Le périple spécial du drapeau national vers Truong Sa

Cérémonie de salut au drapeau à Truong Sa. Photo: VNA

Il en a rêvé pendant des années et c’est enfin devenu réalité, Trân Dang Dang Khoa a enfin participé à un voyage de plus de 1.000 miles marins à l’archipel de Truong Sa (Spratleys) et à la plate-forme DK1. Il s’estime “extrêmement chanceux” lorsqu’il a pu s’embarquer avec les membres de la mission de travail n°8 dans le navire Truong Sa 571 vers le “dernier endroit au Vietnam” où il désire se rendre, apportant avec lui un drapeau rouge à étoile d’or. Ce drapeau est spécial à plusieurs titres : il a accompagné le jeune homme dans son périple à travers l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, l’Océanie, l’Antarctique et l’Afrique.

Le routard âgé de 35 ans et originaire de la province de Tiên Giang dans le delta du Mékong est aussi le premier Vietnamien à faire le tour du monde à moto.

Après près de deux ans de préparation, il a enfourché le 1er juin 2017 sa moto Wave version 2008 pour partir en voyage, depuis le poste-frontière international de Môc Bài, dans la province de Tây Ninh (Sud).

Des Viet Kieu posent pour des photos avec le drapeau spécial. Photo: VNA

Trân Dang Dang Khoa ne manque pas grand-chose dans ses baggages sauf, peut-être, l’évier de la cuisine. Il a soigneusement emballé l’inséparable drapeau rouge à étoile d’or.

Ce drapeau qui a été ramené de l’île de Phan Vinh – la seule île de l’archipel de Truong Sa portant le nom du héros Nguyên Phan Vinh – par son ami qui l’a offert avant son départ pour réaliser son rêve de jeunesse.

80.000 km parcourus, à travers 65 pays et territoires, 8 fois l’équateur, des endroits reculés comme l’Amazonie, le Groenland ou l’île arctique de Svalbard, jusqu’au “bout du monde” en Patagonie puis en Antarctique ; d’immenses déserts au cœur de l’Australie, des villages déserts que personne ne connaissait, aux mégalopoles comme New York, Paris, Séoul, Sydney, Berlin, Rome, Toronto, Chicago, Los Angeles, San Francisco, le drapeau rouge à étoile d’or lui a été une source d’encouragement pendant 1.111 jours de voyage.

Le contre-amiral Pham Nhu Xuan, commandant adjoint du Commandement de la Marine, signe sur le drapeau spécial. Photo: VNA

Dans la soirée du 22 mai, sur le pont du navire Truong Sa 571, après des numéros artistiques, Trân Dang Dang Khoa s’est monté sur scène afin de partager le récit du voyage de retour au pays natal du drapeau sous les applaudissements des centaines de délégués.

“Après avoir parcouru tous les continents du monde, enfin aujourd’hui, le jour le plus attendu, je suis également arrivé à Truong Sa, ramenant le drapeau au point de départ initial. En ramenant le drapeau sur mon île bien-aimée, je me sens très heureux et fier”, a-t-il confié./.