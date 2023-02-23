国际人道主义任务——内心的命令

土耳其和叙利亚2月6日发生惊天的强震，造成数万人死亡，数十万人无家可归。本着“一方有难，八方支援”的精神，越南首次向气候和地理条件不同的偏远地区派出救援队，与国际社会携手帮助土耳其人民渡过难关。



鉴于内心的命令，越南公安部救援队和越南人民军救援队分别前往土耳其阿德亚曼市和哈塔伊省开展搜救工作，救援工作取得了一定的成效，获得土耳其和各国际救援队给予的好评和认可。

经10天参与土耳其强震的救援工作后，由24名干部和战士组成的越南公安部救援队已出色完成任务，并于2月19日回国。在地震现场的7天内，越南公安部救援队被派在艰苦、可能有生命迹象的地方进行搜救。救援队开展了多项专业措施，灵活运用战术，动用抢险救援设备，在土方安排的3个地点完成任务。救援队与土方和其他国际救援队协调配合救活1人，并将14具遇难者遗体移出废墟里并交给卫生机构。

此外，在工作期间，越南公安部救援队向土耳其灾害应急管理局（AFAD）和阿德亚曼市卫生局捐赠了近2吨的医疗物资；走访慰问部分旅土越南人家庭在内的受灾严重的民众，并向他们赠送慰问品；协助土方在条件恶劣的条件下的求生技能，如野战火炉以取暖等。

土耳其驻越南副大使亚延（Devletsah Yayan）在越南公安部救援队完成任务归来的欢迎仪式上发表讲话时，对越南公安部救援队不畏艰难险阻，勇敢地参与灾区抢险救灾工作表示感谢和给予高度的评价。



“就在2月6日地震发生时，我们收到了越南政府和公安部的消息，希望帮助土耳其。尽管震区形势十分困难，但公安部仍派出精锐官兵驰援”，亚延副大使强调说。 土耳其驻越南副大使亚延（Devletsah Yayan）

继越南公安部救援队之后，越南人民军救援队于2月13日晚抵达土耳其南部哈塔伊省安塔基亚市，参与搜救被困在废墟里的遇难者工作。抵达哈塔伊省后，越南人民军救援队立即与土耳其灾害应急管理局以及其他国家救援队协调配合，开展抢险救援任务，寻找遇难者。

哈塔伊是 2 月 6 日历史性地震中受灾最严重的地区之一。从2月13日至22日在哈塔伊省开展搜救工作期间，越南人民军救援队已在安塔基亚地区31个地点开展搜救工作，帮助土耳其找出15处有遇难者的地点，其中2处有生命迹象。救援队移交由当地救援力量搜救并移出28具遇难者尸体。

越南人民军救援队与巴林、墨西哥等国救援队协调配合，找到3个有10具尸体的地点；帮助另外3户家庭稳定住处。随团军医为来自不同国家的救援队的7名伤员进行救治和提供药品，并为一名土耳其患者进行初步急救和发放药品。



与此同时，2月21日，越南人民军救援队向土耳其有关部门赠送包括压缩饼干、大米、牛奶、医疗设备以及其他许多必需品在内的近25吨援助物资，助力土耳其开展地震灾后重建工作。

前来接收由越南人民军救援队捐赠的救援物品的哈塔伊省戈伦塔斯村（Gorentas）村民莱文特·切廷（Levent Cetin）先生接受在哈塔伊地震现场报道的越通社记者的采访时，对收到越南救援物品感到无比的兴奋。他说，他和家人以及其他人民目前都暂住在空地上的临时帐篷里，因为还有很多潜在的风险，没有人敢回家收拾自己的东西。

在缺粮缺水、没有避雨避寒之地的情况下，越南送来的食品、睡袋、毛毯、帐篷等物资对受灾居民而言意义重大。莱文特·切廷先生表示，他将救援物资带回去分发给村里的其他家庭和孩子们。

土耳其外交部驻哈塔伊省代表哈坎·卡基尔（Hakan Cakil）大使代表土方对越南人民军近期给予的支持深表感谢，越方的援助物资将有助于帮助土耳其人民分担困难和损失。特别是，越方捐赠的医疗物资将迅速送到当地医院和医疗保障中心，为患者的急救和治疗提供服务。

卡基尔大使对越南救援队队员拿出自己的部分薪水来支持土耳其人民表示感动。他强调，土耳其始终希望在各个方面发展与越南的关系，而越南救援队在土耳其遇到困难时给予的切实支持也是培育和推动两国关系发展的动力之一。

越南人民军代表团的不懈努力、决心和行动，不仅让土耳其人民带来可以找到并与被埋在废墟中的亲人重逢的信心和希望，而且受到各国救援队给予的高度赞赏。

阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）重播了在越南救援队的现代专业设备和嗅探犬的帮助下发现并营救了被埋在废墟里多日的17 岁的 Abuzer Baran Bakır的情景。据阿纳多卢通讯社报道，在见到越南救援队成员时，土耳其当地人总是将右手放在左胸前，表达对从远方来的越南救援人员的感恩和赞赏之情。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（RecepTayyip Erdogan）2月20日到达哈塔伊省省会安塔基亚，向包括越南支援救灾力量在内的各国和国际组织支援救灾力量表示感谢。各国和国际组织支援救灾力量已经帮助土耳其搜寻最近发生的历史性地震的遇难者以及帮助不幸的当地居民。

与越南国家事故和灾害应对与搜救委员会常设办公室副主任、越南人民军总参谋部搜寻救灾局副局长、越南国防部支援救灾队队长范文巳少将握手时，雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统感谢越南支援救灾力量在协助地震灾害后的搜救工作中的及时支持和不懈努力。

行走千里之外，越南人民军战士不畏艰险和困苦，深入土耳其地震震中，为抢险救灾贡献力量。各国驻越南外交使团团长、巴勒斯坦驻越南大使萨阿迪·萨拉马（Saadi Salama）在评价越南在执行国际人道主义任务的贡献时强调，越南救援队赶赴土耳其地震灾区开展搜救工作，展现出越南对履行国际人道主义使命的高度责任感。

“这是充分体现了越南人民对其他国家人民的感情和人道主义的证明。这也是共同促进友好合作关系，为越南人民乃至全世界人民建设美好未来的承诺”，萨阿迪·萨拉马大使强调。（完）

