一生珍爱大自然母亲，将可持续发展视为企业一切活动的指南针的TH集团创始人、战略董事长、北亚股份商业银行总裁、劳动英雄蔡香已跻身2022年优秀企业前10名行列。

这被视为“牛奶女人”在本着“致力于社区健康”第一核心价值的基础上创建和发展企业行程中做出不懈努力的认可。

与劳动英雄蔡香接触过的人都认为她是鼓舞人心的人。这位才华女企业家的正能量没有任何时候被消失，最重要的贯穿观点被充分体现在“真实”这个字。

正因如此，在TH集团成立时，蔡香女士一直铭记和奉行的使命就是把集团的利益放在国家共同利益之中。不想方设法让利润最优化而是实现利益合理化。



蔡香女士以给人印象深刻的“珍惜大自然母亲，其将赋予我们一切”的哲理，确定本着6个支柱的可持续发展战略，6个支柱包括：营养-健康-环境-人员-教育-社区-动物福利。TH集团所建设和设计的6个支柱拥有具体目的，其中包括联合国可持续发展目标。关于环境支柱，TH集团下决心为改变经营趋向，应用高科技来开发自然资源，避免损害大自然的粗暴行为，致使气候变化现状愈演愈烈和异常变化，给人类和大自然产生消极影响等做出贡献。



TH集团以超越的思维意识到，应用高科技和世界上最先进的管理科学不是彻底开发资源或取代大自然的力量，而是促进生产流程，让一切变得更好，从而更好爱护大自然，更好服务人类。

蔡香女士在将高科技应用与管理科学相结合过程中已成功引导TH各项农业项目。与此同时，有机生产定向将贯穿TH各项目，帮助TH迈出合理步骤，推动农业发展与大自然母亲相和谐的指南针。



该领域开展的第一个项目为投资总额12亿美元的奶牛养殖和牛奶加工高科技应用项目。该项目于2020年被世界纪录联盟承认为世界上最具规模的一条龙生产流程集中式农场。在该项目，TH已率先实施把越南田地上的普通农场转为达到欧盟有机认证和美国农业部有机认证的有机农场。TH集团还是越南唯一一个成功把数百头奶牛转为有机牛群，在TH集团从“草地到餐桌”一条龙流程中有效实施的单位。



TH集团已将高技术应用于从草地到安全奶杯一条龙流程中各环节，其就是牛群牧养技术、管理、世界上最现代的牛舍。其中拥有以色列的世界上最现代的Afifarm牛群管理系统；新西兰兽医和疾病管理流程；日本、以色列和荷兰水和废水处理设备和流程等。

投资引进世界上最现代的技术和设备，以征服大自然的该决定需投资巨额资金，但正式该投资决定已为TH在10年来的发展打下基础，同时为奶牛养殖和有机鲜奶加工行业打下基础，为越南牛奶市场创造出一场革命，特别是改变了消费习惯（从使用再造奶粉转为原汁鲜牛奶）。



此外，截至目前，蔡香女企业家和TH集团已通过循环经济模式充分利用乂安省气候四季恶劣、炎热之地的乂坛县自然条件来提高其生产经营效果。

从2020年，TH集团已投资在农场屋顶上安装太阳能光伏发电系统，旨在造出“绿色”电源，服务集团的生产需求。2022年，仅在 乂安省，TH集团已拥有9个屋顶太阳能光伏发电项目，遍布TH集团在乂坛县各家农场的屋顶并与国家电网并网发电。完全从大自然的绿色、清洁电源已满足TH农场的全部电力需求。



TH集团不仅将高技术应用于有机耕作，积极使用绿色能源，而还注重保护水资源，创立和参加各环保、包装物回收利用的组织和实施一系列减少塑料垃圾，传播绿色生活方式的活动。TH已改变了项目周边地区农民的习惯和生产方式，从而未营造更加文明、先进和美好的生活做出贡献。

基于在乂安获得的经验，蔡香继续把TH品牌带到世界，在俄罗斯和澳大利亚创建类似项目。

蔡香在回答TH取得成功的关键是什么的提问时分享说，“人文性是品牌引路和发光之光。从初期开始，我已确定Th产品的5个核心价值，把TH 打造成为国际性品牌：“真正幸福- True Happiness” ，带有明显的人文性和致力于社区健康。在认可情况下我仍坚定走向这些价值” 。

蔡香的贡献渴望得到大力实现。她已同TH率先创造出利于健康、可持续发展的趋势，为全部市场创造巨大机会，其中最突出就是有机鲜奶革命、利于健康的好饮料革命和越南人营养革命四大革命。



TH不仅为有机鲜奶生产工业创造突破口和打下基础，而且该集团还生产出来自海枣，拥有天然甜味，不使用精制糖，利于健康，有助于减少社区中较为普遍的血糖和肥胖现象的坚果奶产品。



获得国家品牌称号的TH true MILK奶制品多年来已参加许多国际展览会和展销会并取得许多金奖和银奖，如东盟最佳食品奖；从2015年连续5年内在俄罗斯举行的世界食品展中获得最佳食品奖；在2016年迪拜Gulfood国际食品展上获奖；获得亚太质量奖等奖项。

在鲜奶和坚果奶产品后，TH 继续发展药材保护、发展和加工项目。蔡香还酝酿重新打造药材生态系统。第一个药材区为乂安省芒朗药材区，在海拔1400-2700米的云雾林冠层下种植宝贵和特有药材。TH已经和将从利于健朗、提升体抗力、预防不传染疾病的药材产品，为人民营造清洁生活环境带来绿色食品。



TH集团以纯天然产品提升社区健康的渴望已经打造了包括130个清洁、有机、利于身体健康产品的生态体系。

在于4月份造访拥有TH集团采配有一条龙生产流程的高科技奶牛养殖集中区的地方——义坛县时，越南国家副主席武氏映春对TH集团的创始人留下了深刻的印象，她不仅专注于经济发展，而且还坚持将高科技应用于农村农业领域。

“我认为，当TH进入某个地区时，其不仅会促进那个地区的经济发展，还会提高当地人民的生活质量，提升当地人的思维方式和做法，同时还能与他们一起营造经济发展中的力量”， 国家副主席阮氏映春说。

此外，TH集团还改变了当地农民们的生产习惯和生产方式。从而创造了更加文明、先进和美好的生活。



对于企业家蔡香的果断和创造力及其为越南农业所作出的革命性贡献，原越南经济研究院院长陈廷天副教授把这叫作“泰山压顶”。蔡香用了最高等级来征服广阔的市场。

“越南需要以大企业为发展支柱，蔡香女士和TH集团是农业发展的重要支柱之一。农业本来是一个难以与世界竞争的领域，但我们现在已经做到了。 我想，如果越南经济中的越南农业有更多这样的人就太好了，那么我们不用担心落后于国外”陈廷天如是强调。

除了经营生产领域外，蔡香女士还是一个先锋者，陪伴越南政府开展各项大规模的社会保障活动、扶贫活动、改善青年一代的体格和体力的活动，如：学校牛奶计划、国家学校健康计划等。

评价为经济、社会和环境的可持续发展所作出的积极贡献，劳动英雄蔡香被选入2022年越南十大优秀企业家名单。

此前，蔡香女士荣获了许多国家级荣誉称号和国际奖项，如： 于2020年内荣获了“革新时期劳动英雄”称号、跻身2021全球可持续发展十大杰出女性、入围2022福布斯公布的“50位亚洲具有影响力50岁以上女性企业家”榜单、2018年最佳商界女领袖Stevie大奖 、2015年和2016年亚洲影响力女性名单等。

越南政府总理范明政在河内出席由越南工商联合会（VCCI）举行的10·13越南企业家日庆祝活动暨2022年越南十名优秀企业家表彰大会。图自越通社

蔡香渴望的不仅仅是在国家内发展，更重要的是发展走出去战略，这位新时代企业家将越南农业产品带到世界上所有家庭的餐桌上。

“一切都会变成现实。安全、清洁、有机的农产品，最佳的保健服务，如梦如幻的校园以及讲给儿童的好故事将陆续变成现实”， 劳动英雄蔡香说。

“我们将把越南农业以及完全来自自然的优质产品推向世界”劳动英雄蔡香强调。



蔡香女士的决心是完全有根据的，因为在TH已走过的整个旅程中，该集团始终本着“可持续发展、与环境和谐相处、珍爱大自然母亲”的方针。 TH的各种清洁、健康、环保的产品越来越深受消费者的信赖。

在这条路上，人们总是看到一位为越南人的健康而愿意走在前面和积极带头的女性企业家。（完）

