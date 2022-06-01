新冠肺炎疫情给企业造成了巨大影响。但在这一艰难时期，越南女企业家协会（VAWE）的女将们展示出特有的坚强与才华。他们不仅引领企业之船乘风破浪,勇往向前，帮助国家战胜疫情，而还彰显互助互爱的团结精神，助力受困群众渡过难关。

骄傲之旅

回顾过去艰难的时期，越南女企业家协会会长、TH战略委员会主席蔡香女士对党、政府和国家的坚强领导，有效防控新冠肺炎疫情表达了感恩之心。

越南政府总理向越南女性企业家协会女性企业家赠送鲜花。VAWE供图

她说：“疫情在全球爆发，史无前例，因此我们没有可学习借鉴的经验，但是本着实事求是、坚决果断的精神，党和国家做出了系列明智的决定，逐步遏制疫情扩散蔓延。”

她强调：“最重要的是，各家企业充分认识到了自身的角色与责任，认真落实政府的各项决策和指示精神。”

蔡香女士表示，全国女性企业家举办了多项有意义的活动，弘扬VAWE精神，分享女性企业家的价值观，助力女性企业家加快数字化转型，提高创新企业治理能力及应对挑战能力等。

蔡香女士介绍，疫情期间，许多产品产销对接活动、促销活动仍按计划实施。如胡志明市女企业家协会举办的“领航求突破 灵活向前行”、“女企业家适应新常态”、“战胜危机”等论坛；河内女企业家协会举行的外交宴会，旨在增进其会员与各国驻越大使馆、国际组织之间的联系；海防市女企业家协会举行的展览会，介绍手绣产品，为残疾妇女接受职业培训，涉嫌犯罪的妇女重返社会创造便利条件等活动。

在与男同事并肩同行时，该协会的多位“女将军”取得了巨大成就，获得了崇高的称号和国际奖项，例如革新时期劳动英雄、亚洲商界最具影响力女性25强榜单(Asia’s Power Businesswomen 2020)、东盟模范女企业家、世界知识论坛（韩国）权威女企业家、亚洲社会责任企业家奖、世界顶级商务大奖史蒂夫年度商业女性奖、改变地区产业的50大杰出企业家、越南最具影响力妇女50强和数百名女企业家获得“越南杰出女企业家”称号等。

该协会会员也获得许多优秀成绩，获得政府、行业和会员给予的认可，例如贤黎集团董事长、越南女企业家协会副会长、越南退伍军人协会企业家协会常务副会长阮氏宝贤和太兴商业股份公司总经理、太原省女企业家协会主席阮氏荣10月15日被越南妇女联合会授予“2021年越南妇女”奖。

在德勤（越南）专家的支持下，越南女企业家协会 (VAWE) 与越南私营部门竞争力增强项目 (IPSC)联合举办题为“女企业家的数字思维”研讨会。IPSC项目由美国国际开发署（USAID）资助，计划投资部企业发展司为项目所有者。VAWE供图

与社区分享

在受新冠肺炎疫情影响的阶段中，不少会员企业的生产和经营活动也受到巨大影响。 然而，女企业家们本着“迎难而上”的精神，并没有坐以待毙，而是主动解决内部困难，同时率先参加国家和社会的防疫活动。 具体是为国家疫苗基金会、购买呼吸机、医疗设备和物资、捐款支持抗疫前线，携手开设“零越盾”超市并实施有关艰难劳动者和人群的扶持计划和活动，总价值高达数万亿越盾。

蔡香女士在与政府总理会面时发言。VAWE供图

作为越南女企业家协会的领袖，该协会会长蔡香希望女企业家特别是在后疫情时期弘扬爱心善意。

她说，“在家庭中，我们是温暖的火焰，帮助丈夫和孩子渡过一切困难。在社会中，我们就是集体的领导，为推动国家经济实现政府设定的增长率目标作出贡献。”

蔡香表示，女企业家，尤其是越南女企业家协会执行委员会成员在疫情中通过许多有益的活动为同胞、人民，面临困难的企业提供物质和精神的援助。特别是胡志明市“零越盾”的倡议，为失业劳动者、贫困居民捐赠大米、牛奶、饮水和食品等。

实际上，女企业家不仅以协会成员身份而且还以每个企业的资格贡献力量。这个数字可达数千亿越盾。例如，协会副总裁、BRG 集团董事长、SeaABank 董事会副主席阮氏娥的企业捐赠高达 500 亿越盾；蔡香的TH集团和北亚银行总捐赠高达数千亿越盾的现金和医疗设备等。

蔡香表示，最重要的贡献是企业遵守政府在防疫方面的指导方针和决定。第二个贡献是保障每个企业员工和由协会成员企业管理的数十万员工的生活。

蔡香分享道：“在我担任战略委员会主任的TH集团，我制定了包含5个核心价值观的可持续发展战略，其中第一个价值观是为了社区的健康，第五个价值观是和谐共赢。这里的利益不仅是对国家、企业、消费者等而且还对所有物种都有好处，致力于实现可持续发展并专注于环境保护。”

正是因为这些价值观，从2011年的金融危机到现在，TH集团依然屹立不倒，并逐年增长。即使在新冠肺炎疫情期间，也保持两位数的增长。增长速度不断加快，但TH始终确保产品质量，在疫情期间根据人们的需求增加免疫力。

蔡香还表示，越南女企业家协会发挥着连接和对接的作用，努力举行许多活动来树立形象，培育越南女企业家的精神和民族渴望，唤醒女企业家的潜力和创造力，如：数字化转型，技术，风险管理，参与国内外贸易与投资促进、会员企业产品销售对接等活动。

协会还多次举办座谈会，对党大会文件和法律政策制定工作建言献策，同时向会员宣传守法意识，劳动者依法履行对国家和政权的义务。

值此之际，蔡香还呼吁每一位女企业家会员、各省女企业家协会共同努力为越南女企业家协会做出贡献，同时为越南女企业家的远大抱负插上翅膀。

德勤（越南）公司总裁、越南女企业家协会副主席何氏秋清女士表示，VAWE在2021-2026 年任期内的目标是通过提高女商人的知识和能力、支持会员企业开展生产经营活动和建立沟通合作关系来进一步扩大成员网络并增加成员数量和质量。

与此同时，VAWE配合各地方协会促进企业家文化和企业家愿望，提高领导能力和促进企业可持续发展，支持社区发展工作，不断向社会传播积极的价值观，并为国家经济的发展做出积极的贡献。

2022年3月20日, 为响应妇女联合会倡导的活动，海防市妇女联合会在海防市会议中心举行了“义母”活动。在活动上，海防市女性企业家协会的女企业家们收养了75名孤儿。VAWE供图



渡过难关的动力

在全国全力应对新冠肺炎疫情的时间内，我们见证了整个政治体系的努力，政府和各部门、行业的大力参与；所采取的政策和行动都以“人民的身体健康和生命安全”为重点。

越南政府为人民和企业所付出做的努力给全国各企业带来了很大的动力，助力其渡过疫情难关。

蔡香女士还分享了她对政府总理在视察平阳省防疫的情况，与人民站在一起以等待医务人员接受通过热线拨打的电话或在批发市场检查每一瓶食用油，每包食品包装等，看看是否足够供给疫区人民的时候，总理的衬衫被汗水浸湿的形象，或者在疫区的医疗队伍和公安战士因把精力放在防疫工作上而废寝忘食的形象等的感想。 蔡香女士认为，这些形象唤醒了越南企业界并为其努力克服困难，既抗击疫情又维持经营活动并积极参与全球价值链注入了巨大动力。

“我们拥有以可持续方式发展的企业，其生产出带有越南在高科技农业、加工工业和有机食品产业的特征优势的必要产品。从而带来巨大的价值，有助于确保全国人民在未来特别是在疫情时期中的身体健康。”

这位女性企业家还赞赏政府对企业所给予的关心。政府总理连续在 8月和9月召开两场视频会议，以听取各方意见，并指示各部门和行业尽快帮助企业排忧解难。

蔡香女士表示，“凭借上述努力和全社会的团结一心，到现在新冠肺炎疫情正逐渐得到控制。 越南与世界其他国家均大力开展新冠疫苗接种战略（累计接种量5200 万剂次），有助于迅速减少感染病例和死亡人数。 此外，越南经济形势逐渐好转，生产生活秩序也逐步有序恢复正常。”

政府总理会见越南女企业家协会代表。VAWE供图

目前，地区和世界上各国经济正在逐步开放，各国之间的贸易也在逐步恢复，越南也逐渐与时俱进。

蔡香强调，“我们相信，凭借强有力、敏锐和灵活的调控，越南政府将会出台相应决策，确保有效利用世界上正在复苏的各经济体对越南的动力，同时推动国内经济发展与世界接轨，渐有起色，渡过后疫情时代的难关等。”

女性企业家的“武器”

2021年是充满动荡、遭受新冠肺炎疫情带来前所未有的巨大影响的一年。越南多个省市的确诊病例数突增，经济、社会活动中断，并受到严重的影响。 自第四波疫情爆发以来的短短 6 个月内，越南累计确诊病例近 90 万例，超过 2.1万人死亡。

在这种情况下，VAWE的“铿锵玫瑰”已灵活地适应新形势，迎难而上，攻坚克难。

女性企业家、特别是VAWE女企业家在座谈会上分享了其在国家从“零疫情”转向“安全适应”疫情状态以及企业家在实现恢复性增长过程中面临的种种困难背景下的情绪、心态和看法。其中最吸引人的内容是女性企业家引领企业经受住疫情风暴的冲击的“武器”。

蔡香女士说，“总而言之，在任何风暴中，无论是在家庭生活还是在社会经济中，帮助我们规避风险的都是女性的优势。 女性的情感、根基和灵活性给女性企业家带来了巨大的商业成果。 尤其是一个有母亲之爱、富有同情心的女人。”

她讲述了自己与其他60多个国家代表一起出席于2017年在日本举行的全球妇女峰会的回忆。当被问及女企业家的难处时，她坦言：“男性和女性企业家的素质在坚强、刚毅、果断和细致等方面是相似的。但与男人相比，女人身上婉转和包容心强，对待同事和员工时有着一颗慈母心，并且在任何情况下都能保持沉着冷静。”

蔡香女士在此次活动上发表讲话时表示希望，女性企业家在自己工作岗位上需要保持乐观精神、包容心和同情心，将其视为面对和承受生活的风风雨雨的幸福源泉，同时，像过去一样，为党、政府和国家分忧解难。

蔡香女士相信：“这个时候比任何人更需要对企业进行调整，保留强项，逐步放弃弱项。我们正处在疫情后期，困难重重，但女性企业家以其特有的力量、包容心、同情心和智慧本领将迎难而上，为自己的事业打下坚实的基础，共同为国内经济增长作出贡献，由此可见，政府设定的 3% GPD 增长是完全可行的。

越南TH True Milk集团董事长蔡香（中）与越南女企业家协会成员合影。图自Vietnam+

说到女性企业家的“武器”，岘港市女企业家协会会长黎氏南方表示，如果说男性企业家具有韧性和果断的优势，那么女企业家则具备毅力、谨慎、细致和情感细腻的强项。

“然而，同情心是连接自己队伍非常重要的因素，了解员工和同事所面临的困难，从而找到加强人员的解决方案，让自己企业的内部资源更加强大”，黎氏南方女士分享。

回忆过去虽艰辛却又值得骄傲的旅程，蔡香女士表示，如果各家企业始终遵循可持续发展的方向，以内力资源为核心，那么他们就可以轻松渡过危机。那就是越南女性企业家协会的“铿锵玫瑰” 在风雨中坚韧不拔和芬芳持久的哲理。（完）