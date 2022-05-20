推进性别平等 构建公正社会（三）

越南在促进性别平等和妇女赋权方面取得重大成就

越南社会主义共和国成立近80年来，妇女事业始终与党和国家事业发展紧密相连。在越南共产党的领导下，越南妇女已从过去的被压迫阶级跃升为在政治、经济、社会发展中的重要参与者。一代又一代妇女为祖国建设、革新与发展事业开拓进取、贡献力量，在国内和国际舞台上的地位比历史上任何时候都有大幅提高。

越南妇女政治地位发生翻天覆地的变化

越南第一届国会代表中只有10名女性，占代表总数的3%。第十五届国会于2021年5月23日选举产生，共有499名代表，其中女性代表151名，占代表总数的30.26%，是越南国会有史以来最高水平。

联合国妇女署驻越代表处首席代表爱丽舍·费尔南德斯。UNWomen供图

联合国妇女署驻越代表处首席代表爱丽舍·费尔南德斯在接受越通社记者采访时表示，越南取得的成就体现在政府坚定兑现承诺和努力提高妇女在政治等领域的地位。2021年6月举行的第十五届国会代表和2021-2026年各级人民议会代表选举结果显示，女性代表比例达到30.26%，创1976年以来新高且高于世界平均水平（25.5%）。截至2021年8月，越南在各国议会全球数据的排行榜上从第65位跃升至第54位。

爱丽舍·费尔南德斯女士强调，通过为妇女参与政治活动创造便利条件，进而促进性别平等和妇女赋权，这是越南取得的显著成就。

谈到越南妇女在民选机构中的参与度，澳大利亚驻越南大使罗宾·穆迪（Robyn Mudie）高度评价越南妇女在国会中的比例，并认为越南《性别平等法》是政府致力于促进性别平等和妇女赋权的典型例子。

澳大利亚驻越南大使罗宾·穆迪。图自越通社

罗宾·穆迪大使在接受越通社记者的采访时表示，性别平等体现在多个方面。为了让妇女能够充分参与各领域，上级领导必须积极引导，重视动员宣传工作，提高社会各阶层人民对性别平等的认识。相信越南妇女将在政府机构中发挥更大作用，能够担任部长、副部长等高级职位。

越南近三届国会常务委员会委员和国会各委员会主任的女性比例都大有改善。其中，第十四届国会在越南国会历史上留下了特殊印记。在75年的发展历程中，越南首次有女性国会主席和女性国会常务副主席。越南第一位女性国会主席阮氏金银风度翩翩、充满自信与国外政要握手已经成为越南妇女在国际舞台上的骄傲。

越南政府总理范明政在3·8妇女节之际会见优秀女性代表时表示，目前在党和国家机关中，女性领导在数量和质量方面都不断提高。最近任期优秀女性领导代表有阮氏金银（原越共中央政治局委员、原国会主席）、丛氏放（原越共中央政治局委员、原国会常务副主席）、张氏梅（越共中央政治局委员、中央组织部部长）、阮氏春美（原越共中央政治局委员、原越共中央检查委员会主任）、裴氏明怀（越共中央书记处书记、中央民运部部长）、武氏映春（越共中央委员、国家副主席）、张美花（原越共中央委员、原国家副主席）、阮氏缘（原越共中央委员、原国家副主席）等等。一大批优秀女性走上了各级领导岗位，在参与与国家和社会事务管理中发挥了重要作用。

范明政向模范女性代表赠送鲜花。图自越通社

范明政对各位女大使、女外交官以及参与联合国维和行动的女军官的贡献给予充分肯定，她们为祖国鞠躬尽瘁，成为友谊的“使者”，为提高越南的国际地位和国际威望立下汗马功劳。

委内瑞拉驻越南大使塔蒂安娜·普格·莫雷诺（Tatiana Pugh Moreno）对越南女性的勤劳能干也表示印象深刻。他强调，1930年越南共产党成立时，胡志明主席就提到妇女的作用和男女平等问题。在争取独立和民族解放斗争中，越南妇女被称为“长发军”。在革新事业和经济社会发展进程中，妇女继续发挥着更大的作用。妇女积极参与并在政治体系中担任越来越多的领导职位。

委内瑞拉驻越南大使塔蒂安娜·普格·莫雷诺接受越通社记者的采访。图自越通社

塔蒂安娜·普格·莫雷诺大使相信，越南女性将继续在政治等领域发挥越来越重要的作用。

在本届国会女性代表中，担任领导职位的女性代表占近40%。省级人民议会占26.5%（比上届增长1.37%），县级人民议会占27.9%（比上一届增长3.2%）。



在党组织中，据越南妇女联合会的统计，本届任期，在基层机关，参加党委的女性人数达21%，比上一届任期增长了2%。在基层以上机关，参加党委的女性人数达17%，增长2%。在中央直属党委中，女性比例达16%，较上一任期增长3%。



目前，越南妇女在民选机构中的比例居世界第60位、亚洲第4位、东盟议会联盟大会第一位。在平等参政方面，越南在东盟排名第三，在参与排名的187个国家中排名第47。

妇女在经济社会发展中的半边天作用日益彰显

当今的越南妇女踊跃参与经济、社会生活的方方面面，甚至那些长期以来被认为是男性主导的领域，如科学技术、竞技运动、联合国维和行动，在国内外舞台上充分展示风采、贡献智慧和力量。

据统计，35年来越南共有20个集体、49名杰出女科学家获得科瓦列夫斯卡娅（Kovalevskaia）奖，数以千计的女性知识分子在国内外发表科研项目，给国家带来了极高的经济价值和体现出深厚的人文底蕴。

在经济领域，万事达卡女性创业者指数（MIWE）研究结果显示，越南女企业家占企业家总数的31.3%，位居世界第六。越南也是该榜单前十的亚洲唯一代表。

据越南女企业家协会（VAWE）的报告，近年来由女性领导的企业数量不断增加，占全国企业总数的超过25%，位居东南亚第一。

据致同越南公司的报告，越南中型企业中，39%的高级领导职位由女性担任，与2020年相比增加6%，超过全球31%的平均水平。在29个接受调查的国家中，越南排名第三，在亚太地区国家中排名第二。该报告还指出，2021 年，女性经常担任的最高职位是首席财务官，占60%（高于 2020 年的 32%），在亚太地区中排名第一。

摩洛哥驻越南大使贾迈勒·乔伊比。图自互联网

谈到女性对经济社会发展的作用，联合国妇女署驻越代表处首席代表爱丽舍·费尔南德斯向越通社记者表示，女性在领导岗位的存在和参与对越南实现基于“不让任何人掉队”原则的经济社会发展目标和联合国可持续发展目标至关重要。

她指出，越南妇女在生产经营活动中做出了重要贡献。越南妇女占劳动力的47.7%，其中企业女高管占26.5%，高于地区的平均水平。

摩洛哥驻越南大使贾迈勒·乔伊比（Jamale Chouaibi）表示，自1986年实施革新以来，越南妇女已成为越南经济社会发展的动力之一。其体现在越南女性拥有的企业数量超过 28.5万家，以及女性在劳动力市场上的参与度相当于男性。

性别平等的成果还体现在劳动、就业等领域中性别差距的缩小。越南统计总局最近公布的越南人口和住房普查报告显示，越南女性劳动力参与率达47.3%，15-60岁女性识字率达97.33%，女硕士达54.25%，博士达30.8%。

瑞典驻越大使安娜·马尾（Ann Måwe）在接受越通社记者的采访时表示，在越南，劳动适龄妇女参与劳动力市场的比例较高，达到近70%，相当于包括瑞典在内的经济合作与发展组织（OECD）各成员国的水平。在劳动力结构中，女性占近一半，为国家创造约40%的财富价值。这是一个令人印象深刻的数字。

据越南劳动荣军社会部的统计，目前，越南妇女参加社会工作的比例达70%以上，位居世界前列。妇女和女童的知识水平日益提高，学龄女性人口比例高于男性。

联合国儿童基金会驻越南原首席代表杰斯珀·莫奇（Jesper Morch）曾表示：“越南通过向女孩、男孩、女子和男子提供医疗卫生和教育服务，在性别平等方面处于亚太地区的领先地位。越南女孩和男孩的入学率差异非常小。男性与女性文盲率差距逐步缩小”。

越南女性医务人员：铿锵有力的誓言 战胜疫情的决心 。图自越通社

据报告，越南的性别不平等指数在162个国家和地区中排名第65位，缩小性别差距指数在156个国家和地区中排名第 87位。越南还被世界公认为实现联合国关于促进性别平等和赋予妇女和女童权利的第5号目标最好的10个国家之一。

联合国开发计划署（UNDP）《2020年人类发展报告》显示，越南人类发展指数（HDI）为0.704，比上年上升1位，位列189个国家和地区中第117位，首次被划入拥有“极高人类发展水平”的行列。

经过多年的努力，越南在促进性别平等方面取得了巨大成就，男女平等共识日益增强，推动妇女发展行动更加有力，妇女生存发展环境得到改善，有关性别平等和妇女赋权的政策措施不断完善，成果显著。可以肯定的是，越南妇女为国家发展事业做出了巨大贡献，成为文明公正社会不可或缺的重要因素。（完）



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