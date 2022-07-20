传承保护少数民族文化——年轻人“有招”

热依族年轻姑娘武氏玉 人物供图

融入和城镇化发展进程使得包括少数民族地区在内的越南全国多个乡村发生了翻天覆地的变化，民生显著改善。但其负面影响曾经多次被专家和研究人员提及并警告，其正是传统文化面临失传的危险。在此背景下，仍有许多少数民族青年一直关心并牵挂着这个问题，并用他们自己的独特方式传承保护和丰富着本民族的文化特性与内涵。

仅凭手中的一部智能手机和一个手机防抖装置，老街省沙坝镇诗情画意般的风景和迷人的景点就全部被记录了下来，并通过Zoom或Google Meet等在线软件向游客与其他参观者介绍。

这是热依族年轻姑娘武氏玉向所采用的较为新颖的旅游推广模式。

武氏玉向透露，许多游客在尤其是疫情爆发造成人员往来受限制的背景下对这种特殊旅游形式非常感兴趣，通过手机屏幕到处游览也是人们找到乐趣并减少压力的有效方式。

在热依族家庭土生土长的武氏玉向从小就听了长辈们讲述的许多热依族传说的古老故事，越深入了解民族文化，她越发现热依族拥有独特且丰富的文化，但可惜的是如今许多年轻人已经不会讲热依语，不知道也不了解当地的传统风俗习惯，更不会烹饪本民族的传统菜肴。这些问题时常让她陷入沉思。

武氏玉向在沙坝古岩石前为游客讲解 人物供图

2020年8月，武氏玉向创建了一个名为“Huong Giay Sa Pa”的油管（Youtube）频道，分享了自己家人和老街热依族人的传统服饰、美食饮食、文化和日常生活体验的视频，其中包括制作月饼、黑米粽子、捕鱼、热依族民间故事和民歌、摇篮曲等题材，有的视频播放量超过5万次。

武氏玉向在果园里向游客介绍 人物供图 热依族人制作的传统月饼 人物供图 武氏玉向在线上就传统服饰为游客讲解 人物供图

2021年7月初，这位出生于1999年并刚从河内大学国际学系毕业的姑娘决定推出线上旅游产品，并选择当职业导游。武氏玉向通过鲜为人知的旅游目的地和与旅游景点相关的有趣故事从本地人角度为人们带来有关沙坝镇旅游的新鲜感。

越南有54个民族，其中京族占越南人口的约85.3%，其他民族占人口总数的14.7%。

面对市场经济 的“旋风”、飞快的城镇化速度和来势汹涌的融合趋势，许多年轻人忙于追逐新潮流而背弃了传统文化，但也有不少年轻人仍在不遗余力地保护和传承保护传统文化。麻阿庄就是这样的一位年轻人。

赫蒙族小伙子麻阿庄

在父亲的引导下，1995年出生于莱州省三棠县江麻镇新沟村的赫蒙族小伙子麻阿庄10岁时学会了做长笛，并很快迷恋吹长笛这一种具有赫蒙族风情的乐器。

长笛是赫蒙族人熟知的一种乐器，这种乐器是同胞们传统节日中不可缺少的乐器，也是人们日常生活中的一种娱乐手段，同时也是村里男孩向女孩表白的重要感情载体。赫蒙族乐器，尤其是长笛虽结构简单，但其声音和情感表达丰富，在人们的生活中占据着不可或缺的角色。

麻阿庄从小就学会制作自己的小笛子，虽然看起来还是很粗糙，但在不觉中已培养了他对这种乐器的热爱。

高中毕业之后，麻阿庄做过许多工作来谋生，但他一直憧憬着传播这种乐器的美好价值的梦想。

在现代生活和文化的冲击下，赫蒙族同胞的这一制笛行业逐渐失传，随着老年人精力的衰减，学习和从事这一职业的年轻人寥寥无几。这是麻阿庄一直在思考和纠结的问题。

工人制作笛子 图自越通社 麻阿庄的笛子作坊 图自越通社 麻阿庄和自己生产的笛子 图自越通社

麻阿庄上网寻找志同道合的年轻人联手开一家长笛工坊。于是，麻阿庄与安沛省木江界赫蒙族小伙崇阿科（1988年出生）和奠边省南波县赫蒙族小伙旺阿青（1997年出生）三人联合投资的工坊在莱州省三棠县成立。目前，他们的产品主要以线上形式销售。为了吸引顾客，麻阿庄和兄弟一起在线直播介绍这种独特的民族乐器的制作过程，并演奏具有特色的赫蒙族笛子曲。

长笛是赫蒙族人熟知的一种乐器，这种乐器是同胞们传统节日中不可缺少的乐器 图自民智网 也是村里男孩向女孩表白的重要感情载体 图自民智网

今后，3个赫蒙族小伙子将继续开发芦笙和其他长笛等民族乐器产品，并同全国各地制作长笛、竹笛演奏、芦笙演奏等艺人对接，打造专业高效的团队。

女作家、诗人和瑶族文化收藏者冯海燕 人物供图

同武氏玉向和麻阿庄有所不同，女作家、诗人和瑶族文化收藏者冯海燕则将民族传统文化特色带进其文学和诗歌作品中，作为保护和传承本民族文化的一种措施手段。“土锦之光”、“寻回昨日的群舞”等是这位瑶族女作家具有浓郁西北山区特色的文学、诗歌、散文和回忆录作品。

冯海燕1984年出生在莱州省一个无瑶族人的县，在其10岁时追随父母返乡并在莱州省文学艺术协会工作的这位姑娘表示，正因为他父亲对家乡的深厚感情才是促使她深入了解本民族的特色文化的其中一个原因。

冯海燕的研究最初只是关于婚礼、丧礼习俗和传说故事等。后来，这些习俗文化在通过冯海燕的散文、短篇小说和诗歌中得到了体现。

冯海燕认为，在当前融入国际的背景下，保护民族传统文化是年轻作家们普遍关注的问题。冯海燕下基层，进入各个村寨，并与村里长者见面，并深入了解本民族的习俗。

缝瑶族新娘 图自laichau.gov.vn 缝瑶族姑娘的婚礼 图自laichau.gov.vn 缝瑶族姑娘的婚礼 图自laichau.gov.vn

她说，了解民族文化对向她这样的作家而言是一个显著的优势。通过自己的作品，她可以向四面八方读者介绍瑶族人的文化特色。

冯海燕说，她所属的瑶族支系是缝瑶族(Dao Khau)，因此，语言、风俗习惯等也和瑶族其他支系有所不同。

缝瑶族妇女负责烹饪家常菜 图自baolaichau.vn 缝瑶族人的一顿日常菜 图自baolaichau.vn

缝瑶族主要居住在辛帅湖县海拔1500米的高地。她老家在风俗林乡，那里仍然保留着古老的黑石瓦房。那里的民族传统文化依然保持着原始的风貌。人们每天都绣织土锦。至今仍流传着民族童话、成语以口耳相传的方式传授给孩子们。婚礼与葬礼的习俗、过年过节的习俗、踏青节、成人礼、美食、服饰等都保存得相当完整。

瑶族人姑娘的传统服饰 图自baodienbienphu.info.vn 瑶族人姑娘的传统服饰 图自baodienbienphu.info.vn 瑶族人姑娘的传统服饰 图自baodienbienphu.info.vn

热爱祖国家乡，希望用自己的方式为维护民族文化价值作出贡献等是武氏玉向香、麻阿庄和冯海燕们所追求的共同价值观。

谈及未来的计划，武氏玉向香分享说，她希望能够创建一个社区旅游企业，既能帮助自己发展，又能使沙坝旅游业凭借其当地文化的核心价值为游客带来更多有趣的体验。

越南54个少数民族努力保护传统文化

麻阿庄透露，在销售产品的同时，他与其他朋友将开设线上和线下笛子培训班，目的是让年轻人回归民族传统文化。

冯海燕说，她将继续创作更多有关民族和山区题材尤其是有关瑶族的文章。凭借其对民族文化的热爱，冯海燕将用更多的时间研究民间文化，从而为保护少数民族的传统文化作出贡献。（完）

2011年7月27日，越南政府总理批准了“到2020年越南少数民族文化的保护和发展”的提案。

截至目前，越南文化体育与旅游部不断已支持各地恢复、保护和发展80多个典型的少数民族传统节庆活动；全国各地25个民族的30多个村寨得到保护，并将旅游开发与发扬文化传承特色相结合。从而推广并建设文化旅游村，为促进经济结构转型和加速扶贫事业作出贡献。

最近，2021年8月16日，越南文化体育和旅游部刚发布了关于实施第十四届国会关于“批准2021年~2030 年少数民族和山区经济社会发展总体规划的决议”的计划。

保护和促进少数民族文化遗产的许多解决方案在2021~2030年少数民族和山区经济发展国家社会目标计划框架下的 “保护和弘扬少数民族传统文化价值与发展民族旅游相结合”项目中得到了具体化。

为保护和发展少数民族传统文化，越南文化体育与旅游部每年均从中央到地方同步开展庆祝越南民族文化日（4•19）的活动；开设传授布衣、布標、俄都、布婁、勒曼、莽、贡、倮倮、哲、西拉等极少数民族的传统手工艺和非物质传统文化传授班。从而，加强爱国主义教育、民族自豪感，有助于巩固和加强民族大团结工作。

黎翠荷