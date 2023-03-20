Вьетнамско-бельгийские традиционные дружественные отношения постоянно укрепляются и развиваются

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. (Фото: ВИА)

Вьетнам и Королевство Бельгия официально установили дипломатические отношения 22 марта 1973 года, всего через два месяца после подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Вьетнам всегда помнит искреннюю поддержку правительства и народа Бельгии для программы реконструкции и восстановления страны после войны.

В течение 50 лет двусторонние отношения между Вьетнамом и Бельгией постоянно укреплялись и хорошо развивались в различных областях, особенно в области политики и дипломатии, торговли, сельского хозяйства, образования и обучения, творчества, научно-технического сотрудничества, сотрудничества в целях развития… на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Бельгия всегда придает большое значение своим отношениям с Вьетнамом, ценит экономическое развитие Вьетнама и является партнером, который активно способствует успеху Вьетнама посредством своей программы сотрудничества в области развития. Обе стороны активно координируют свои действия на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций и в рамках АСЕМ и АСЕАН-ЕС.

Политико-дипломатические отношения между Вьетнамом и Бельгией развивались позитивно, разнообразно и предметно на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что нашло отражение во многих визитах на высоком уровне. В частности, официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бельгию в декабре 2022 г. в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.) и 5-летия установления стратегического партнерства в области сельского хозяйства (2018-2023 гг.).

В ходе этого визита премьер-министры двух стран договорились укреплять политическое доверие и углублять сотрудничество в рамках Стратегического партнерства по устойчивому сельскому хозяйству, дальше укреплять компонент торговли и инвестиций, расширять сотрудничество на другие потенциальные области для содействия устойчивому развитию каждой страны и тесно сотрудничать в ответ на глобальные вызовы.

В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Бельгией быстро развиваются и все больше укрепляются. В настоящее время Бельгия является шестым по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС (после Нидерландов, Германии, Франции, Италии и Австрии), а в 2021 году Вьетнам стал 15-м по величине импортером Бельгии из стран, не входящих в ЕС.

Торговый оборот между двумя странами быстро увеличился с 1,8 млрд долларов США в 2013 году до почти 2,8 млрд долларов США в 2020 году, из которых положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило более 2,3 млрд долларов США. В 2021 году двусторонняя торговля резко увеличилась на 53,8% по сравнению с 2020 годом, достигнув 4,29 миллиарда долларов; в 2022 году достигла 4,5 млрд долларов США.

Бельгия не только активно продвигает подписание и ратификацию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), но и активно реализует Соглашения о EVFTA на благо интересов двух стран, интересов отношений Вьетнама с Европейским союзом (ЕС). Бельгия также досрочно ратифицировала Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Эти факторы создали важный импульс для развития отношений между Вьетнамом и ЕС, а также между Вьетнамом и Бельгией с точки зрения экономики и стратегии.

В сфере инвестиций, Бельгия активно заинтересована в капиталовложение во Вьетнам, реализуя много инвестиционных проектов в стране на общую сумму капитала более 1,1 млрд долларов США, в основном в сильные Бельгии области логистики и развития инфраструктуры. Две страны подписали Соглашение о поощрении и защите инвестиций 24 января 1991 года. По состоянию на февраль 2023 года Королевство Бельгия имеет 87 действующих инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в размере 1,1 млрд долларов США, занимая 23-е место из 142 стран и территорий – инвесторов во Вьетнаме и 6-е место из 25 стран-членов ЕС, инвестирующих во Вьетнаме.

Светлой сферой сотрудничества между двумя странами является образование и научные исследования. С 2003 года правительство Бельгии ежегодно предоставляет в среднем 40 стипендий для последипломного обучения вьетнамским студентам. Ежегодно Бельгия выделяет около 2 миллионов евро в сектор образования и обучения в рамках программ сотрудничества между университетами и научно-исследовательскими институтами. Во Вьетнаме Бельгийская Школа экономики и менеджмента (Solvay Brussels School of Economics and Management Vietnam) за более чем 25 лет работы стала престижным и качественным последипломным учебным заведением в области экономического и государственного управления. В последние годы Бельгия стала одной из пяти стран ЕС с большим количеством вьетнамских студентов и исследователей, обучающихся в бакалавриате и аспирантуре.

Подписан Меморандум между бельгийской корпорацией John Cockerill и Министерством Планирования и Инвестирования, Центр инновации – NIC. (Фото: ВИА)

Кроме того, Вьетнам и Бельгия активно сотрудничают в области науки и техники, транспорта и обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в решении глобальных проблем, особенно в области транспорта, сотрудничества против изменения климата и нетрадиционной безопасности.

Культурные обмены, творческие коллективы, выставки, недели кино регулярно проводятся как во Вьетнаме так и в Бельгии, в бельгийских регионах и населенных пунктах. Культурная деятельность между Вьетнамом и Бельгией очень разнообразна по форме.

Прочная 50-летняя традиционная дружба и сотрудничество между людьми между Вьетнамом и Королевством Бельгия все больше укреплялись, в том числе благодаря многочисленным практическим вкладам общественных организаций, таких как Ассоциация дружбы Вьетнам-Бельгия, Ассоциация дружбы Бельгия-Вьетнам, Союз Бельгия – Вьетнам./.

Бельгия активно заинтересована в инвестировании во Вьетнаме, реализуя проекты на общую сумму капиталовложения 1,1 млрд. долл. США, в сферах логистики и развития инфраструктуры.

Там Ханг

Корреспондент ВИА