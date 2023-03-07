50 лет вьетнамско-австралийским отношениям: на пути к всеобъемлющему стратегическому партнерству

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ имел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе

50 лет назад, 26 февраля 1973 года, Вьетнам и Австралия официально установили дипломатические отношения. Оглядываясь назад на последние 50 лет, отношения сотрудничества между двумя странами развивались очень положительно, принося много пользы двум народам.

С момента установления дипломатических отношений в 1973 году Австралия и Вьетнам построили прочные и устойчивые отношения с разнообразными и растущими интересами. Двусторонние отношения продолжают укрепляться, сегодня Вьетнам считается одним из важнейших двусторонних партнеров Австралии. В марте 2018 года две страны официально повысили свои отношения до уровня стратегического партнерства, открыв новую страницу в двусторонних отношениях.

На церемонии празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией выступил министр иностранных дел Буй Тхань Шон. (Фото: ВИА)

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон: «За пять десятилетий развития с переплетением возможностей и преимуществ, а также трудностей и вызовов, в условиях постоянных колебаний региональной и международной ситуации, Вьетнам и Австралия стали надежными партнерами друг друга в рамках двусторонних и многосторонних механизмов».

В последние годы сотрудничество между двумя странами стремительно расширяется. Отношения двух стран охватывают многие сферы: от безопасности, обороны, торговли и инвестиций до образования, туризма и инноваций. Это развитие стало возможным благодаря решительной приверженности высших руководителей двух стран посредством визитов на высоком уровне.

«Вьетнамская община в Австралии в настоящее время насчитывает около 350.000 человек, играя важную и незаменимую роль в продвижении дружбы и взаимопонимания между двумя народами. За прошедшие годы вклад вьетнамского сообщества получил широкое признание в Австралии», — сказал посол Вьетнама в Австралии Нгуен Тат Тхань.

Австралия также активно поддерживает Вьетнам в профилактике и борьбе с COVID-19, предоставив более 26,4 млн. доз вакцин, в том числе 12 млн. доз для взрослых и более 14,4 млн. доз для детей, став вторым после США спонсором.

«Я могу с уверенностью сказать, что никогда в истории отношения между нашими двумя странами не были такими крепкими и развитыми, как сегодня. Двусторонние отношения строятся на прочном взаимном доверии, а также на практическом, многогранном и эффективном сотрудничестве», Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски в интервью корреспонденту ВИА.

Две страны стали все более важными торговыми партнерами друг для друга, особенно после того, как в марте 2018 года высшие лидеры двух стран договорились повысить уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства и приняли Стратегию усиления экономического сотрудничества в ноябре 2021.

Австралия стала одним из семи крупнейших торговых партнеров Вьетнама, а Вьетнам также является 10-м крупнейшим торговым партнером Австралии. Это одна из важных основ для того, чтобы две страны стремились повысить уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в подходящее время в ближайшем будущем.

По словам профессора Карла Тайера, эксперта по Вьетнаму, в настоящее время работающего в Академии сил обороны Австралии (Университет Нового Южного Уэльса), отношения между двумя странами основаны на множестве разных столпов, но торговля и инвестиции всегда были в числе главных.

Статистика показывает, что объем двусторонней торговли в 2022 году достиг 15,7 млрд. долл. США, что на 26,9% больше, чем в 2021 году, при этом товарный экспорт из Вьетнама на рынок Австралии достиг 5,6 млрд. долл. США, увеличившись на 26,2%. В обратном направлении импортный оборот товаров из Австралии достиг 10,1 млрд. долл. США, увеличившись на 27,3%.

Более того, Вьетнам и Австралия имеют много общих рамок экономического сотрудничества, среди которых Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) решительно поддерживает торговые и инвестиционные отношения между двумя странами.

CPTPP является рычагом для увеличения инвестиций. К концу 2021 года Австралия инвестировала около 550 проектов во Вьетнаме общей стоимостью около 2 млрд. долл. США. Кроме того, Австралия также является 19-й по величине страной с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) во Вьетнаме.

Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски

По словам посла Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски, во время официального визита в Австралию председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ лидеры двух сторон согласились поддержать рассмотрение вопроса о повышении уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в нужное время. Поднятие отношений между двумя странами на новый уровень станет важной движущей силой двустороннего сотрудничества во многих областях, таких как изменение климата, энергетический переход и высокие технологии.

«Это очень позитивный сигнал. До сих пор только 4 страны установили всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом – это Китай, Россия, Индия, а последняя – Южная Корея. Поэтому, если Австралия может стать следующей страной, которая установит такого рода отношения с Вьетнамом, это будет здорово», — сказал посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски./.

Там Ханг

Корреспондент ВИА