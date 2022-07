Le tourisme de Ba Ria – Vung Tau affirme ses atouts et son attractivité

Après la pandémie de COVID-19, le tourisme de la province de Ba Ria – Vung Tau (Sud) a connu une reprise rapide, selon le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme (ANT) du Vietnam, Ha Van Sieu.

Selon lui, par rapport à l’ensemble du pays, le taux d’occupation des lieux d’hébergement le week-end atteignant plus de 90% est un bon signe, prouvant l’attractivité de Ba Ria – Vung Tau auprès des clients nationaux. Cependant, cette localité doit activement rehausser son image pour attirer à nouveau les visiteurs internationaux.

Le Grand Ho Tram Resort & Casino

Le Grand Ho Tram Resort & Casino dispose de 1.100 chambres. Pourtant, si les visiteurs ne réserve pas à l’avance, il ne leur sera pas facile de trouver une chambre dans ce resort, surtout le week-end. La vice-présidente chargée des relations extérieures du Grand Ho Tram Strip, Le Thi Thanh Thai a déclaré que le complexe exploite un espace marin de qualité, poétique et axé sur les services, adapté au segment des clients familiaux et aux petits groupes. Le taux d’occupation de ce ressort est assez élevé, atteignant toujours plus de 90% le week-end.

Fin mai dernier, Vietsovpetro Resort avait déjà atteint 60% de son objectif de chiffre d’affaires annuel. Le directeur adjoint de Vietsovpetro Resort, Nguyen Duc Trong a informé qu’en plus de servir les clients de l’industrie pétrolière et gazière, le complexe consacre également environ 40% des chambres à l’accueil des touristes. Les activités commerciales prospèrent en cette période post-pandémique où les demandes de voyages explosent.

Selon le Service provincial du tourisme, les stations balnéaires et les hôtels proches de la mer, avec des jardins, de beaux paysages et proches de la nature ont tous connu une croissance impressionnante. Le taux d’occupation des chambres le week-end, les jours fériés et le Têt est supérieur à 80%. La clientèle des centres de villégiature est principalement des familles, de petits groupes venus des provinces de la région du Nam Bô oriental.

Pullman Vung Tau Huong Phong Ho Coc Resort Lan Rung Resort & Spa

Selon le directeur du Service provincial du Tourisme, Trinh Hang, selon la feuille de route de relance du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce n’est qu’en 2025 que ce secteur pays pourrait retrouver son élan de croissance de 2019. Néanmoins, le service provincial du Tourisme estime que dès 2023, le secteur touristique pourrait atteindre une forte croissance en termes de nombre de visiteurs et de recettes de la période précédant la pandémie…

Attention aux images promotionnelles

Afin de mieux servir les clients, les centres de villégiature, les sites touristiques et les hôtels se concentrent sur la modernisation des installations, l’embellissement des paysages et l’ajout d’espaces verts. Au Lan Rung Resort Phuoc Hai, ces jours-ci, le personnel du jardinier est occupé à éliminer les mauvaises herbes, à ajouter des fleurs et des plantes ornementales, à tailler les branches de grands arbres, à planter des légumes hydroponiques. “Le potager est à la fois une attraction touristique et fournit également des légumes verts pour le restaurant, nous devons donc y prêter une attention particulière”, a déclaré une responsable du resort.

Lan Rung Resort Phuoc Hai

The Ruong Resort (au hameau de Xom Ray, commune de Phuoc Thuan, district de Xuyen Moc) continue d’entretenir l’espace rural du resort, en prenant soin d’ajouter plus d’espaces verts avec des plantes et arbres des zones rurales comme bambou, bananier, goyavier, et un étang de lotus…

Vietsovpetro Resort a également lancé de nombreux forfaits de services pour attirer les clients dans ce resort en semaine. Le Grand Ho Tram Resort & Casino organise des événements sportifs tels que golf, festival de cerf-volant et lance un menu d’été pour attirer davantage les clients dans la station.

Selon M. Trinh Hang, le Service provincial du tourisme a demandé le Comité populaire provincial d’organiser un festival gastronomique et de signer un accord pour connecter le tourisme avec les provinces et les villes du Nam bô oriental et du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre). En outre, ledit Service a également suggéré que l’Association du tourisme et les entreprises renouvellent activement leurs services, se concentrent sur la promotion et le lancement de nombreux plans de relance, renforcent la gestion de l’État afin d’assurer la sécurité des touristes, soutiennent la formation des ressources humaines, la promotion de la transformation numérique dans le tourisme…

Ces plans mis en œuvre de manière synchrone offriront des opportunités pour une forte reprise du tourisme, permettant à ce secteur de retrouver une place majeure dans la structure économique de la province”, a conclu M. Trinh Hang./.