотрудничеству (СКМ) и Совместной комиссии по экономическому, научному и технологическому сотрудничеству (СКС), Объединенного комитета по торговле (СКТ). Стороны договорились поддерживать координацию для эффективной реализации подписанных соглашений, в том числе Плана действий Вьетнама и Малайзии по реализации стратегического партнерства на период 2021-2025 гг.

Лидеры также подчеркнули важность решительного продвижения двусторонней торговли в сбалансированном и устойчивом направлении, стремясь к достижению цели доведения двустороннего товарооборота до 18 млрд. долл. США к 2025 году, продвигаясь к сбалансированной торговле между двумя странами. Стороны также договорились содействовать открытию рынка для основных экспортных товаров двух стран, включая сельскохозяйственную и водную продукцию, а также «халяльные продукты» (продукты, разрешенные для использования в соответствии с исламскими нормами), обработанные пищевые продукты, электронные комплектующие и готовые изделия и т.д.

Кроме того, на региональных и международных форумах Вьетнам и Малайзия всегда координировали свои действия, регулярно обменивались информацией о сотрудничестве и консультировались друг с другом, поэтому в АСЕАН, а также в регионе АСЕАН существует много точек соприкосновения и общих взглядов в отношениях АСЕАН с другими странами, что помогает укреплению позиции и роли АСЕАН на международной арене.

​Торгово-экономическое сотрудничество постоянно развивается

На основе прочных политических отношений непрерывно развивалось торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Малайзией. Это область двустороннего сотрудничества, в которой страны добились положительных результатов в последние годы, особенно когда Малайзия вошла в группу основных торговых и инвестиционных партнеров Вьетнама.

В настоящее время Вьетнам является 11-м крупнейшим торговым партнером, 7-м крупнейшим экспортным рынком Малайзии. Двусторонний товарооборот достиг 12,5 млрд. долл. США в 2021 году (рост на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года); а в 2022 году – 14,67 млрд. долл. США (рост на 14,8% по сравнению с 2021 годом). Ожидается, что к 2025 году двусторонний товарооборот двух стран составит 18 млрд. долл. США, а к 2030 году – 25 млрд. долл. США.

В области инвестиций Малайзия является 3-м по величине инвестором АСЕАН во Вьетнаме (после Сингапура и Таиланда), занимая 10-е место из 142 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 710 работающими проектами с общим зарегистрированным капиталом в 13,08 млрд. долл. США (по состоянию на февраль 2023 г.). Малайзия инвестировала во многие провинции и города Вьетнама, в которых Хошимин занимает 1-е место, за ним следуют Чавинь, Ханой и другие населенные пункты. Кроме того, Вьетнам имеет 21 действующий инвестиционный проект в Малайзии с общим уставным капиталом в 853 млн. долл. США, занимая 9-е место из 78 стран и территорий по внешним инвестициям Вьетнама (по состоянию на март 2022 года).

В настоящее время многие малайзийские предприятия и инвесторы проявляют интерес к вьетнамскому рынку. Они понимают, что у Вьетнама по-прежнему есть много возможностей для инвестиций, сотрудничества и бизнеса не только в области экономики и торговли, но и в сфере туризма, народной дипломатии, образования и труда. Между тем рынок Малайзии остро нуждается в рабочей силе, а также имеет большой потенциал в сферах туризма и инвестиционного сотрудничества. В области продовольственного сотрудничества в соответствии с исламскими стандартами «халяль» Малайзия является одной из стран с сильными сторонами и занимает лидирующие позиции в разработке стандартов и развитии сотрудничества для продуктов, в которых Вьетнам имеет сильные стороны, таких как сельскохозяйственные продукты, водные продукты и другие экспортные продукты. Эти товары из Вьетнама могут не только импортироваться на рынок Малайзии, но и переправляться через Малайзию на мусульманские рынки Ближнего Востока и других частей мира.

Наряду с экономическим сотрудничеством, сотрудничество в области безопасности и обороны между двумя странами также постоянно развивается. Обе стороны поддерживают обмен делегациями на всех уровнях, обучают, делятся опытом и обмениваются информацией, касающейся предотвращения и борьбы с терроризмом, киберпреступностью и транснациональной преступностью. Например, в 2015 году стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в предупреждении и борьбе с транснациональной преступностью. Кроме того, двустороннее сотрудничество в сфере труда, образования, туризма… также дало много хороших результатов.

Легко увидеть, что на протяжении последних 5 десятилетий отношения между Вьетнамом и Малайзией постоянно лелеялись и развивались поколениями лидеров двух стран, как вширь, так и вглубь, способствуя укреплению отношений дружбы, принося пользу и процветание двум народам ради мира и стабильности в регионе и во всем мире./.

Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг (в аозай) и главный редактор Национального информационного агентства Малайзии (BERNAMA) Хайрдзир Мд Юнус обмениваются соглашением о профессиональном сотрудничестве между Вьетнамским информационным агентством и Малайзийским национальным информационным агентством. (Фото: ВИА)

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