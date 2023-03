Les relations d’amitié traditionnelle Vietnam-Belgique se développent constamment

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue belge Alexander De Croo. Photo: VNA

Le Vietnam et le Royaume de Belgique ont officiellement établi des relations diplomatiques le 22 mars 1973, deux mois seulement après la signature de l’Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam. Le Vietnam reconnaît toujours le soutien sincère du gouvernement et du peuple belges à son œuvre de reconstruction et de réhabilitation après la guerre.

Ces 50 dernières années, les relations bilatérales n’ont pas cessé de se consolider et de se développer dans divers domaines, notamment dans la politique, la diplomatie, le commerce, l’agriculture, l’éducation, la formation, les sciences et technologies, la coopération au développement… aux niveaux fédéral, régional et communautaire.

La Belgique attache toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam et apprécie toujours le développement économique du Vietnam. Ce pays européen est un partenaire international qui contribue activement au succès du Vietnam à travers des programmes de coopération au développement. Les deux parties se sont activement coordonnées au sein des forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies et dans le cadre de l’ASEM et de l’ASEAN-Union européenne (UE).

Les relations politico-diplomatiques se développement heureusement et sont diversifiées et substantielles aux niveaux fédéral, régional et communautaire. Elles ont été illustrées par de nombreuses visites de haut niveau, notamment celle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Belgique en décembre 2022 en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023) et du 5e anniversaire de leur partenariat stratégique dans l’agriculture (2018-2023).

Lors de cette visite, les Premiers ministres des deux pays ont convenu de renforcer leur confiance politique, d’approfondir leur coopération dans le cadre du Partenariat stratégique sur une agriculture durable, de renforcer le pilier de commerce et d’investissement, de promouvoir la coopération dans d’autres domaines potentiels pour contribuer au développement durable dans chaque pays ainsi que de travailler en étroite collaboration pour répondre aux défis mondiaux.

Ces dernières années, la coopération économique et commerciale bilatérale s’est développée rapidement et se renforce de plus en plus. La Belgique est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE (derrière les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche). Et en 2021, le Vietnam était le 15e grand importateur hors UE de la Belgique.

Le commerce bilatéral a augmenté rapidement, passant de 1,8 milliard de dollars en 2013 à près de 2,8 milliards en 2020, le Vietnam enregistrant un excédent commercial de plus de 2,3 milliards de dollars. En 2021, le commerce bilatéral a connu une hausse de 53,8 % sur un an, atteignant 4,29 milliards de dollars. En 2022, ce chiffre s’est élevé à 4,5 milliards de dollars.

La Belgique n’est pas seulement l’un des pays qui promeuvent activement la signature et la ratification de l’Accord de libre-échange entre l’UE-Vietnam (EVFTA), mais aussi un pays pionnier dans la mise en œuvre de l’EVFTA au profit des deux parties, ainsi que pour les intérêts communs au sein des relations Vietnam-UE. La Belgique fut également l’un des premiers pays à avoir ratifié l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Ces facteurs ont dynamisé les relations entre le Vietnam et l’UE ainsi qu’entre le Vietnam et la Belgique en termes d’économie et de stratégie.

Sur le plan de l’investissement, la Belgique est un pays s’intéressant activement et investissant dans de nombreux projets au Vietnam avec plus de 1,1 milliard de dollars, principalement dans les domaines de la logistique et du développement des infrastructures où la Belgique possède des atouts. Les deux pays ont signé l’Accord de promotion et de protection des investissements le 24 janvier 1991. Jusqu’en février 2023, la Belgique a compté 87 projets valides au Vietnam cumulant 1,1 milliard de dollars, se classant 23e sur 142 pays et territoires investissant au Vietnam et 6e sur 25 États membres de l’UE investissant au Vietnam.

Un point lumineux des relations Vietnam-Belgique est leur coopération dans l’éducation et la recherche scientifique. Depuis 2003, le gouvernement belge a accordé chaque année en moyenne 40 bourses de formation postuniversitaire à des étudiants vietnamiens. Chaque année, elle verse environ deux millions d’euros au secteur de l’éducation et la formation par le biais de programmes de coopération entre universités et instituts de recherche. Au Vietnam, l’École d’économie et de management Solvay Brussels, avec 25 ans d’existence, est devenue une institution de formation supérieure prestigieuse et de haute qualité en gestion économique et administration publique. Ces dernières années, la Belgique est devenue l’un des cinq pays de l’UE recevant le plus d’étudiants et doctorants vietnamiens.

Ký kết bản ghi nhớ giữa Tập đoàn John Cockerill của Bỉ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam – NIC. (Ảnh TTXVN)

En outre, le Vietnam et la Belgique coopèrent activement dans les domaines des sciences et technologies, des transports, de la défense, de la sécurité, et élargissent leur coopération dans le règlement des questions mondiales, notamment dans la lutte contre le changement climatique et la sécurité non traditionnelle.

Des programmes d’échange culturel, des échanges de troupes d’artistes, des expositions, des semaines cinématographiques ont lieu régulièrement dans les deux pays. Les activités culturelles sont de formes très diverses, selon la langue dans laquelle elles sont mises en œuvre.

Sur la base de 50 ans de développement des relations, les bonnes relations d’amitié traditionnelle et les échanges entre les peuples vietnamien et belge sont sans cesse renforcés grâce à des activités d’organisations tels que l’Association d’amitié Vietnam-Belgique, l’Association d’amitié Belgique-Vietnam, l ‘Alliance Belgique-Vietnam…./.

