Особое путешествие вьетнамского флага: возвращение из кругосветного путешествия обратно на Чыонгша

Делегация № 8 с материка провела церемонию поднятия флага на острове Чыонгша во время. (Фото: ВИА)

Совершив поездку протяженностью более 1.000 морских миль в море на корабле Чыонгша 571, 8-я рабочая группа, посетившая остров Чыонгша и буровую установку DK1, получила много прекрасных и незабываемых впечатлений. И, конечно же, члены рабочей группы не могут забыть историю о путешествии национального флага, благодаря которому ему удалось посетить разные уголки мира и вернуться «в свое родное место в Чыонгша». Это особенный флаг, с которым Чан Данг Данг Кхоа (провинция Тьенжанг) путешествовал по всем континентам мира, включая Азию, Европу, Южную Америку, Северную Америку, Австралию, Антарктиду и Африку.

Данг Кхоа активно путешествовал по всему миру, но ему не удалось приехать на Чыонгша. Самая большая мечта этого оптимистичного человека, полного жизненной энергии, – это приехать хотя бы один раз на любимый остров Чыонгша.

Чан Данг Данг Кхоа, родившийся в 1987 году в провинции Тьенжанг, является известным путешественником-рюкзачником. Он также является первым вьетнамцем, совершившим кругосветное путешествие на мотоцикле.

Ровно 5 лет назад (июнь 2017 г.) Чан Данг Данг Кхоа начал свое вдохновляющее путешествие в тысячи миль вокруг света. Он начал свое путешествие с места у пограничного пропуска Мокбай (Тайнинь) на мотоцикле Wave 2008 г. Многие люди, когда они услышали об этой идее, просто подумали, что Кхоа слишком мечтательный, но для парня, увлеченного путешествием, это самое серьезное решение. Приступая к реализации идеи, Кхоа потратил почти 2 года на то, чтобы подготовить документы, мотоцикл, различные вещи, такие как одежда, обувь, головные уборы, кастрюли и сковородки, спальные мешки, палатки, компьютеры, фотоаппараты, инструменты для ремонта автомобилей, средства первой медицинской помощи.

Зарубежные вьетнамцы сфотографировались с флагом, который обошел весь мир и вернулся в Чыонгша. (Фото: ВИА)



Кхоа бережно упаковал красный флаг с желтой звездой Вьетнама и положил его в рюкзак. Для Кхоа флаг был его «неразлучным» духовным багажом на 1.111 дней. Именно флаг стал его настоящим «спутником» в осуществлении его мечты. В частности, это флаг, который друг Кхоа привез с острова Фанвинь – единственного острова архипелага Чыонгша, названного в честь героя Нгуен Фан Виня. Его друг отдал ему этот флаг перед поездкой с пожеланием, чтобы флаг всегда сопровождал Хоа в путешествии, полном воспоминаний, смешанных с предстоящими трудностями и проблемами.

Вспоминая свое путешествие, Кхоа сказал, что 1 июня 2017 года, неся красный флаг с желтой звездой, он покинул пограничный пункт пропуска Мокбай с полным багажом и смешанными эмоциями, одновременно взволнованный и обеспокоенный. Насколько он запомнил, священный красный флаг с желтой звездой преодолел с ним около 80.000 км, проехав через 65 стран и территорий, 8 раз пересекая экватор. Он ездил по всему миру: из развитых стран Северной Европы, Западной Европы, Северной Америки в более бедные страны Африки, Центральной Америки, Ближнего Востока, Южной Америки, Океании.

Национальный флаг также сопровождал его в отдаленные места, такие как Амазонка, Гренландия или арктический остров Шпицберген, «край света» в Патагонии и Антарктиде. Кхоа путешествовал из бескрайних пустынь в сердце Австралии, из безлюдных деревень в такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Париж, Сеул, Сидней, Берлин, Рим, Торонто, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Для Кхоа самое главное то, что за 1.111 дней он получил бесценный опыт со многими чудесами. Красный флаг с желтой звездой, хотя и изношенный, и потрескавшийся, стал для него важным спутником в осуществлении его юношеской мечты.



Кхоа считает, что ему «чрезвычайно повезло», когда в середине мая 2022 года он и рабочая группа номер 8 посетили Чыонгша и буровую установку DK1. Это путешествие, которого Кхоа ждал давно. Чыонгша – это последнее оставшееся место во Вьетнаме, где Кхоа не был и куда мечтал поехать.

Заместитель командующего ВМФ контр-адмирал Фам Ньы Суан подписал на память на флаге. (Фото: ВИА)

22 мая на вечере, организованном на палубе корабля Чыонгша 571, после захватывающих и уникальных выступлений, Данг Кхоа неожиданно вызвался выйти на сцену, чтобы рассказать о особом путешествии своего флага, о его возвращении из разных уголков мира «домой». Его рассказ удивил и впечатлил сотни делегатов на корабле.

Кхоа сказал, что эта поездка в Чыонгша для него самый впечатляющий опыт. Самое ценное, что армия и народ на Чыонгша прилагают огромные усилия для выполнения возложенных на них задач, полны решимости преодолевать трудности и безмолвно посвящают себя сохранению мира на островах, на родине.

«После путешествия по всем континентам мира, сегодня, в самый долгожданный день, я также могу отправиться в Чыонгша, неся флаг обратно к его первоначальному месту. Возвращая флаг на остров Чыонгша, я очень нервничаю, но чувствую себя счастливым. Это для меня большая честь и гордость», – признался Кхоа. Оптимистичный и всегда энергичный парень поделился: «В жизни много трудностей, но я надеюсь, что молодые люди всегда сохранят веру в свои мечты. Если у вас будет возможность, хоть один раз посетите остров Чыонгша и буровую установку DK1 – священное море и остров страны, чтобы ощутить всю ценность железной клятвы отстаивать суверенитет моря и священных островов, которую дают солдаты, а также чтобы понять, что каждый из нас должен стараться быть достойным усилий по сохранению и защите мира в своей стране, предложенных нашими солдатами»./.

Там Ханг

Корреспондент ВИА