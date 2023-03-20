越南与比利时传统友好关系不断得到巩固和发展

越南政府总理范明政 与比利时首相亚历山大•德克罗。图自越通社

在关于结束越南战争，恢复和平的《巴黎协定》签署后，越南与比利时于1973年3月22日正式建立外交关系。越南始终铭记比利时政府和人民对越南战后复苏和重建计划提供的珍贵帮助。

50年来，越南与比利时双边关系不断得到巩固和发展，在政治、外交、贸易、农业、教育培训、科技合作、发展合作等领域呈现良好的发展势头。

比利时始终重视对越南关系，高度评价越南的经济发展，同时通过发展合作计划为越南的成功做出积极贡献的国际伙伴之一。双方在多边框架，尤其是联合国和亚欧会议、欧盟-东盟等框架保持积极的配合。

越南与比利时之间的政治外交关系在联邦、地区和社区等级别呈现积极和多样化的发展趋势，充分体现在各高层互访。特别，越南政府总理范明政于2022年12月对比利时进行的正式访问在两国将于2023年纪念两国建交50周年和农业领域战略伙伴关系5周年的背景下进行。

此次访问期间，两位总理一致同意在可持续农业战略伙伴框架内加强政治互信和深化合作；进一步推进贸易、投资领域合作，把合作范围扩大到其他潜在领域，为各自国家的发展做出贡献，同时在应对全球挑战中保持紧密配合。

近年来，越南与比利时经贸合作关系快速增长并日益加强。目前，比利时是越南在欧盟的第六大贸易伙伴，仅次于荷兰、德国、法国、意大利、奥地利等国。2021年，越南是比利时欧盟外第十五大进口国。

两国双边贸易额快速增加 ，从2013年的18亿美元，提升至2020年的28亿美元，其中越南贸易顺差超过23亿美元。2021年，双边贸易额从2020年的42.9亿美元攀升至2022年的45亿美元，增长了53.8%。

比利时不仅是积极促进越南-欧盟自贸协定批准的国家，而还一直率先开展实施越南-欧盟自贸协定，为双方带来利益，同时还致力于越南与欧盟关系的共同利益、该因素已为促进越南与比利时，以及越南与欧盟经济和战略关系注入动力。

关于投资，比利时是积极关注和在越南开展许多项目的国家，投资总额达11亿美元，主要集中物流和基础设施发展等比利时优势领域。两国于1991年1月24日签署了投资鼓励和保护协定。截至2023年2月，比利时在越南开展的投资项目87个，注册资金达11亿美元，在对越投资的142个国家和地区中位居第23位，在对越投资的25个欧盟国家中位居第六。

两国关系的一大亮点就是教育合作和科研。从2003年，比利时政府平均每年向越南大学生提供40份研究生奖学金。每年，比利时通过各所学校和研究院合作计划向教育培训领域提供约200万欧元援助。在越南，越南苏威布鲁塞尔（Solvay Brussels）经济管理学院运营25年后已成为优质和权威的经济和公共管理专业研究生培训机构。近年来，比利时已成为越南留学生、研究生数量最多的欧盟5个国家之一。

签署仪式全景。图自越通社

此外，越南与比利时科技、交通运输和国防安全合作呈积极趋势，同时在解决全球问题，尤其是合作应对气候变化、非传统安全问题中扩大合作。

在文化交流，艺术团互访、展览会、电影周等连续在两国和比利时各地区和地方举行。两国之间的文化交流活动形式丰富多样。

以50年来稳定的基础，越南与比利时良好传统友好关系和民间交流和座日益得到加强，其离不开越比两国友好协会、比越联盟等人民组织活动的切实贡献。（完）

关于投资，比利时是积极关注和在越南开展许多项目的国家，投资总额达11亿美元，主要集中物流和基础设施发展等比利时优势领域。