Прививание любви к морю и островам исторической Родины на уроках вьетнамского языка

Совершив долгие обратные авиарейсы на историческую Родину, преодолев тысячи морских миль на острова Чыонгша (Спратли) и платформу «DK1», многие вьетнамские эмигранты собрали ценные материалы, включая сотни фотографий и видеороликов, которые они хотят передать следующим поколениям вьетнамцев, родившихся и выросших за границей, чтобы те имели возможность увидеть более реальный архипелаг Чыонгша.

Компартия и Государство Вьетнама уделяют большое внимание и отдают важное значение сохранению и распространению национальной культуры среди вьетнамцев, проживающих за границей, при этом вьетнамские эмигранты считают преподавание вьетнамского языка ключевой задачей. Помимо повышения качества преподавания и изучения вьетнамского языка, вьетнамские диаспоры в зарубежных странах уделяют особое внимание прививанию детям любви к исторической Родине, особенно к морю и островам страны.

Господин Ле Суан Лам, вьетнамский эмигрант в Польше, главный редактор газеты «Кюэхыонг» («Родина»), председатель Совета школы вьетнамского языка им. Лак Лонг Куана сказал, что движение за изучение вьетнамского языка среди вьетнамских детей в Польше получило довольно широкое распространение. Например, школа вьетнамского языка им. Лак Лонг Куана была создана в 1999 году в польской столице Варшава, исходя из желания вьетнамских детей в Польше изучать родной язык и владеть им, а также из желания некоторых родителей сохранять вьетнамскую культуру.

На уроке вьетнамского языке в школе им. Лак Лонг Куана (Фото предоставлено школой лак Лонг Куана)

Изначально в этой школе учились всего лишь 30 детей, а теперь их количество составляет 150-180 в возрасте от 6 до 14 лет. Здесь уроки вьетнамского языка проходят по субботам.

Будучи одним из старейших вьетнамских эмигрантов, посетивших архипелаг Чыонгша и платформу «DK1» на сей раз, господин Ле Суан Лам сообщил, что по получив извещение от Посольства Вьетнама в Польше, он незамедлительно решил зарегистрироваться на морскую поездку, которой он давно пожелал. «Имея возможность посетить и собственными глазами увидеть священные морские просторы и острова своей Родины, я всегда с особой любовью и уважением отношусь к военно-морским силам нашей страны. В их составе находятся молодые солдаты, которые произвели на меня впечатление как о стойком и терпеливом солдате Дяди Хо, а многие из них погибли, защищая национальный суверенитет над морем и островами Отечества», – добавил он.

Вернувшись из поездки на острова Чыонгша и платформу «DK1», председатель Совета школы вьетнамского языка им. Лак Лонг Куана рассказал о своих намерениях прививать ученикам своей школы любовь к исторической Родине, морю и островам страны. «Мы не только обучаем детей, изучающих вьетнамский язык, навыкам аудирования, говорения, чтения и письма, но и распространяем среди них вьетнамскую культуру, знания о традиционных праздниках нашего народа и знаменательных событиях нашей страны, особенно прививаем им любовь к Родине, историческим истокам, морю и островами Вьетнама», – говорит г-н Ле Суан Лам.

Вместе с родным языком дети в Чехии изучают и суверенитет Вьетнама над островами и морем. (Фото: Vietnam+)

В свою очередь, г-жа Чан Тхи Бать Лан, заместитель председателя Общества вьетнамцев в лаосской провинции Саваннакхет отметила, что это общество является общим домом, где ее соотечественники оказывают взаимную помощь друг другу, как и в кругу семьи, проводя общественные мероприятия национального характера в строгом соответствии с курсами партий и государств Вьетнама и Лаоса. В частности, ее общество помогает вьетнамской диаспоре осознать важную роль каждого из своих членов в укреплении солидарности, оказании взаимной помощи, сохранении и развитии культурного колорита и традиций героического вьетнамского народа, в поднятии чувства патриотизма и постоянном обращении взора на историческую Родину. Сохранение культурного колорита и традиций народа является актуальной задачей, при этом популяризация вьетнамского языка и прививание любви к Родине, ее морю и островам способствуют соединению вьетнамской диаспоры со своим Отечеством. При поддержке властей Лаоса и Вьетнама Ассоциация вьетнамцев в Лаосе построила и ввела в эксплуатацию современную и комфортабельную школу лаосского и вьетнамского языков.

Разделяя ту же страсть передавать молодому поколению любовь к морю и островам Родины, г-н Чинь Конг Тан, заместитель председателя Ассоциации вьетнамцев в Чешской Республике, председатель Общества вьетнамцев в чешском городе Острава сказал, что при поддержке Правительства Вьетнама, Министерства иностранных дел и Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих за границей, с 2002 года Ассоциация вьетнамцев в Чешской Республике обучает вьетнамскому языку второе и третье поколения родившихся здесь вьетнамцев. Модель преподавания и изучения вьетнамского языка давала и продолжает давать хороший эффект, способствуя улучшению навыков общения в повседневной жизни и расширению языковых знаний, а также помогая детям лучше узнать об истории, традициях и культурной самобытности вьетнамского народа. Даже на фоне распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в онлайн-формате проходят не только уроки вьетнамского языка, но и конкурсы рисунков, посвященные нашей Родине – Вьетнаму, и во время традиционного новогоднего праздника – Тэт./.

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Зыонг Чи

Корреспондент ВИА