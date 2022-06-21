Вид на город Бенче сегодня

Движение Донгхой (всеобщее восстание) Бенче в 1960 г. в провинции Бенче явилось вехой в истории национально-освободительной борьбы в годы войны сопротивления против США для спасения страны на юге под руководством Партии и Президента Хо Ши Мина.

После победы движения Донгхой в Бенче – огонь Донгхоя быстро распространился по всему югу. Победа Донгхоя вывела южную революцию с позиции сохранения сил на атакующую позицию для постоянной атаки врага и победы.

Памятник “Донгкхой”

Вместе с движением Донгхой, Бенче и весь юг вступили в решающую битву – общее наступление и всеобщее восстание весной 1975 года, их кульминацией стала историческая кампания Хо Ши Мина, полностью освободившая юг и объединившая страну, а затем вся страна перешла к построению социализма.

Гордясь малой Родиной Донгхой, со дня воссоединения страны партийная организация и народ провинции Бенче проактивно продвигали дух Донгхоя в прошлом, чтобы сделать свою малую Родину все более богатой и красивой.

В течение 62 года дух и ценности движения Донгхой активно сохранялись и решительно продвигались в деле строительства малой Родины партийной организацией и народом Бенче. Донгхой – это культурное творение, кующее внутреннюю силу, создающее большую духовную движущую силу для партийной организации и людей Бенче для преодоления трудностей, вызовов, самопомощи для самосовершенствования, уверенности в себе, динамичного, творческого стремления к строительству малой Родины и выхода Бенче из бедности, отсталости в на направлении достаточности. Материальная и духовная жизнь населения местности постоянно улучшается и совершенствуется во всех отношениях; экономические и социальные условия постоянно развиваются.

В 2021 году, первом году реализации Резолюции партийной конференции всех уровней на срок полномочий 2020-2025 гг., Резолюции XIII всевьетнамского съезда КПВ в сложных условиях в связи с последствиями эпидемии COVID-19 Бенче строго реализовал девиз 11-й провинциальной партийной конференции и на тему 2021 года «Консенсус – Творчество» и запустил движение соревнования «Новое всеобщее восстание» периода 2020–2025 гг., с видением до 2030 года.

Прошло 62 года, дух и ценности движения “Донгкхой” все развивают парторганизация и жители Бенче в деле строительства родной земли.

Г-н Чан Нгок Там, председатель Народного комитета провинции Бенче, сказал, что в ближайшие годы производство и переработка кокосов, переработка рыбной продукции, вспомогательные отрасли и возобновляемые источники энергии будут определены как ключевые промышленные отрасли провинции.

На 2022 год Народный комитет провинции Бенче постановил основные цели: ожидается рост валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) на 8-8,5% и более; общий экспортный оборот составит 1,5 млрд. долл. США; ВРВП на душу населения – более 2.000 долл. США; уровень урбанизации составит около 23%; доля домохозяйств, использующих чистую воду, достигнет 66%.

В 2022 году, Народный комитет провинции Бенче поставил цель об экономическом росте на уровне 8 – 8,5%.

Провинция Бенче стремится вырабатывать 2.000 МВт из возобновляемых источников; реализовать проект электростанции на сжиженном газе в уездах Тханьфу и Бачи; инфраструктура передающей сети будет обеспечивать своевременный выпуск проектов возобновляемой энергетики в этом районе.

По словам г-на Чан Нгок Тама, главной прорывной задачей на ближайшее время является повышение инвестиционной привлекательности, развитие инфраструктуры, основное внимание уделяется созданию инфраструктуры планируемых индустриальных парков и промышленных кластеров.

Бенче продолжит активно и проактивно интегрироваться в мир во всех сферах, создавая основу для социально-экономического развития; ответственно выполняя обязательства перед зарубежными партнерами во всех сферах; активно ищет, исследует и максимизирует возможности и ресурсы для развития./.

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Зыонг Чи

Корреспондент ВИА