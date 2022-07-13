越南致力于保护儿童在新冠疫情中和疫情后的教育和学习的权利￼

越南是高度重视教育问题，并且一向把教育视为头等国策的国家。这一观点贯穿在党的所有文件和决议中。特别是，越共十一届中央委员会2013年11月4日颁布了关于实现教育培训根本而全面革新，在社会主义定向市场经济体制和融入国际社会背景下满足工业化现代化需求的第29-NQ/TW号决议。



教育事业不仅得到党和国家的重视，而且每个地方、每个乡村、每个氏族、每个家庭、每一个人都把教育工作视为发展事业中至关重要的问题。因此不难可以看到，在新冠肺炎疫情爆发期间，教学工作依然得到高度重视。



近段时间，尽管新冠疫情形势演变复杂，给经济社会方方面面产生许多不利影响，但全国教师队伍仍每时每刻，通过不同的方式为学生授课，努力将知识传授给学生，确保学生学习不中断。

停课不停学

新冠肺炎疫情以其在连续两年的巨大毁灭性，已真正成为教育部门的能力测试机会。2019-2020学年，全国学生因疫情停课近三个月，2020-2021学年，全国36个省市的学生在春节假期后必须线上授课，2021-2022学年，由于疫情持续蔓延，线上教学和考试成为长久的措施，而不是像以前一样的临时措施。

2021年，开学典礼首次以线上方式举行，开启了一个充满动荡的学年，迫使全国2200万名学生居家学习。

越南教育与培训部部长阮金山评价说，新冠肺炎疫情爆发，迫使教育部门进入充满动荡的学年，全国各所学校被迫举办线上的开学典礼。新学年伊始，教育与培训部已动用整个教育部门，为充满动荡的新学年做好各方面的准备。



教育与培训部颁布系列指示、通知和实施细则，确保各教育单位成功落实保障新冠疫情防控安全和教学双重任务，引导各地方采取灵活主动的措施，实施线上和线下教学或线上线下混合教学的措施，确保停课不停学。



与此同时，政府、教育培训部、各部委行业还出台多项强有力措施，在疫情得到基本控制的情况下重新开放学校，以适应实际情况。政府总理要求教育与培训部牵头并与有关部委行业、地方政府主动制定新学年计划，并采取灵活措施，即为学生提供安全的学习环境，按计划完成所有的教育课程，确保每个年级、培训计划的教育质量，同时保障学生的健康安全。

政府总理还要求教育培训部同卫生部，各省和中央直辖市为18岁以下的学生开展新冠疫苗接种活动。疫苗接种将有助于更好地控制疫情，孩子们将能安心上学。



2月初，在新冠疫情得到基本控制的背景下，重新开放学校已被越南乃至世界多国摆在最优先地位。这被视为世界各国可以立即实施的最佳措施，以灵活适应新常态和与新冠肺炎疫情安全共处。

联合国儿童基金会驻越南办事处代表拉娜•弗劳尔斯（Rana Flowers）

越南以较高的疫苗覆盖率已完全开放学校。联合国儿童基金会驻越南办事处代表拉娜•弗劳尔斯（Rana Flowers）强调，生产经营、餐饮服务等已恢复，学校没有任何理由继续关闭。





联合国儿童基金会驻越南办事处代表拉娜•弗劳尔斯表示，疫情让我们看到教育中的改革创新是必要的，并且是完全可以实现的。越南政府正在充分利用该机会实现复苏，甚至可通过对数字技术基础设施、数字技术技能、教师队伍培训等的投入，将教育体系建设得日益强大。





按照“安全有效适应”原则，确保全国重新开放学校安全统一

世界卫生组织驻越首席代表朴启东（Kidong Park）表示，让儿童返校上课对社会和全面发展的好处大于疫情带来的风险，因为学校长期关闭对教育、儿童健康、社会，特别是处境困难的儿童造成负面影响。

政府副总理武德儋

面对疫情所带来前所未有的挑战，教育部门已采取强有力措施，全面、密切跟踪实际情况，与卫生部门配合，安全有效展开重新开放学校的计划。

在有关重新开放全国学校的会议上，政府副总理武德儋强调了无论是有无疫情，儿童上学是十分重要的事情，儿童长期呆在家里，将产生不可想象的后果，不仅在文化、知识，而且还在儿童身心发展等方面。不仅如此，这一问题还影响到劳动力资源（家长必须在家里照顾孩子），从而对国家经济社会的发展造成巨大影响。

将新冠疫情防控工作视为长期任务，政府副总理武德儋重申，本着“安全有效适应疫情”的精神，必须在新常态下恢复经济社会发展活动和重新开放学校。然而，应在全国范围内采取统一而不死板的指导规则。

在任何情况下保障人民教育和学习的权利

据联合国教科文组织和联合国儿童基金会的研究结果，学校关闭越久，青少年儿童失去未来的危机越大。学校关闭同时还减少儿童获得重要保护、营养和健康服务的机会。除了知识的缺陷外，学校长期关闭，对学生体质和健康状况带来负面影响。



在疫情尚未进入尾声阶段的背景下，联合国教科文组织和联合国儿童基金会呼吁国际社会继续采取强有力措施，保障儿童在这场前所未有的危机中不受中断。



联合国儿童基金会评价说，由于新冠疫情、学校关闭，全球许多儿童正在家中进行远程学习，这是疫情形势下的有效教学工具。然而，在这种教学模式实施过程中仍遇到许多不足，而最大的问题在于数字鸿沟和技术不平等现象。

尽管是一个发展中国家，经济社会方方面面遇到不少困难，但越南仍被各国际组织评为教育普及程度超过同等国家的水平。



特别的是，越南政府已采取多项政策，让少数民族儿童、贫困儿童、残疾儿童可平等获取教育权利，为少数民族儿童、贫困儿童、残疾儿童创造良好的学习环境。凭借政府的扶持政策，贫困儿童，尤其是女童和少数民族儿童获得学习的机会不断提升。针对学生的多项扶持政策已真正带来了切实效益。



可以说，越南党和国家不仅注重扶贫济困工作，而且还关注并为民众获得学习权利创造便利条件，以打造出高素质的人力资源队伍，满足国家的发展需求。这一切驳斥了敌对势力所捏造关于越南不关心人民群众，尤其贫困群众和少数民族同胞的生活和教育问题的歪曲论调。



正因为如此，越南一直获得国际社会评为落实千年发展目标的典范。这一结果充分证明了越南革新事业中所取得的巨大成就，以及促进和保护人权是越南实现可持续发展的重中之重、最终目标和强劲动力。

大力推进教育国际合作发展

教育国际化和融入国际社会已成为当前的必然趋势。因此，推进教育合作朝着深度和广度方向融入国际社会是越南教育部门的核心任务之一。



迄今，越南已同全球100多个国家和地区建立教育合作关系，同时也是许多国际教育组织的积极成员。越南教育领域的国际化政策为提升越南教育培训质量做出了积极贡献。近年来，越南连续跻身世界各权威大学排名的学校、专业数量不断增加、排名也持续上升。



英国《泰晤士高等教育》（THE）杂志4月底公布了《2022世界大学影响力排名》（THE Impact Rankings）。这是以联合国的17个可持续发展目标（SDG）的实施为全球高等教育机构的排名标准的排名榜。

越南7所大学达到国际教育质量标准

2020年越南只有两所大学入选，2021年有4所， 2022年，越南有7所大学入围该榜单。



越南上述的7所大学的排名具体是：河内国家大学排名在601-800区间、孙德胜大学排名在601-800区间、河内理工大学排名在601-800区间、Phenikaa大学排名在801-1000区间。今年新入选是维新大学排在601-800区间、国民经济大学排在601-800区间、FPT大学排在801-1000区间。

越南7所大学跻身世界大学影响力排名。

同美国国际开发署（USAID）驻越南首席代表雅斯蒂索克（Ann Marie Yastishock）女士举行工作座谈时，越南教育培训部部长阮金山认为，尽管近年来，越南教育发展事业已取得许多长足进展，但仍需要加倍努力和外国科学家的积极帮助。

越南教育培训部部长阮金山与美国国际开发署（USAID）驻越南首席代表雅斯蒂索克（Ann Marie Yastishock）女士举行工作座谈。图自越通社

全球问题带来共同挑战，各国教育机构只有开展更紧密合作、更广泛共享，才能共同推动可持续、有韧性的后疫情复苏，有效应对各种全球性挑战。面向未来，应在开放中引领教育创新、服务经济社会、推进交流合作，共同提高全球教育治理水平等。（完）

黎贤

杜庆漓