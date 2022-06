Promouvoir l’amour de la mer et des îles de la Patrie dans les classes de langue vietnamienne

Après de longs vols de retour, et des milliers de miles nautiques pour arriver à Truong Sa et au réseau des plateformes DK1, de nombreux Vietnamiens d’outre-mer ont “accumulé de précieux documents”, dont des centaines de photos et de vidéos, pour les partager avec leur descendance vivant à l’étranger. L’objectif est de les aider à avoir une vision plus vivante et réelle sur Truong Sa. De nombreuses communautés vietnamiennes d’outre-mer ont partagé des plans pour accroître les informations sur la mer et les îles du Vietnam, afin de susciter le patriotisme et la fierté nationale, renforçant ainsi la responsabilité de protéger la souveraineté nationales sur la mer et les îles du pays.

Le Parti et l’État accordent toujours une attention spéciale à la préservation et à la promotion des identités nationales au sein de la communauté des Vietnamiens à l’étranger, dont l’enseignement de la langue vietnamienne aux enfants des Viet kieu qui est considéré comme une tâche fondamentale. Outre l’amélioration de la qualité d’enseignement et d’apprentissage, les Vietnamiens à l’étranger accordent également une attention particulière à l’éducation des élèves aux traditions patriotiques de la nation, notamment la protection de la souveraineté sur la mer et les îles.

Le Xuan Lam, un Viet kieu en Pologne et rédacteur en chef du journal Que Viet, président du Conseil de l’École de langue vietnamienne Lac Long Quân a déclaré que le mouvement d’apprentissage du vietnamien en Pologne est très développé. La naissance de l’École de langue vietnamienne Lac Long Quan en 1999 à Varsovie a répondu aux aspirations des descendants de Viet kieu d’apprendre la langue de leurs parents ou grands-parents.

Dès les premiers jours, l’école ne comptait qu’une trentaine d’élèves. A ce jour, il y a 150-180 élèves âgés de 6 à 14 ans participant à l’apprentissage du vietnamien tous les samedis.

En tant que l’un des plus anciens Vietnamiens d’outre-mer à visiter cette année le district insulaire de Truong Sa et des plateformes DK1, Le Xuan Lam a déclaré que c’était le voyage qu’il attendait depuis longtemps. Il a décidé de s’inscrire très rapidement après avoir reçu l’avis de l’ambassade du Vietnam en Pologne.

“J’accorde toujours un sentiment et un respect particuliers aux soldats de la Marine. Ce sont de jeunes soldats, mais ils me laissent l’impression des soldats de l’Oncle Hô, qui ont enduré bien des difficultés et épreuves, et se sont même sacrifiés pour la protection de la souveraineté nationales sur la mer et des îles de la Patrie”, a partagé Le Xuan Lam.

Après sa visite, Le Xuan Lam a élaboré plusieurs plans pour renforcer l’amour de la Patrie, de la mer et des îles des élèves de l’École de langue vietnamienne Lac Long Quân.

L’Association des Vietnamiens dans la province lao de Savannakhet est le toit commun de la communauté, a déclaré sa vice-présidente, Mme Tran Thi Bach Lan. Notamment, elle aide la communauté à comprendre la tâche importante de chaque membre dans la valorisation de la solidarité, la préservation de l’identité culturelle et la tradition du peuple vietnamien héroïque. La préservation de l’identité et des traditions culturelles nationales est une tâche urgente, où le renforcement de l’enseignement de la langue vietnamienne et de l’amour pour la Patrie contribuera à relier la communauté à la Patrie et au pays. Avec l’attention des gouvernements du Laos et du Vietnam, l’Association des Vietnamiens au Laos a mis en service une école bilingue lao-vietnamienne à la fois spacieuse et moderne.

Partageant la même passion de transmettre l’amour de la mer et des îles aux jeunes générations, Trinh Cong Tan, vice-président de l’Association des Vietnamiens en République tchèque et président de l’Association des Vietnamiens à Ostrava, a déclaré qu’avec le soutien du gouvernement vietnamien, du ministère des Affaires étrangères, du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, l’Association des Vietnamiens en République tchèque a commencé en 2002 à organiser des cours de vietnamien pour les deuxième et troisième générations de Viet kieu. Ce modèle a montré son efficacité en améliorant les compétences de communication dans la vie quotidienne, les connaissances linguistiques et en aidant les enfants à mieux comprendre l’histoire, les traditions et l’identité culturelle de leur pays ancestral. Dans le contexte de crise sanitaire, l’enseignement à distance a été mis en place./.

