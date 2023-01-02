推动越中全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶

越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问之旅取得了圆满成功，助力增进了越中团结友谊，进一步深化越中全面战略合作伙伴关系。

具有历史性意义的一次访问

越中两国在彼此外交布局中均占有特殊重要的位置，这在阮富仲总书记此访中得到充分体现。与一般意义上的双边关系不同，越中关系具有鲜明特征，两国都是共产党领导的社会主义国家，两党关系在两国关系中发挥重要的引领作用，是两国关系的集中体现。两党交往史比两国建交史更加久远。越中两党从诞生之初就深度合作，已有近百年的时间，这决定了两党关系对两国关系的战略引领。用胡志明主席的话来说，双方是“同志加兄弟”的关系，这是对越中关系最生动、准确的写照。

越中两国在近代有着相同的历史遭遇，在争取国家独立和民族解放的历程中，不约而同找到了一条相同的道路，形成了共同的理想信念，建立了共产党领导的社会主义国家。

阮富仲总书记此访是一次承前启后、继往开来的重要访问。对越南而言，越共十三大胜利召开，越南正朝着建党建国两个百年目标迈进。对中国来说，中国刚刚纪念建党100周年、全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗的目标，迈上了全面建设社会主义现代化国家新征程。中方在中共二十大胜利闭幕后立即接待阮富仲总书记到访，体现了双方关系的特殊重要性。

这次访问的意义不仅在于加强两党最高领导人之间的战略沟通，而且还是越南中央领导和中共新一届领导集体见面交流的一次重要机会。

相关安排“不同寻常”

这次中方对阮富仲总书记的接待规格和相关安排是非常不同寻常的，应该说是接待元首级领导人的最高规格。阮富仲总书记此行不仅是中共二十大后接待的第一位外国最高领导人，也是新冠疫情发生近三年来中方首次接待外国领导人的正式访问，近三年来首次在天安门广场鸣放礼炮、首次举办欢迎仪式、检阅仪仗队等。

中国驻越大使熊波接受媒体采访时表示，除会谈外，习近平总书记还专门同阮富仲总书记茶叙，以一种非常亲切的方式轻松交流，这在接待其他领导人时是很少见的。一系列安排中的最大亮点，是中共中央总书记、国家主席习近平为阮富仲总书记颁授“中华人民共和国友谊勋章”。这个勋章分量很重，只颁发给为促进中国同其他国家友好关系发展及人类进步事业作出重要贡献的德高望重人士。习近平表示，颁发这个勋章体现了中国共产党和中国人民对阮富仲总书记、对越南人民的友好感情，“体现了我们对阮富仲总书记高度重视和敬意”。

这次访问也是阮富仲总书记和习近平总书记时隔五年再次面对面交流。“他们是两党最高领导人，同时也是志同道合的好同志，好朋友”，熊波大使说。

越中关系远远超出双边范畴

对于越中关系机遇，中国驻越大使熊波表示，最显著的优势是政治优势。双方都坚持共产党的领导，坚持人民当家作主，坚持以人民为中心的发展思想，社会保持长期稳定，发展具有很强的可预见性、稳定性和确定性。特别是以越共十三大和中共二十大为契机，两党都制定了今后10年、20年乃至30年的发展目标和规划，双方合作可基于这些规划作出长远设计。其次，越中开展经贸投资合作互补性很强，双方产业链供应链高度嵌套关联。第三，越中是山水相连的邻国，交通便利，互联互通优势显著。

中国驻越大使熊波

熊波大使表示，中国是世界上最大的发展中国家、全球第二大经济体，多年来对世界经济增长贡献率保持在30%以上，也是包括越南在内的东盟各国最大贸易合作伙伴。越南是东盟重要成员，在东盟及地区发挥着日益重要的作用，经济发展充满活力。越中关系的影响已超越双边，对地区乃至世界和平稳定与发展都具有非常重要、积极的作用。中方始终视越南为在国际地区平台中的重要合作伙伴，期待同越方加强在东盟—中国框架下、在澜湄等次区域机制中的合作，加强在东亚乃至亚太区域事务中的合作。

此次两党最高领导人会谈和发表联合声明，均强调越中走好社会主义道路将为人类和平和进步事业作出重要贡献，充分表明越中关系的影响远超双边范畴，具有世界意义。这次访问必将推动新时代中越全面战略合作伙伴关系适应新形势新要求，取得新发展、迈上新台阶。

“成果显著”和“在各方面取得圆满成功”的一次访问

这是越南外交部部长裴青山于11月1日接受媒体记者采访时所发表的评论。裴青山认为，阮富仲总书记此次访华是两国特别重要事件并在各方面取得了圆满成功。

阮富仲总书记是中国共产党中央委员会和中共中央总书记、中国国家主席习近平在中共二十大后所接待的第一位外国最高领导人，充分体现了两党和两国的互相重视；为深化新时代越中全面战略合作伙伴关系做出重要的贡献。

在当前地区和世界形势错综复杂，两国的革新、改革开放和社会主义建设事业均步入发展新阶段等的背景下， 阮富仲总书记此访具有非常重要的意义，助力进一步加强和深化新时代的越中全面战略合作伙伴关系；夯实两国牢固的政治基础，促进两国在各个领域的务实合作；增进越中两国人民的友谊。

此次访问表明，越南党和国家始终高度重视并将发展同中国党、国家和人民的良好关系摆在头等优先地位，其符合两国人民的根本利益，并为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。此外，此访还旨在奉行越南独立自主、多边化、多元化、积极主动融入国际社会；是国际社会的朋友、可靠的伙伴和负责任的成员等的外交政策。

裴青山外长评价说，此次访问“在各方面上取得圆满成功”，双方发表了共13点的联合声明，涵盖对两国关系发展具有至关重要的战略引领作用的内容。

双方一致同意秉持“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”十六字方针和“好邻居、好朋友、好朋友、好同志和好伙伴”四好精神，巩固和发展越中全面战略合作伙伴关系。

双方就许多务实合作内容达成了一致，包括加快推动商签两国政府间推进共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，加快为越南农林水产品开放中国市场的进程，在中国各地设立越南商务处等。

对于海上问题，双方认为妥善管控和处理海上分歧，维护东海及地区和平稳定至关重要。双方同意继续推动全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），早日达成有效、富有实质内容、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的“东海行为准则”（COC）；管控好海上分歧，不采取使局势复杂化、争议扩大化的行动，维护东海的和平稳定，促进海上合作。

裴青山还表示，今后双方将集中促进互相了解，巩固和加强政治互信，保持高层和各级代表团的互访和接触机制。

两国将在经贸、投资合作等领域创造强有力的实质性变革，提高效率，带来切实的利益，为两国关系奠定坚实的基础，同时维持东海和地区内和平稳定环境。

裴青山强调，“我坚信，凭借充分、全面、有效地落实阮富仲总书记的此次访华所达成的高层共识和重要成果，越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系将继续迈出进一步强劲发展的步伐。”

在各场会谈、会见中，双方相互通报了各自党和国家情况，就越中两党两国关系及当前国际地区局势深入交换意见，达成一系列重要共识。

在此访问，双方发表了《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

中国驻越南大使熊波在越共中央总书记阮富仲对华访问结束后接受媒体记者采访时表示，此次访问取得的最重要成果就是双方已达成政治共识。

熊波认为：“双方都高度肯定对方社会主义事业发展取得的成就。越方高度评价中共二十大胜利召开和过去五年、新时代十年取得的重大理论创新和实践成果，中方祝贺越共十三大胜利召开，双方都支持对方走好社会主义道路，实现两党各自确定的国家中长期发展目标。”

阮富仲和习近平共同见证双方合作文件。图自越通社



此外，熊波大使特别强调， “此访发表的联合声明，签署的13份务实合作文件，含金量都非常高”。

熊波大使认为，双方达成许多共识，尤其是政治共识和在各重要问题的共识就是此次访问的突出和具有重要意义的成果。他同时表示，因此访准备时间不多，双方只能签署13项合作文件，双方仍在推进许多其他文件的签署。

熊波大使在对近年来越中关系做出评价时已提出各大亮点，即疫情中仍保持高层频繁交往，贸易保持增长和加强抗疫和联防联控合作。在贸易合作关系中，中国连续多年成为越南最大伙伴，越南是中国在东盟的最大贸易伙伴。据越南海关总局的数据，2021年，双边贸易额达近1660亿 美元。

今年前9月，越南从中国货物进口额达911.6亿美元，并对中国出口额达412.2亿美元。在该阶段，越南对中国贸易顺差约500亿美元。2021年，越南对中国贸易逆差540亿美元。

熊波大使强调，中方不追求对越贸易逆差，两国之间的贸易不平衡这一问题需时间来解决。

熊波大使补充说，“此次访问意义非凡，必将推动新时代中越全面战略合作伙伴关系适应新形势新要求，取得新发展、迈上新台阶”。（完）