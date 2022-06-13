Столпы суверенитета в сердцах экспатриантов

С 2012 года Государственный комитет по делам вьетнамцев за рубежом, Министерства иностранных дел совместно с Командованием ВМС Вьетнама организуют для вьетнамских эмигрантов со всего мира путешествия в островной уезд Чыонгша и на платформы DK1.

Только приехав на Чыонгша с вьетнамскими эмигрантами можно лучше понять священное слово «соотечественник», ясно прочувствовать политику великого национального единства Партии и Государства по отношению к соотечественникам за рубежом.

В последние дни мая 2022 года в суровой земле сильных волн и ветров, вместе проведя в море 9 дней, посетив 10 островных пунктов и преодолев более 1.000 морских миль до Чыонгша, более 40 вьетнамских эмигрантов, представляющих пятимиллионную вьетнамскую общину со всего мира, приезжают к любимым морю и островам Отечества с чувством веры, любви, гордости и твердой решимостью защищать каждый миллиметр земли, моря и священных островов Отечества.

Каждый гражданин, посещающий Чыонгша, является важным «столпом суверенитета» Вьетнама над морем и островами. Ступив на священные острова Родины, слушая эмоциональные рассказы и моменты искренних переживаний вьетнамских эмигрантов, можно в полной мере ощутить патриотический дух гордых сыновьей родной земли Вьетнама, у которых одна Родина в сердце.

Статья первая: Путь великого национального единства





