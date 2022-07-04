巴地头顿省旅游突出其优势和魅力

越南旅游总局副总局长何文超先生就巴地头顿省旅游业的复苏速度给予高度评价。何文超先生认为，与全国相比，巴地头顿省周末旅游住宿场所入住率超90%，令人满意，其突出了该省对国内游客的优势和吸引力。然而，巴地头顿省应加大推介力度，提升其形象与地位，吸引国际游客故地重游。



The Grand Hồ Tràm Resort& Casino

The Grand Ho Tram Resort & Casino共有1000间客房。 但是，如果游客未提前订房，则可能无房可住。The Grand Ho Tram Strip负责对外事务副董事长黎氏清泰女士表示，该度假村打造出清新、诗意的海洋空间和适合家庭和小团体等旅客后疫情时代前来度假并确保精神和健康平衡的服务计划。 因此，该度假村的房间周末入住率一直达到90%以上。

到今年5月底，越苏石油度假村（Vietsovpetro Resort）实现年收入计划的 60%。越苏石油度假村副经理阮德仲先生表示，除了为石油行业的内部客户外，该度假村预留40%的客房为迎接游客提供服务。由于疫情后旅客度假的需求上涨，该度假村的经营活动渐有起色。

巴地头顿省旅游厅代表透露，靠海、有花园、风景优美、亲近大自然等酒店的业务增长率较好。每周末和节日的入住率均达到80%以上。度假游客的主要细分人群为来自东南部地区的家庭和小团体。4月起，有更多从事银行、制药、化工、学校等代表团重返巴地头顿省举办结合旅游度假的活动、会议和研讨会。

巴地头顿省铂尔曼 何可科梅家海防度假村 兰荣福海度假村

巴地头顿省旅游厅厅长郑杭先生表示，按文化体育与旅游部旅游复苏路线图，最快到2025年，全国旅游业增长率才能恢复到2019年的增长水平。但随着从今年初至今的积极增长迹象，巴地头顿省旅游厅预测到2023年该省游客业营业额增长率将达到疫情前的水平。

着重广告本地形象

为游客提供更佳服务，各旅游景点和酒店均集中升级基础设施，改造景观，增加更多的绿地。近期，兰荣福海水疗度假村花园园丁忙着清理花园的杂草，添置花卉和观赏植物，修剪大树的枝条，种植新的水培蔬菜，营造绿地。该度假村园丁管理人芳清女士表示，菜园既是游人的参观景点，又是为客人提供绿色蔬菜的地方，所以我们一定要经常性悉心照料蔬菜”。

兰荣福海度假村

巴地头顿省川木县福顺乡田地度假村（Ruộng Resort）继续保持乡村空间，增加与乡村相关的植物绿地，如竹子、香蕉、牛心果、番石榴、莲花等。



越苏石油度假村还推出了许多服务套餐，为吸引旅客前来这里度假提供服务。The Grand Hồ Tràm Resort & Casino在今年夏天举行了高尔夫球、风筝节、美食节等文化体育活动，增加了娱乐内容，以吸引旅客前往该度假村休闲度假。



郑杭先生表示，巴地头顿省旅游厅向该省人民委员会举行美食节并与东南部和西原地区各省市签署旅游对接合作备忘录提供参谋意见。此外，该省旅游厅还建议各旅游协会和企业积极革新服务内容，着力促进推介活动，推出更多刺激需求计划，各地方应加强国家管理工作，确保旅客的安全，加强人力资源培训，推进人力资源发展，加强旅游业的数字化转型。





郑杭先生说：“上述规划同步实施时将为旅游业快速强劲复苏带来机遇，突出旅游业在巴地头顿省经济结构中发挥的引领作用。”（完）