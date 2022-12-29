Здание Landmark 81, где расположены отель Vinpearl Luxury Landmark 81 и обсерватория Landmark 81 SkyView, самая высокая в Юго-Восточной Азии. Фото: ВИА



Вьетнам является другом, надежным партнером всех стран и ответственным членом международного сообщества. Развитие страны создала и создает новый потенциал, новое положение, новые устремления в направлении к быстрому и устойчивому развитию в ближайшие годы.

«Вьетнам противоречит тенденции слабого роста в Азии»; «Вьетнам — яркое пятно», «Вьетнам является исключением», – эти слова пресса и международные организации использовали для оценки экономического роста Вьетнама в 2022 году.

Благодаря политике безопасной адаптации для восстановления после пандемии COVID-19 Вьетнам добился экономического роста в 8% (обновление официальных данных), что выше поставленного плана в 6-6,5%, в условиях мирового экономического спада.

Кроме экономического развития Вьетнам уделяет приоритетное внимание повышению уровня жизни населения, обеспечению средств к существованию и созданию основы для реализации экономических, социальных и культурных прав населения.

Доход на душу населения растет с каждым годом, а доля бедных домохозяйств снизилась до менее 3%. Свобода слова, свобода печати и право на доступ к информации обеспечиваются все лучше и лучше.

По индексу гендерного развития, Вьетнам занимает 65-е место из 162 стран. В частности, доля женщин-депутатов Национального собрания Вьетнама является одной из самых высоких в мире.

Вьетнаму удалось справиться с эпидемией COVID-19, благодаря чему он является одной из стран с высоким уровнем охвата вакцинацией и первой, которая открылась после пандемии.

Согласно оценке Программы развития ООН по глобальному человеческому развитию на 2021-2022 гг., даже в самый сложный период пандемии COVID-19 Вьетнам по-прежнему хорошо справлялся с обеспечением прав человека. Страна по индексу человеческого развития поднялась на 2 позиции в мировом рейтинге, заняв 115-е место в 2021 году.

Индонезийская журналистка Веирамалла Анджая подчеркнула: «Вьетнам, как ответственная страна, всегда поддерживал защиту прав человека во всем мире. Вьетнам стремится внести свой вклад в общечеловеческие, позитивные и прогрессивные ценности прав человека посредством своего участия в связанных с правами человека форумах Организации Объединенных Наций и других международных организаций».

Профилактика коррупции и борьба с ней

Говоря о выдающихся достижениях 2022 года, нельзя не отметить обнадеживающие результаты в работе по профилактике коррупции и борьбе с ней.

Многие международные газеты освещают работу по профилактике коррупции и борьбе с ней во Вьетнаме.

Газета Le Monde опубликовала статью «Во Вьетнаме борьба с коррупцией идет полным ходом», в которой автор отметил, что борьба с коррупцией во Вьетнаме резко ускорилась, и теперь никто не является исключением, начиная от гигантов частного сектора и заканчивая членами партии, которые являются высокопоставленными чиновниками.

В статье под названием «Невозможно быть коррумпированным: Вьетнам обещает усилить кампанию против взяточничества» Bloomberg подчеркнул: «Конференция, посвященная подведению итогов 10-летней работы по профилактике коррупции и борьбе с ней во Вьетнаме, открыла новый этап в борьбе с коррупцией».

«Последние дисциплинарные дела высокопоставленных чиновников показывают решимость партии и правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в духе без компромиссов, запретных зон и исключений».

Times of India в статье «Борьба Вьетнама с коррупцией: успехи и вызовы» пишет: «Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг ясно осознал, что борьба с коррупцией должна быть непрерывным процессом и является важным фактором для реагирования на вызовы в предстоящий период». В статье делается вывод о том, что Вьетнам показал пример, которому могут последовать и другие страны, поскольку коррупция является глобальной проблемой.

Активизация международной интеграции

Достижения социально-экономического развития вместе с активизацией международной интеграции создали материальные и ресурсные условия для того, чтобы Вьетнам все лучше и лучше обеспечивал основные права и свободы населения.

Вьетнам всегда был активным, инициативным и ответственным членом региональных и международных организаций, форумов, выполняя такие важные роли, как председатель АСЕАН, непостоянный член Совета Безопасности ООН; страна принимает участие в миротворческих силах ООН, активно способствуя поддержанию мира, стабильности и процветания в регионе и мире.

11 октября 2022 г., Вьетнам был избран во второй раз членом Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 гг., что свидетельствует о признании международным сообществом политических усилий и достижений Вьетнама во все лучшем и лучшем обеспечении прав населения во всех областях.

Превращение своих твердых убеждений в потенциал, положение и престиж страны на протяжении более 35 лет политики «Доймой» (обновление), а также храбрость и многолетний опыт, накопленный партией и народом в процессе труда и творчества, отражают устремления Вьетнама к развитию страны с видением до 2045 года, что является не только мечтой, но и желанием, имеющим реальную основу с четко распланированными шагами.

Это устремление к развитию связано с процессом построения и продвижения национальной системы ценностей, системы культурного богатства и силы вьетнамцев в новую эпоху инноваций, творчества, одновременно сохраняя и оберегая традиционные духовные и культурные ценности, продвигая мягкую силу великого национального единства, ведя страну к благополучному и счастливому будущему./.

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА