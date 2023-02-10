Вьетнам остается надежным местом для иностранных инвесторов

Благодаря политике открытых дверей, стимулам и привлекательной деловой среде Вьетнам привлекает большое количество проектов и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Даже когда мир сильно пострадал от пандемии COVID-19, инвестиционная деятельность во Вьетнаме по-прежнему активна и эффективна. Капитал ПИИ стал движущей силой экономического развития Вьетнама и международной экономической интеграции.

Благодаря конкурентному преимуществу открытой инвестиционной среды, стабильной политической среды, стабильной макроэкономической среды, обильным доступным рабочим силам, Вьетнам является одной из самых привлекательных стран в мире для иностранных инвесторов.

Признавая значение и роль ПИИ, правительство Вьетнама разработало множество политик и внедрило множество решений для создания привлекательной и безопасной инвестиционной среды, таких как Закон об иностранных инвестициях 1987 г. и совсем недавно – Постановление № 50-NQ/TW от 20 августа 2019 г. Политбюро об ориентации на совершенствование институтов и политики, а также на повышение качества и эффективности сотрудничества в сфере иностранных инвестиций до 2030 г.

Вместе с тем сами предприятия в последние годы постоянно улучшали кадровый потенциал и производственные линии для привлечения инвесторов.

В ответ на эти усилия на протяжении многих лет ПИИ во Вьетнам постоянно росли, особенно после того, как Вьетнам присоединился к двусторонним и многосторонним соглашениям о свободной торговле (ССТ). В период 2015–2019 гг. общий зарегистрированный капитал ПИИ во Вьетнам сильно и непрерывно рос с 22,7 млрд. долл. США в 2015 году до 38,95 млрд. долл. США в 2019 году. Реализованный ПИИ также с 14,5 млрд. долл. США в 2015 году увеличился до 20,38 млрд. долл. США в 2019 году, а количество вновь зарегистрированных инвестиционных проектов также увеличилось с 1.843 проектов в 2015 году до 3.883 проектов в 2019 году.

Даже когда мир сильно пострадал от пандемии COVID-19, инвестиционная активность во Вьетнаме хоть и снизилась, но все же была активной и эффективной (в то время как ПИИ в другие страны региона сократились).

В 2020 году Вьетнам вошел в число 20 стран, привлекающих наибольшее количество ПИИ в мире, с общим уставным капиталом в 28,53 млрд. долл. США. В 2021 году эта цифра увеличится до 31,15 млрд. долл. США, а в 2022 году — до 27,72 млрд. долл. США.

Несмотря на влияние эпидемии, реализованный капитал ПИИ лишь незначительно уменьшился в 2020 и 2021 годах (19,98 млрд. долл. США в 2020 году, снижение на 2%; 19,74 млрд. долл. США в 2021 году, снижение на 1,2%), а в 2022 увеличился до 22,4 млрд. долл. США или на 13,5%.

Иностранные инвесторы вложили средства в 19 из 21 отрасли национальной экономики. По количеству новых проектов больше всего проектов привлекли оптовая и розничная торговля, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность, а также профессиональная научно-техническая деятельность.

В 2022 году 108 стран и территорий инвестировали во Вьетнам, лидирует Сингапур с общим объемом инвестиций почти 6,46 млрд. долл. США, что составляет 23,3% от общего объема инвестиционного капитала во Вьетнаме, Республика Корея заняла второе место с почти 4,88 млрд. долл. США, Япония заняла третье место с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом более 4,78 млрд. долл. США.

Приведенные выше цифры показывают, что, несмотря на неблагоприятные последствия пандемии COVID-19, иностранные инвесторы по-прежнему доверяют экономике и инвестиционной среде во Вьетнаме.

По словам г-на Брука Тейлора, генерального директора VinaCapital Fund Management Company, фундаментальные факторы, определяющие темпы экономического роста Вьетнама, остались неизменными. Вьетнам по-прежнему является открытой экономикой с сильным экспортным потенциалом и большой привлекательностью для иностранных инвестиций в производственный сектор на экспорт. Кроме того, растет внутренний спрос. Вьетнам трансформируется на пути развития, подобно ведущим азиатским экономикам, таким как Япония или Республика Корея…

Данные Министерства планирования и инвестиций показывают, что в среднем реализованные ПИИ во Вьетнаме в период 2016-2019 гг. составили более 23% от общего реализованного инвестиционного капитала всего общества. Средняя доля ВВП сектора ПИИ в этот период составила 19,8% от общего ВВП всей экономики, сектор привлекал почти 5 млн. рабочих, на его долю приходится более 42% всего корпоративного сектора.

Рост иностранного инвестиционного капитала не только создал много благоприятных условий для Вьетнама в ускорении времени выхода на международный рынок, но и улучшает многие аспекты деловой активности (экспертиза, технологии, инжиниринг…), уменьшает бремя капитала для многих крупных проектов. Кроме того, привлечение и использование иностранного капитала также способствует содействию экономической трансформации и реструктуризации, обновлению модели роста и повышению конкурентоспособности страны, отрасли, продукции и услуг, продвигает институциональную реформу, правовую политику, бизнес-среду, развивает полноценную, современную и интегрированную рыночную экономику.

По данным Министерства планирования и инвестиций, политика открытых дверей Вьетнама для ПИИ и торговли явно способствовала интеграции Вьетнама в мировую экономику и участию в производственной сети региона и диверсифицировала экспорт. В то же время эта политика создала большое количество рабочих мест для молодого и растущего населения, тем самым улучшая доходы государства и национальный платежный баланс.

В дополнение к прямым выгодам реальность также показывает, что ПИИ начали приносить значительные косвенные выгоды, создавая побочные эффекты для других областей экономики, таких как внедрение технологий, секретов бизнеса, новых бизнес-решений, международных стандартов в производстве и услугах, развитие навыков для рабочей силы и создание рабочих мест во вспомогательных отраслях и услугах.

Фактически, после 35 лет официального открытия для привлечения инвестиций капитал ПИИ играл и продолжает играть очень важную роль в социально-экономическом развитии, став ключевой движущей силой экономического развития и международной экономической интеграции Вьетнама./.

Там Ханг

Корреспондент ВИА