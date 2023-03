Le café du Vietnam affirme sa position sur le marché mondial

Introduit au Vietnam au milieu du XIXe siècle, jusqu’à présent, le caféier est devenu une principale culture industrielle du Vietnam. Les grains de café apportent une valeur économique élevée et constituent l’une des principaux produits d’exportation du pays. En particulier, le Vietnam est le plus grand producteur mondial de Robusta et le deuxième plus grand exportateur de café. En 2022, les exportations nationales de café ont atteint un record d’environ de quatre milliards de dollars, en hausse de 32% en glissement annuel.

Le processus de culture du café du Vietnam

En 1857, les Français introduisirent le café au Vietnam lors de sa conquête coloniale. Cependant, ce n’était en 1914 que les Français choisirent Buon Ma Thuot comme lieu pour se spécialiser dans la culture du caféier Robusta sur la base des recherches pédoclimatiques…En 1922, la terre de basalte rouge de Dak Lak a été recouverte d’une couleur verte des caféières gérées par les Français. A cette époque, le café récolté a été amené essentiellement en France de sorte que la culture du café au Vietnam n’a été pas encore façonnée.

Le Vietnam est actuellement le plus grand producteur mondial du Robusta et le deuxième exportateur de café au monde.

Après la réussite de la longue lutte du peuple vietnamien contre la colonisation française en 1954, la culture du café au Vietnam s’est progressivement formée. Les cafetiers sont devenus des lieux où les gens se rencontrent et même discutent des affaires commerciales. Après 1975, le café a été transporté au Nord, devenant un élément essentiel de la vie quotidienne, apportant de la fraîcheur dans des villes de plus en plus animées.

Dès 1986, le pays est entré dans la phase d’ouverture, participant à la mondialisation pour favoriser le développement socio-économique du pays. Le gouvernement a concentré les ressources dans le développement les caféières dans les Hauts Plateaux du Centre, le littoral du Centre et le Sud-Est pour faire du café une industrie clé. De nouvelles politiques favorables et l’augmentation du prix mondial du café ont permis à cette industrie de se développer fortement tant en termes de superficie qu’en termes de production et de valeur des exportations. De grandes zones spécialisées dans la culture de café, ont été établies dans la ville de Buon Ma Thuot et des districts de Cu M’gar, Krong Pak, Krong Nang de la province de Dak Lak.

À la fin du XXe siècle, le Vietnam est devenu le premier producteur de café d’Asie du Sud-Est et le deuxième producteur mondial, derrière le Brésil. Le principal produit est le Robusta. La superficie de culture du Robusta représente plus de 90% de la superficie totale du caféier du pays. Dans le processus de rénovation, l’industrie du café s’est fortement développée dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre.

Des entreprises privées ont participé à la production et au commerce du café. La coopération entre les agriculteurs, entreprises et État a créé des marques renommées tels que Trung Nguyen (1996) et Highlands Coffee (1998).

Actuellement, le Vietnam cultive trois principaux types de café : Robusta, Arabica et Libéria. Le Robusta représente 90% de la superficie de caféier du pays, l’Arabica, environ 10% et le Libéria avec un très faible pourcentage.

Réaffirmer la position du café du Vietnam

Selon Thai Nhu Hiep, vice-président de l’Association vietnamienne du café et du cacao, le Vietnam est actuellement le plus grand producteur mondial du Robusta et le deuxième exportateur de café au monde, derrière le Brésil.

Actuellement, la superficie totale de caféier du pays est d’environ 710.000 ha dont 650.00 ha de la superficie déjà exploitée qui se concentrées essentiellement dans les cinq provinces des Hauts Plateaux du Centre. A Dak Lak, depuis des décennies, le café s’est imposé comme une culture clé, jouant un rôle important dans le développement socio-économique de la province.

La ville de Buon Ma Thuot dans la province de Dak Lak est connue comme la “capitale du café du Vietnam” avec une superficie de culture d’environ 210.000 hectares avec la production annuelle de plus de 520.000 tonnes, soit plus de 30% de la production nationale.

Le café est également une culture clé de Lam Dong et représente un grand part de la valeur totale de la production agricole et des exportations provinciales. A ce jour, la province compte plus de 175.000 hectares de caféier avec le rendement annuel d’environ 3,3 tonnes par ha. La zone caféière de Dak Nong représente également 23% de la superficie agricole provinciale et plus de 18% de la superficie agricole nationale, figurant au 3e rang national et dans les Hauts Plateaux du Centre, derrière les provinces de Dak Lak et Lam Dong. Selon des statistiques préliminaires à fin 2022, cette zone est estimée à 140.000 hectares avec un rendement moyen de 2,8 tonnes par ha et la production annuelle de plus de 356.000 tonnes.

Parallèlement à l’augmentation de la superficie et de la production, le processus d’innovation et d’intégration internationale de l’industrie du café se poursuit, offrant de nombreuses opportunités à de nombreux producteurs nationaux et faire connaître du label de café du Vietnam sur le marché mondial.

En 2022, les exportations nationales de café ont atteint environ 1,72 million de tonnes pour quatre milliards de dollars. Le café du Vietnam présent actuellement dans plus de 80 pays et territoires.

En particulier, la qualité du café Robusta du Vietnam a été reconnue par les principales puissances consommatrices de café. Parmi plus de 80 pays et territoires importateurs de café du Vietnam, une forte croissance a été enregistrée dans des pays qui sont déjà des puissances mondiales du café dont l’Allemagne, la France, le Canada… Récemment, l’Italie – le pays du café avec les plus hautes exigences de qualité – a également augmenté ses importations de café du Vietnam.

Selon les médias mondiaux, le café du Vietnam devient de plus en plus populaire. Il est continuellement loué par de nombreux journaux et magazines prestigieux. Notamment, le café filtré et le café au lait concentré sont bien appréciés par des politiciens, chefs d’État et célébrités étrangers.

Outre des valeurs économiques, le café du Vietnam revêt également une signification culturelle. Le projet « Ville du café », d’une superficie de 45,45 hectares et lancé à partir de janvier 2017, s’est progressivement manifesté conformément à la vision de devenir une zone urbaine au cœur des Hauts Plateaux du Centre, contribuant à faire de Buon Ma Thuot une ville de café du monde.

De plus, Le Musée mondial du café (The World Coffee Museum) – une œuvre symbolique de l’industrie du café au Vietnam et de ses contributions à l’industrie mondiale du café – est devenu un centre culturel et communautaire de Dak Lak. C’est aussi le plus grand, le plus vivant et unique de ce genre, selon l’agence de presse américaine AP, préservant plus de 11.000 objets de trois civilisations typiques du café, datant de plusieurs siècles. Jusqu’à présent, le Musée mondial du café a accueilli environ quatre millions de visiteurs d’une vingtaine de pays, contribuant à l’augmentation des revenus de l’industrie du tourisme dans la province de Dak Lak… ./.

Le Musée mondial du café – une œuvre symbolique de l’industrie du café au Vietnam et de ses contributions à l’industrie mondiale du café – est devenu un centre culturel et communautaire de Dak Lak.