COP26: Oportunidad para Vietnam afianzar su imagen como país responsable con la Tierra

“Si bien somos un país en desarrollo que comenzó la industrialización hace solo tres décadas, Vietnam aprovechará su ventaja en energía renovable y adoptará medidas más enérgicas en función de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para este fin, haremos uso de nuestros propios recursos internos, junto con la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países desarrollados, en términos de financiamiento y tecnología, incluso a través de mecanismos bajo el Acuerdo de París, para lograr emisiones netas cero para 2050”. El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, formuló esta declaración durante la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), celebrada del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, en la ciudad de Glasgow, Escocia. La participación del dirigente vietnamita en la cita reflejó el mensaje de un Vietnam responsable y proactivo, decidido a incorporarse a los esfuerzos de la comunidad internacional para abordar el desafío global del cambio climático; así como la determinación y el empeño del país en las labores relativas en pos de superar las dificultades para responder al fenómeno.

Más que declaraciones en la COP 26, son compromisos de Vietnam con la Tierra

Para mostrar una visión clara sobre los compromisos de Vietnam en la COP26, resulta necesario, en primer lugar, repasar el contexto en el cual se desarrolló la cita.

Los líderes mundiales se han reunido 26 veces desde la década de 1990 para debatir y negociar sobre los asuntos relativos a la transformación del clima; y pese a los llamados a un mayor uso de energía limpia, aún no han llegado a ningún consenso directo sobre la suspensión del uso de combustibles fósiles.

Según los cálculos, las emisiones deben reducirse en aproximadamente un 45 por ciento para 2030; luego el mundo puede controlar la temperatura de la Tierra para que solo aumente a un máximo de 1,5 grados centígrados para 2100 en comparación con el período preindustrial. El objetivo persigue limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, marca trazada en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015. Para lograr dicha meta, en los próximos ocho años, el mundo debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero casi a la mitad y alcanzar cero emisiones netas para 2050. Hasta la fecha, la Tierra ha aumentado alrededor de 1,1 grados centígrados en comparación con la época preindustrial.

En tanto, el informe climático publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas (ONU), el 25 de octubre de 2021, alerta que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó un nuevo récord en 2020 y otro más al año siguiente. Entre 2015 y 2019, unos 166 millones de personas, principalmente en África y América Central, necesitaron ayuda humanitaria debido a la escasez urgente de alimentos relacionada con los impactos del cambio climático.

Mientras, en Asia, se prevé que el número de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a los impactos de la transformación climática se multiplique por seis entre 2020 y 2050. Las inundaciones y tormentas producidas en 2020 afectaron a unos 50 millones de individuos en el continente, de ellos, cinco mil perdieron la vida.

Esas cifras son solo algunas de las numerosas que demuestran las grandes secuelas del cambio climático. A propósito, Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, llamó a convertir los compromisos en acciones, reduciendo así los gases de efecto invernadero. Ya los países no tienen tiempo que perder.

En ese contexto, los líderes mundiales se reunieron en la COP26, en la ciudad de Glasgow, para impulsar los esfuerzos conjuntos en el campo. En cuanto a los resultados de la COP26 y la implementación de los resultados, la Conferencia marcó un gran avance en el modelo de desarrollo en el mundo, desde un desarrollo basado en energías fósiles a uno tendiente a “cero” emisiones netas.

La Declaración alcanzada en la COP26 responde a los altos compromisos de las naciones participantes, entre ellas, Vietnam, que como país en vías de desarrollo y uno de los seis en el mundo más afectado por el cambio climático, también alzó su voz. En esa cita, la nación del Sudeste Asiático se comprometió, por primera vez, a implementar medidas enérgicas destinadas a reducir emisiones de gases de efecto invernadero con sus propios recursos, junto con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países desarrollados, en cuestiones de finanzas y transferencia de tecnología, incluida la implementación de mecanismos según el Acuerdo de París, a fin de lograr cero emisiones netas para 2050.

Al mismo tiempo, Vietnam reiteró su disposición de reducir las emisiones de metano en un 30 por ciento para 2030, junto con otros 100 países, y exhortó a todas las naciones desarrolladas a compartir, apoyar a los países en vías de desarrollo y/o pobres en la mejora institucional, formación de recursos humanos asociada a la innovación, financiación verde; transferencia de tecnología verde; y gobernanza nacional para implementar reducciones de metano.

Vietnam también se ha unido a la Declaración emitida en la COP26, centrándose en el papel y las interrelaciones entre los bosques, la biodiversidad y el uso sostenible de la tierra, para adaptarse al cambio climático.

“El cambio climático se ha convertido verdaderamente en el mayor desafío para la humanidad. Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar están afectando gravemente la seguridad alimentaria y del agua, el desarrollo sostenible e, incluso, la supervivencia de muchos países y comunidades. Esta advertencia de la naturaleza nos obliga a proponer medidas enérgicas y actuar de manera responsable sin más demora a nivel planetario. Como se trata de un problema mundial, se requiere un enfoque mundial. Dado que este problema afecta a todas las personas, es necesario un enfoque inclusivo. Por lo tanto, deseo proponer lo siguiente: Primero, la respuesta al cambio climático y la restauración de la naturaleza deben convertirse en la máxima prioridad en todas las decisiones de desarrollo. Deben formar parte de los más altos estándares éticos para todos los niveles, sectores, empresas y ciudadanos. La ciencia y la tecnología deben liderar la carga, y el financiamiento debe apalancar la transición del modelo de desarrollo hacia una economía verde, circular, sostenible, inclusiva y humanista. Todo lo que hagamos debe estar basado en la naturaleza y centrado en las personas, ya que ellas son los actores e impulsores del desarrollo sostenible, para no dejar a nadie atrás. En segundo lugar, todos los países deben asumir compromisos firmes sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, basados en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, capacidades y circunstancias respectivas. Permítanme aprovechar esta oportunidad para pedir justicia y equidad en la lucha contra el cambio climático. Esto es imperativo para limitar el aumento de la temperatura global. Por su parte, aunque somos un país en desarrollo que comenzó la industrialización hace solo tres décadas, Vietnam capitalizará su ventaja en energía renovable y tomará medidas más enérgicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, haremos uso de nuestros propios recursos internos, junto con la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países desarrollados, en términos de finanzas y tecnología, incluso a través de mecanismos bajo el Acuerdo de París, para lograr emisiones netas cero para 2050. En tercer lugar, el financiamiento climático, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades desempeñan un papel fundamental para demostrar el éxito del Acuerdo de París. Los países desarrollados, que fueron grandes emisores en el pasado a cambio de la prosperidad económica actual, necesitan cumplir plenamente con sus compromisos financieros existentes. Al mismo tiempo, es urgente que lleguemos a objetivos financieros más ambiciosos para el período posterior a 2025. Damas y caballeros: Como uno de los países más afectados por el cambio climático, Vietnam está haciendo todo lo posible para responder al cambio climático y fomentar el desarrollo económico para crecer y garantizar una vida cada vez mejor para su gente, mientras contribuye junto con la comunidad internacional. Esperamos avanzar en la cooperación con socios internacionales a través de programas y proyectos de inversión y desarrollo sostenible. El presidente Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional y hombre de cultura del mundo, dijo una vez: “Unidad, unidad, gran unidad. Éxito, éxito, gran éxito”. Si queremos tener éxito en la lucha mundial contra el cambio climático, la solidaridad mundial es el único camino. Juntos discutiremos, trabajaremos y ganaremos. Nuestra unidad debe nacer de nuestra voluntad, conciencia y soluciones, y perdurar mientras hacemos y ejecutamos planes y aseguramos recursos. Nuestras metas y acciones históricas ayudarán a preservar un planeta verde, un hábitat sostenible y una felicidad duradera para las generaciones venideras.” Discurso del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en la COP26

Según el embajador de Hanoi acreditado en el Reino Unido, Nguyen Hoang Long, la asistencia del primer ministro Pham Minh Chinh a la COP26 evidenció la determinación y los esfuerzos del Gobierno de Vietnam por promover y ejecutar los compromisos internacionales y consolidar la posición del país como un miembro activo y un socio confiable y responsable.

Se trata también de una oportunidad para que Vietnam promueva la cooperación con socios bilaterales, organizaciones internacionales y socios multilaterales en el campo de la respuesta al cambio climático.

Vietnam: país responsable con la naturaleza a los ojos de la comunidad internacional

Según el primer ministro Pham Minh Chinh, el compromiso de Vietnam de reducir las emisiones netas a cero para 2050 y las de metano de gases de efecto invernadero en un 30 por ciento para 2030 está en línea con los contenidos que concretan la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista y los planes de desarrollo socioeconómico en el período 2021-2030 y 2021-2025. La implementación de los compromisos de Vietnam en la COP26 resulta consistente, además, con el programa de reestructuración económica nacional y se alinea con la tendencia mundial de desarrollo de economía verde, circular y digital.

La participación de Vietnam y sus compromisos en la COP26 fueron reconocidos ampliamente por otros países, los expertos y la prensa internacional.

La agencia de noticias británica Reuters publicó el mismo día de la intervención del dirigente vietnamita en la COP26 una nota titulada: “Vietnam apunta a la neutralidad de emisiones de carbono para 2050”, subrayando que el país del Sudeste Asiático se une a decenas de naciones que se han comprometido a detener las emisiones a mediados de siglo o más o menos para detener el calentamiento global.

Por otro lado, el texto reitera el llamado a la “equidad y justicia sobre el cambio climático” del primer ministro Pham Minh Chinh en su discurso en la COP26.

Asimismo, cita al ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Hong Dien, cuando dijo que el país indochino establecerá una hoja de ruta para reducir la generación de energía a partir del carbón y duplicar la capacidad instalada de generación de energía eólica y solar a 31-38 gigavatios para 2030, al intervenir en una mesa redonda al margen de la COP26 en Glasgow.

Los principales periódicos británicos, como Financial Times, The Guardian y The Independent, igual mencionaron ese compromiso de Vietnam para lograr el objetivo de neutralizar las emisiones para 2050 y eliminar gradualmente la energía del carbón en el período 2030-2040.

Por su parte, el sitio web de noticias Times Kuwait publicó un artículo con el título: “Vietnam adopta medidas más fuertes para lograr cero emisiones netas para 2050”, en donde citó al primer ministro Pham Minh Chinh afirmando que responder al cambio climático y restaurar la naturaleza debe ser la máxima prioridad de todas las políticas de desarrollo y, al mismo tiempo, el estándar ético más alto de todos los niveles, industrias, empresas e individuos.

“El jefe del Gobierno vietnamita llamó a todos los países a establecer compromisos firmes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la base de una responsabilidad compartida pero diferenciada”, destacó el medio de prensa.

A su vez, la embajadora de España en Vietnam, Pilar Méndez Jiménez, subrayó en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias: “Todos estamos muy impresionados con los compromisos asumidos por Vietnam en la COP 26”.

“España tiene empresas líderes mundiales en el ámbito de energías renovables y en la gestión del agua, y esperamos poder colaborar con Vietnam en esa transformación que quiere realizar”, remarcó la diplomática.

No puede ser casual que la embajadora de un país desarrollado corrobore esa posición de su Gobierno. Con certeza, se basa, en primer lugar, en los esfuerzos de Vietnam y lo que ha demostrado al mundo sobre su capacidad, determinación, aspiración y voluntad de sumarse a los esfuerzos globales por proteger la Tierra.

En una publicación en Twitter, el presidente de la COP26, el ministro del Gobierno británico, Alok Sharma, expresó su impresión sobre el compromiso de Vietnam de lograr cero emisiones netas para 2050, al subrayar que la declaración de Hanoi mostró “el verdadero espíritu de liderazgo climático de Vietnam”.

Según el doctor Do Nam Thang, experto en medio ambiente y cambio climático de la Universidad Nacional de Australia, la declaración del jefe del Gobierno vietnamita constituye un punto de inflexión histórico en la política de respuesta al cambio climático del país indochino, que convierte a Vietnam en uno de los 140 países de todo el mundo dispuesto a implementar NetZero para 2050.

Restan aún numerosas labores por mencionar; pero se ilustra la alta determinación, voluntad y esfuerzos de Vietnam por cumplir con las palabras pronunciadas en la COP26 y los compromisos con la Tierra, pese a diversos desafíos por superar. Esa misma voluntad del país indochino recibe hoy una alta valoración de la comunidad internacional./.

