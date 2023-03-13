Вьетнамский кофе подтверждает свою позицию на кофейной карте мира

Завезенный во Вьетнам в середине XIX века, по сей день кофе уже стал основной промышленной культурой Вьетнама. Кофейные зерна приносят высокую экономическую ценность, являясь одним из главных экспортных товаров страны. Кроме того, Вьетнам является крупнейшим в мире производителем кофе робуста и вторым по величине экспортером кофе. В 2022 году экспортный оборот находился на рекордно высоком уровне, достигнув около 4 млрд. долл. США, что на 32% больше, чем в предыдущем году.

Процесс распространения кофе во Вьетнаме

В 1857 году французы привезли кофе во Вьетнам во время колониального завоевания, однако только в 1914 году они выбрали Буонматхуот для специализации на выращивании кофейных деревьев сорта робуста на основе тщательного исследования почвы, климата, высоты над уровнем моря… В 1922 году красная базальтовая земля Даклак быстро покрылась обширной зеленью с кофейными фермами, которыми управляли французы. В это время собранный кофе, в основном, везли во Францию, поэтому кофейная культура Вьетнама пока не сформировалась.

После того, как длительная война сопротивления французским колонизаторам увенчалась большим успехом (1954 г.) во Вьетнаме постепенно начала формироваться кофейная культура. Кофейни стали местами социальной жизни, информационными центрами, точками коммерческих транзакций… После 1975 года кофе был завезен на север Вьетнама и стал общенациональной чертой повседневной жизни, привнося свежесть в города, которые все больше оживлялись рыночной жизнью.

Вьетнам – самый крупный производитель кофе сорта Робуста в мире и второй экспортер кофе.

В 1986 году Вьетнам вступил в стадию открытости, участия в глобализации для содействия социально-экономическому развитию страны. Чтобы сориентировать развитие производства кофе в фермерских домохозяйствах в провинциях Центрального нагорья, Центрального побережья и Юго-Восточного региона, правительство сосредоточило инвестиционные ресурсы в кофейном секторе, целью которого стало превращение кофе в важный сельскохозяйственный сектор. Кроме того, была запущена новая политика одновременно с ростом цен на кофе в мире, что помогло кофейной промышленности Вьетнама активно развиваться с точки зрения посевных площадей, объема производства и стоимости экспорта. В провинции Даклак сформировалась большая концентрированная площадь для специализированного выращивания кофе в городе Буонматхуот, в уездах Кы М’гар, Кронг Пак, Кронг Нанг и соседних уездах.

В конце XX века Вьетнам стал ведущей страной-производителем кофе в Юго-Восточной Азии и занял второе место в мире после Бразилии. Основной продукт страны – кофе робуста. Площадь, засаженная робустой, составила более 90% от общей площади кофейных плантаций. Во время политики обновления (Доймой) кофейная промышленность получила сильное развитие в провинциях Центрального нагорья.

Наряду с этим, частные предприятия также занялись производством и бизнесом, связанным с кофе. Сотрудничество между фермерами, бизнесом и государством привело к созданию кофейных брендов на международном уровне. Типичные примеры включают Чунг Нгуен (Trung Nguyen, 1996) и Highlands Coffee (1998).

В настоящее время во Вьетнаме выращивают 3 основных вида кофе: робуста, арабика и либерия. При этом 90% кофейной площади приходится на кофе робусту, за которым следует арабика с примерно 10% и, наконец, либерия с очень небольшой долей.

Подтверждать свою позицию на кофейной карте мира

По словам Тхай Ньы Хиепа, вице-председателя Вьетнамской ассоциации кофе и какао, в настоящее время Вьетнам является крупнейшим в мире производителем кофе робуста и вторым по величине экспортером кофе в мире после Бразилии.

В настоящее время общая площадь выращивания кофе в стране в основном сосредоточена в 5 провинциях Центрального нагорья и составляет около 710.000 га; включая площадь для уборки 650.000 га. В провинции Даклак на протяжении десятилетий кофейное дерево считается ключевой культурой, играющей важную роль в социально-экономическом развитии местности.

Город Буонматхуот при провинции Даклак известен как «кофейная столица Вьетнама» с площадью около 210.000 га, годовая урожайность достигает более 520.000 тонн, что составляет более 30% объема производства всей страны.

Кофейное дерево также является основной культурой Ламдонга, и на его долю приходится большая часть общей стоимости сельскохозяйственной продукции и экспортного оборота провинции. В настоящее время в провинции выращивают более 175.000 га кофе, а его урожайность составляет около 3,3 т/га. На кофейную плантацию в Дакнонге приходится 23% площади сельскохозяйственных угодий провинции и более 18% всей страны (третье место в стране и в Центральном нагорье после провинций Даклак и Ламдонг). По предварительным статистическим данным на конец 2022 года общая площадь кофе оценивается в 140.000 га, средняя урожайность – 2,8 т/га, а общий объем производства – более 356.000 т/год.

Наряду с увеличением площадей и объемов производства, дело обновления и международная интеграция продолжает осуществляться, предоставляя множество возможностей для многих предприятий, участвующих в производстве и переработке кофе, представляя миру вьетнамский кофейный бренд.

В 2022 году объем экспорта кофе Вьетнама составил около 1,72 млн. тонн на сумму 4 млрд. долл. США, и он входит в группу ключевых сельскохозяйственных продуктов с экспортным оборотом более 3 млрд. долл. США. Вьетнамский кофе сейчас присутствует в более чем 80 странах и территориях.

Особенно, качество вьетнамского кофе робуста было признано ведущими потребителями кофе в более чем 80 странах и территориях, импортирующих вьетнамское кофе. Кроме того, зафиксирован сильный рост в странах, которые уже являются мировыми кофейными державами, такими как Германия, Франция, Канада… Например, Италия – страна-знаток кофе, родина известных видов кофе, таких как экспрессо, капучино…, имея самые высокие требования к качеству, в последнее время также увеличился импорт кофе из Вьетнама.

В мировых СМИ вьетнамский кофе становится все популярнее. Он постоянно получает почести и похвалы в престижных международных изданиях. Мало того, кофе, приготовленный с использованием уникального вьетнамского фильтра, и кофе со льдом всегда являются напитками, которые международные политики, главы государств, всемирно известные звезды высоко ценят и предпочитают, посещая Вьетнам.

Помимо экономической ценности, вьетнамский кофе также имеет культурное значение. Проект «Кофейного города» площадью 45,45 га, начатый с января 2017 года и по настоящее время, постепенно развивается в соответствии с целью стать основным городом Центрального нагорья, способствуя реализации задачи превращения Буонматхуота в «Кофейный город» мира.

Наряду с этим Всемирный музей кофе – символическое сооружение кофейной индустрии Вьетнама и его вклад в мировую кофейную индустрию – стал культурным и общественным центром Даклака и столицей Центрального нагорья. Это еще и «самый большой, живой и уникальный музей!» (по данным AP), где хранится более 11.000 артефактов трех типичных кофейных цивилизаций, насчитывающих многовековую историю. На сегодняшний день Всемирный музей кофе принял около 4 млн. посетителей из более чем 22 стран, способствуя увеличению доходов туристической индустрии провинции Даклак…/.

Музей “Мир кофе” – символ кофейного сектора Вьетнама и его вклада в мировую кофейную индустрию – стал центром общественной культуры в провинции Даклак и на всем центральном нагорье Вьетнама.

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА