50 ans de relations Vietnam-Australie : Vers un partenariat stratégique intégral

Le 26 février 1973, le Vietnam et l’Australie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Ces 50 dernières années, les relations de coopération entre le Vietnam et l’Australie se sont développées heureusement, apportant de nombreux avantages aux deux peuples.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, les deux pays ont cultivé les relations solides et durables apportant des intérêts divers et croissants. Actuellement, les relations bilatérales continuent de s’envoler et le Vietnam est considéré comme l’un des partenaires les plus importants de l’Australie. En mars 2018, les deux pays ont officiellement porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique, ouvrant une nouvelle page dans les relations bilatérales.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Australie. Photo : VNA

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son: “Après cinq décennies de développement de leurs relations avec des opportunités, des difficultés et défis et dans le contexte des fluctuations continues de la situation régionale et internationale, actuellement, le Vietnam et l’Australie sont devenus des partenaires fiables l’un pour l’autre dans les cadres bilatéraux et multilatéraux”.

Ces dernières années, la coopération bilatérale s’est rapidement développée. Les relations des deux pays couvrent de nombreux domaines, allant de la sécurité, de la défense, du commerce, de l’investissement à l’éducation, au tourisme et à l’innovation. Leur développement s’explique par les engagements vigoureux des hauts dirigeants des deux pays, à travers des visites de tous les niveaux.

“La communauté vietnamienne en Australie compte actuellement environ 350.000 personnes, jouant un rôle de passerelle important et indispensable dans la promotion de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Au fil des ans, les contributions de la communauté vietnamienne ont été largement reconnues dans de nombreux domaines en Australie” a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh.



L’Australie a soutenu le Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19, fournissant plus de 26,4 millions de doses de vaccins, dont 12 millions pour adultes et plus de 14,4 millions pour enfants, devenant le deuxième plus grand sponsor de vaccin au Vietnam, après les États-Unis.

“Je peux dire avec confiance que jamais dans leur histoire, les relations entre les deux pays n’ont été tellement solides et développées qu’aujourd’hui. Les relations bilatérales ont été construites sur la base d’une forte confiance mutuelle, de la coopération efficace dans de nombreux domaines” Selon l’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski

Les deux pays sont devenus des partenaires commerciaux de plus en plus importants l’un pour l’autre, notamment après l’établissement de leur partenariat stratégique en mars 2018 et l’adoption de la Stratégie de renforcement de la coopération économique Vietnam-Australie en novembre 2021.

L’Australie est devenue l’un des sept principaux partenaires commerciaux du Vietnam et ce dernier est le 10e partenaire commercial de l’Australie. Il s’agit de l’une des bases importantes pour que les deux pays visent à porter leurs relations au niveau de “partenariat stratégique intégral” à un moment approprié dans un avenir proche.

Selon le professeur Carl Thayer de l’Académie australienne des forces de défense de l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud, les relations entre les deux pays repose sur de nombreux piliers différents, mais le commerce et l’investissement ont toujours été parmi les principales priorités.

Les statistiques montrent qu’en 2022, le commerce bilatéral a atteint 15,7 milliards de dollars amériains, dont 5,6 milliards des exportations vietnamiennes et 10,1 milliards des exportations australiens, en hausse respectivement de 26,9%, de 26,2% et de 27,3% en glissement annuel.

De plus, le Vietnam et l’Australie partagent de nombreux cadres de coopération économique dont l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) qui soutient fortement les relations commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Non seulement sur le plan commercial, le CPTPP est un levier pour accroître les investissements entre les deux pays. Fin 2021, l’Australie a investi au total près de deux milliards de dollars américains dans environ 550 projets au Vietnam. En outre, l’Australie est également le 19e grand investisseur étranger au Vietnam.

L’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski

Selon le diplomate australien au Vietnam Andrew Goledzinowski, lors de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue dans son pays, les deux parties ont convenu de soutenir l’examen de la mise à niveau des relations bilatérale vers un partenariat stratégique intégral à un moment approprié. La mise à niveau des relations bilatérale sera un moteur important pour la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que le changement climatique, la transition énergétique ou la haute technologie…

“C’est un signal positif. Jusqu’à présent, seuls quatre pays ont établi un partenariat stratégique intégral avec le Vietnam. Il s’agit de la Chine, la Russie, l’Inde et la République de Corée. Donc, si l’Australie peut établir un partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, ce sera formidable” a souligné l’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski./.