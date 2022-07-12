Провинция Киенжанг уделяет особое внимание повышению качества и эффективности деятельности по поощрению инвестиций, ориентируясь на привлечение крупных корпораций и потенциальных инвесторов в области комплексного сельского хозяйства, прибыльной промышленности, услуг, морского хозяйства…

Этот район будет способствовать социально-экономическому развитию в сочетании с обновлением модели роста в сторону быстрого и устойчивого направления, защиты окружающей среды, решения социальных проблем, повышения качества и эффективности использования капитала.

Директор Центра продвижения инвестиций, торговли и туризма Киенжанга Нгуен Зюй Линь Тхао сказал: «Чтобы повысить качество и эффективность деятельности по продвижению инвестиций в этот трудный период, Центр рекомендовал Народному комитету провинции выпустить программу продвижения инвестиций для период 2021-2025 гг. с ориентацией на привлечение инвестиций в ряд областей, в которых Киенжанг имеет потенциал и сильные стороны; предложил некоторые решения по реализации. Общее финансирование реализации программы составляет более 13 млрд. донгов из многих источников».

* Четыре ключевых направления

Четыре основные области, на которых Киенжанг фокусируется на продвижении и привлечении инвестиций: сельское хозяйство, промышленность, услуги и морская экономика.

По словам г-жи Нгуен Зюй Линь Тхао, в области сельского хозяйства провинция Киенжанг сосредоточится на привлечении комплексных проектов развития сельского хозяйства в направлении развития крупномасштабного, высококачественного товарного производства, применения высоких, экологически чистых технологий, органично сочетая сельскохозяйственный и сельский туризм; применит науку и технику в аквакультуре; развивает ключевые и специальные продукты (OООП) в органичном направлении, связанном с устойчивым развитием туризма.

Промышленное производство Канатная дорога Хонтхом Сельское производство в Киенжанге

Внимание будет уделяться поощрению проектов по увязыванию цепочек создания стоимости (производство, переработка и потребление продукции), связанных с районами сосредоточения сырьевых ресурсов…; привлечению предприятий для инвестиций в сельское хозяйство и сельские районы, включая перерабатывающую промышленность, переработку, упаковку, услуги, ремесленные деревни, связанные с защитой окружающей среды…

Что касается промышленности, Киенжанг увеличит привлекательность проектов высоких технологий, новых технологий, чистых технологий, цифровых технологий, производства, сборки и вспомогательной промышленности, производства продукции для сельскохозяйственного производства в сочетании с промышленным производством, защитой окружающей среды; будет развивать отрасли, обслуживающие сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство и рыболовство, трудоемкие производства на экспорт, вспомогательные отрасли, высокотехнологичные и экологически чистые производства; инфраструктурные инвестиционные проекты в индустриальных парках и промышленных кластерах; энергетику; межрегиональные и межобластные дороги.

В сфере услуг эта провинция привлекает проекты по развитию современных торговых и сервисных центров; высококачественного парка развлечений; призывая к инвестициям в отрасли услуг, такие как туризм, телекоммуникации, информационные технологии, логистика…

Одновременно Киенжанг способствует привлечению инвестиций в приграничную торговую деятельность в приграничной зоне международных пограничных пунктов пропуска Хатиен, национального пограничных пункта пропуска Жангтхань, связанных с коммерческим развитием в городе Фукуок, центре Вьетнама, городских районах в районе Киенлыонг и город Ратьжа; инвестирует в профессиональные транспортные услуги, склады, пакетные услуги автомобильных, морских и авиаперевозок…

Что касается морской экономики, области, в которой этот район имеет большой потенциал и преимущества, Киенжанг сосредоточится на привлечении инвестиций в развитие аквакультуры, особенно морского фермерства, рыболовства и переработку морепродуктов; будет развивать туризм и морские услуги; ключевые морские порты в Ратьжа, Фукуок, Киенлыонг, Хатиен, Киенхай…

* Устранение трудностей для бизнеса

Г-жа Нгуен Зюй Линь Тхао сказала: «Основываясь на ориентации, точке зрения, целях и сильных сторонах, на которых Киенжанг фокусируется в привлечении инвестиций, Центр исследовал и запустил специальную программу поощрения инвестиций, одобренную Народным комитетом провинции».

«Мы периодически проводим конференции-диалоги с бизнес-сообществом и инвесторами области, не реже двух раз в год, для оперативного устранения трудностей и препятствий в производственной и предпринимательской деятельности, а также для создания сближения и дружелюбия между властью и бизнесом», – добавила г-жа Нгуен Зюй Линь Тхао.

Киенжанг: Конференция по продвижению инвестиций, торговли и туризма по воздушному сообщению Международный пограничный пункт Хатиен, город Хатиен (провинция Киенжанг)

Чтобы завершить программу поощрения инвестиций в этот период, провинция Киенжанг сосредоточится на ряде решений, таких как поддержка организаций, предприятий и инвесторов; внедрение инноваций и повышение эффективности поощрения инвестиций; сосредоточение внимания на пропаганде, продвижении и повышении квалификации должностных лиц, занимающихся продвижением инвестиций.

Соответственно, Киенжанг диверсифицирует и сделает многосторонними инвестиционных партнеров; будет активно отслеживать и получать доступ к информации о тенденциях перемещения потоков иностранных инвестиций во Вьетнам, чтобы привлекать инвесторов с сильным капиталом, технологиями, управленческим опытом и производством во всей цепочке создания стоимости./.

Там Ханг

Корреспондент ВИА