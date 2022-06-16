越南奶牛育种领域的体外受精技术（IVF）以前仅在实验室中萌芽。充分意识到这项技术在奶牛养殖中的特殊意义，TH集团率先引进了该技术并在乂安省义坛TH奶牛场实施并逐步把握好该技术。

TH集团共进行了24次将荷斯坦弗里西亚（HF）高产奶牛从新西兰和美国进口到越南。随着体外受精项目的成功，TH逐步掌握生产纯种HF奶牛的技术。这种奶牛的质量和产奶量与美国 顶级 品种一样。之后，这些纯种奶牛将供应给TH和国内其他奶牛场。

TH在胚胎技术应用方面处于领先地位

自2009年至今，蔡香女士与TH集团工作人员及国际专家 逐步 为该集团乃至越南的畜牧业及农业产业创造了非常重要的奇迹。

VietnamPlus电子报记者团来到乂安，恰逢越南国家副主席武氏映春同中央各部委领导走访该省义坛县TH集团的奶牛场集群。 这 是世界上最具规模的专门应用高科技的封闭型奶牛场集群。在这里， 记者们 亲眼见证越南第一个奶牛体外受精胚胎生产线。

越南国家副主席武氏映春强调，乂安省曾经的贫困县–义坛县经济社会面貌“焕然一新”令人印象深刻。

武氏映春对义坛县经济社会面貌 发生 焕然一新 的变化 表示印象深刻。她指出，地方的改变与企业的发展息息相关。TH集团在劳动英雄——蔡香女士的引领下，为义坛县的发展做出 了 积极 的 贡献。

从 2009年至今，蔡香女士带领TH集团，同各地国际专家为TH乃至越南畜牧业和农业产业创造了奇迹。现在TH不仅是乂安省的精英企业，还是越南的大型企业并正在走向世界。

越南大牲畜养殖协会会长、原农业与农村发展部畜牧局局长黄金 佼 表示，奶牛品种曾是越南奶牛养殖业的一大障碍。在TH集团介入奶牛养殖业之前，越南主要从古巴、新西兰和澳大利亚进口奶牛，许多F1和F2代杂交奶牛不是纯种的，所以质量和产奶量较低，养殖户收入不高。

为了改善奶牛群的质量，提高产奶量，2001年，越南从美国进口了199头HF纯种奶牛和184头泽西奶牛，这是越南首次从美国进口奶牛。到目前为止，在监测这群奶牛的后代过程中发现，产奶量总是比其他奶牛高出 30%以上。 然而，平均产奶量也只达到5000 – 6000升/头/周期（305天）。

2009年，在完成第一个农场建成之后，TH率先从新西兰进口HF高产奶牛，其后又从奶牛养殖发达国——美国进口。 由于多措并举提高奶牛奶产量、质量和国际标准牛群养殖和管理流程效率，TH 的纯种 HF奶牛群的奶产量高达9000 升/头/周期，牛群的产奶量将随着种奶牛质量的改善而不断提高。

TH代表接受记者采访时表示，2015年底 、 2016年初，该集团已同美国Sexing Technologies公司签署了冷冻胚胎进口和活体（In vivo）胚胎生产技术转让的合同。借此诞生了多代奶牛，并带来极高的产奶量。从最初的成功开始，为了更快地提高奶牛的生产效率，同时保持珍贵的遗传资源，带来优质的鲜奶，TH决定将ABS公司选为自2019年起向奶牛场转让体外受精（IVF）技术的单位。

越南国家副主席武氏映春表示，各家企业尤其是由劳动英雄——蔡香领导的TH集团为义坛县焕然一新作出巨大贡献。蔡香是一名女强人，她创建了令人钦佩的项目和工程。

然而，由于新冠肺炎疫情连续两年爆发，体外受精技术转让工作遇到不少困难。具体的是，培训活动以线上方式进行，为体外受精项目服务的实验室、机械设备等方面基础设施建设工作通过专家远程咨询开展，选择并将奶牛运送到胚胎生产地过程花费大量时间和精力。最大障碍是将专家团队运往越南，因为各条航线都须暂停。

经过不懈努力，截至2022 年 3 月底，TH集团已成功将 ABS 专家接到越南实施这项特殊的技术转让工作。

在整个发展历程中，TH对其成为越南自2015年底、2016年初进口冷冻胚胎并大力应用种畜先进技术的第一家奶牛场感到自豪。截至目前，TH集团也是全国拨出大量资金，形成世界资深专家团队应用体外受精技术的先驱者。

为奶牛养殖业注入动力

提供胚胎的奶牛是在ABS公司提供的选型软件的协助下精心挑选的，确保被选择的奶牛具有最好的特性、产量高、质量好、蛋白质含量高等特质。

黄金佼博士认为，IVF胚胎技术被誉为该领域的“世界智慧”，多年前在发达国家得到广泛应用的IVF胚胎技术将助力TH和国内奶牛养殖业实现种牛完全自供的目标。

在越南，越南农业科学研究所、农业学院或胡志明市综合大学等部分单位已实施家畜体外受精。然而，上述单位都对许多不同类型的家畜进行研究，专门对奶牛研究并应用到实践中，迄今为止只有TH集团——一家拥有现代化和高科技养殖场集群；拥有奶牛近7万头，包括具有良好遗传潜力的奶牛；同步和现代化的高科技设备；广阔的草场等一切有利因素的企业。

尤其是获得劳动英雄称号的蔡香女士——TH集团创始人，始终倡导将高科技、第四次工业革命的科技应用到牛奶生产链的各个环节，并决心为越南牛奶的“起飞”打造“跑道”。

黄金佼表示：“因此，一听我说要在奶牛身上做试管胚胎，蔡香就非常感兴趣，并确认 TH 会下定决心去做。而且，我相信 TH 会成功。”

黄金佼表示，体外受精技术将加速基因进步，孕育出产量和鲜奶质量都非常出色的一代奶牛。胚胎奶牛是使用ABS公司的软件精心挑选出来的，这也确保所选出的奶牛均具有最好的特性，在产奶量和质量方面都非常出色，并且蛋白质含量高。

黄金佼表示：“体外受精技术的应用不仅对TH集团意义重大，对越南乳业也意义重大。原因是该技术将有助于奶牛快速、主动地繁殖，而成本仅为进口奶牛的一半到三分之二；使进口成本降低；减少进口牛带来的疾病风险；做到对奶牛的质量心中有数。”

除了产量外，从体外受精胚胎中孕育的奶牛也能够很好地适应越南炎热潮湿的生活条件。 TH把奶牛养得很好，当然越南的奶业也会更好，拥有更高的牛奶产量，更好的牛奶质量，为全国奶农提供良好的奶牛品种。

黄金佼表示：“在现有的奶牛群中，TH 仅选择 3.5-10% 的最好奶牛来进行体外受精。奶牛品种产量和质量逐年提高。此后，TH不仅为其农场提供冷冻胚胎和奶牛种子，还将提供给其他奶牛场，甚至将其出口到其他国家”。

TH乳制品股份公司董事长维杰·潘迪(Vijay Kumar Pandey)谈到体外受精（IVF）项目时表示，该项目的重要意义是将IVF技术带到越南，进行技术转让以及为TH员工提供技能培训。

维杰·潘迪强调，按照目前的实施进度，TH集团预计每年（一期）可生产5000-6000枚胚胎。 后期，当TH掌握技术并成为该领域的专家时，该企业将为其他奶牛项目生产胚胎。 TH乳制品股份公司技术总监吉拉德·埃弗拉特（Gilad Efrat）表示，IVF技术是从牛群中选出优良遗传性状的母牛，在采集卵细胞并培养到期后进行胚胎移植牛犊以及产母犊。 并且出生的母犊将成为所选牛群中最优质的个体，从而继续在牛群中进行繁殖。

吉拉德·埃弗拉特表示，体外受精技术是指哺乳动物的精子和卵子在体外人工控制的环境中完成受精过程的技术，所以其与对全部牛群进行受精的人工授精（AI）技术有所不同。体外受精技术对细致度有非常高的要求，如果技术人员没有专业知识和技能，将无法取得成功。

“因此，我们挑选了最优秀的员工。 通过 ABS公司 体外受精专家的培训课程和指导，我们确定了获得成功的关键要素。 在 TH公司，一切事务都需要完美和出色。 长期以来，我们仍然拥有一批有胚胎移植经验的技术人员，现在接受这项新的IVF技术转让，我相信我们的团队会表现出色并掌握这项技术”，吉拉德·埃弗拉特分享。

吉拉德·埃弗拉特强调，通过 IVF 项目，TH 集团期待通过从牛群中最好的奶牛中挑选优质卵源来提高奶牛群的质量。 从基因上讲，这是迈向成功的一大步。 对于越南乳制品行业来说，该项目的成功将带来许多好处。 借助 TH 集团的 IVF 项目改善遗传问题也意味着改善越南的牛群。

“IVF胚胎移植工作进展顺利”

TH 集团拥有优良遗传性状的奶牛。 特别的是，TH集团拥有先进的高科技设备，十分方便于IVF技术的实施，就像世界上任何地方都没有的现代化实验室一样。 目前，各项工作进展顺利。

为了更好地了解奶牛体外受精-胚胎移植（IVF）技术的转让过程，以及被视为TH集团乃至越南奶牛养殖业 “历史性工程”的项目的可行性和有效性，本报记者对 ABS 公司（TH 集团合作伙伴）IVF 专家组组长罗德里戈·门德斯·恩图拉（Rodrigo Mendes Untura ）进行了采访。

记者：首先，请您简略介绍一下将现代的IVF技术向TH集团进行技术转让的ABS公司的情况

罗德里戈·门德斯·恩图拉先生: 我们公司专注研究胚胎移植技术，并且已经运营22年，并不断拓展市场。我们目前已在全球 23 个国家开展业务。 我们在美国、巴西和拉丁美洲国家、南美洲等地的一些实验室取得了许多成功。这一次，我们把这些成功分享给TH集团。

记者：那么，这是不是ABS公司首次与越南伙伴企业开展有关IVF技术转让的合作？

罗德里戈·门德斯·恩图拉先生：没错，这是我们在越南的第一个合作项目，因此感到非常荣幸。为了有效实施该项目，2020年初，即新冠肺炎疫情爆发前两月，我前来越南与TH集团讨论关于技术转让方式的问题。但由于疫情的爆发，该项目被迫延迟了一段时间。这一次，我们再次来越南以开始实施各项具体工作。

记者： 在合作过程中，您对TH集团的印象如何？

罗德里戈·门德斯·恩图拉先生： TH 集团拥有良好遗传基因的奶牛。特别是，TH拥有大量高科技设备和现代化实验室，这给IVF技术的实施带来了便利。目前，各项工作进展顺利。

“人力资源是项目开发中的基本因素。目前，TH集团拥有一支优秀且经验丰富的专家队伍，其与我们协调配合，推动各项目顺利进行并取得成功”ABS公司IVF专家组组长罗德里戈·门德斯·恩图拉先生说。

记者： 在人员方面，您如何评价 TH集团正在参与 IVF 项目的人力资源队伍？

罗德里戈·门德斯·恩图拉先生：人力资源是项目开发中的基本因素。目前，TH集团拥有一支优秀且经验丰富的专家队伍，其与我们协调配合，推动各项目顺利进行并取得成功。

记者： 在您看来，这种IVF技术将如何帮助 TH集团乃至乳业提高清洁新鲜乳制品的质量？

罗德里戈·门德斯·恩图拉先生：IVF 技术对畜牧业具有重要意义。与常见的受精方式相比，该技术可以提高遗传改良效率。 我们可以从最好的母牛和公牛中挑选出最好的卵子和精子，这可以大大增加优良基因遗传潜力。

在经营奶牛场时，通常要从其他国家进口高产奶牛。在应用IVF技术时，TH 集团可以在实验室、胚胎生产、奶牛育种以提高遗传潜力等方面实现自主性。 从而，生产成本会更便宜，技术会更先进，优势会更多，技术人员队伍也越来越专业，不断得到学习和改进技术的机会。 这对 TH 集团乃至越南乳业来说确实是一大优势。

记者：请问TH集团需要多长时间才能完全掌握IVF技术？

罗德里戈·门德斯·恩图拉先生：完全掌握这项技术需要进行培训，例如实验室需要至少 1 年； 取卵（OPU）约 1.5 至 2 年； 胚胎移植至少 1 年。 员工队伍需要最大限度的专注。 我高度评价TH集团的技术人员，他们从工作的第一天就学得很快。

记者：作为项目的专家组长，您对这个项目有何期待？

罗德里戈·门德斯·恩图拉先生：我们对这个项目寄予厚望，因为TH集团一直支持我们尽快取得成功。我们也很高兴能陪伴第一家越南企业实施这个项目。

记者：感谢您！

乂安省义坛TH奶牛场刚创下了“世界上应用高科技和封闭式生产流程的最大集中式奶牛场集群”的纪录（世界纪录联盟认证）。TH集团在这里率先将一系列先进技术应用于奶牛养殖模式，例如选择基因，养出供应A2牛奶的奶牛；进行选择性别的胚胎移植；将奶牛群和牧场转变为符合国际标准的有机模式，目前在越南率先在奶牛中进行体外受精胚胎生产，并怀着创造珍贵遗传基因的愿望，提供高蛋白含量的优质鲜奶，一切都是“致力于社区的健康”。