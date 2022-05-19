推进性别平等 构建公正社会（一）

关注和保护妇女在社会、家庭中的正当权益是越南党和国家的一贯主张。多年来，越南在推进性别平等，尤其是在新冠肺炎疫情背景下推进性别平等方面作出了不懈努力。有关妇女的法律法规不断健全，作用日益凸显。越南妇女地位发生了翻天覆地的变化。这一成果得到国际社会的充分肯定和好评。

帮助妇女渡过疫情难关

新冠肺炎疫情给世界各国带来前所未有的冲击和挑战，进一步加剧性别平等现状。女性承担的无偿劳动和遭受的性别暴力增多。在此背景下，越南党和政府已多措并举，通过系列有效政策措施来推动性别平等，构建公正社会，坚决不让过去几十年来在性别平等上取得的成就付诸东流。

疫情延缓性别平等进程

据世界经济论坛（WEF）发布的2021年全球性别差距报告，若想实现性别平等，女性还要多等一代人的时间。随着疫情持续产生的影响，实现全球性别平等所需的时间已从99.5年增加到135.6年。

女性与男工相比在就业方面受新冠肺炎疫情的影响更大。图自越通社

在越南，第三波和第四波疫情爆发，对女性劳动者尤其是中年女性劳动者的就业和生活产生了较大的影响。她们面临着失去就业机会，平均收入下降等危机。

据联合国人口基金（UNFPA）进行的一项模拟研究显示，由于疫情的负面影响，孕产妇死亡率预计增加44-65%，基本上意味着在疫情期间，很多妇女可能在怀孕和分娩期间死亡，这或将使越南性别平等的进展倒退20年，并威胁到越南实现可持续发展目标（SDGs）的进程。

实践表明，疫情对男性和女性的影响各有不同，这导致一些领域的性别差距被拉大，给促进性别平等工作、妇女进步事业乃至实现国家战略目标施加压力。

疫情的确加剧了劳动力市场本已存在的性别差距。一些研究表明，疫情对女性领导的中小型企业的伤害远大于男性领导的企业。许多企业不得不暂停部分或全部经营活动，是男性领导企业的两倍。其次，疫情不仅增加了越南劳动力市场现有的不平等现象，而且还造成了新的不平等。

疫情之前，男女失业率几乎没有悬殊，但这种情况从2020年第三季度出现变化。此外，造成这种情况的原因也在于“重男轻女”观念。疫情加剧了这种思想，使其更加深根蒂固。

据世界经济论坛的报告，从2020年开始，与男性相比，女性受疫情的影响更大，失业率更高，随着社会看护机构纷纷关停，照顾家庭、孩子和老人的重任更多地落到了女性的肩上，加大了女性的压力，降低了她们的工作效率。

在越南，奔赴抗疫一线医护人员中，有超过三分之二是女性。

在越南，奔赴抗疫一线医护人员中，有超过三分之二是女性。保持社交距离期间，女性负担了家中大部分“无偿工作”，包括教育孩子、做饭、洗衣服等，属于她自己的时间，更是“遥不可及的奢侈品”。



国际劳工组织（ILO）驻越南临时代办阮红河女士表示，“越南妇女正在承担着有偿和无偿工作的“双重负担”。甚至在疫情爆发之前，女性在家中承担的工作量就是男性的两倍。这是阻碍女性参与劳动力和发展事业的主要障碍。疫情使这种不公平的工作分工加剧。”

阮红河表示，2021年，由于遭受新冠肺炎疫情的影响，与男工相比，越南女工在就业方面受到的影响更大，导致与往年相比，就业性别差距增加 10.8%。

国际劳工组织驻越南办事处劳工经济学家瓦伦蒂娜·巴库奇。图自越通社

国际劳工组织驻越南办事处劳工经济学家瓦伦蒂娜·巴库奇（Valentina Barcucci）女士说：“这些额外的工作时间使已经承担双重负担的她们更加沉重，因为与男性相比，她们仍需花太多时间做家务。”

目前，越南在确保男女之间性别实质平等方面仍面临许多困难和挑战，其中最突出的是性别暴力现象依然存在。疫情还在持续蔓延，女性仍要面临更大挑战。在抗击疫情和推动经济社会复苏进程中，更要关注妇女的特殊需要，帮助妇女渡过疫情难关。



多措并举帮助妇女渡过疫情难关

越南政府总理范明政在三·八国际妇女节之际会见全国模范女性代表时说，疫情导致成千上万的孩子成孤​​儿，许多孩子无法上学，许多妇女在工作和生活中面临困难，这一事实的确让人心碎。

为了帮助妇女战胜困难，奋发向上，范明政指出，目前应认真落实“安全、灵活适应和有效控制新冠疫情”的防疫方针，为经济社会发展奠定坚实基础。必须凝聚民族大团结力量，其中妇女是不可或缺的力量”。

自疫情爆发尤其是第四波疫情出现以来，政府已制定多项及时有效的政策措施，协助受疫情影响的民众和企业渡过疫情难关，促进性别平等，营造公正社会。

越南政府总理范明政在三·八国际妇女节之际向模范女性代表赠送鲜花。图自越通社

在各项扶持政策中，妇女一直被确定为优先对象，扶持项目往往比男性多，尤其是对于孕妇和感染新冠病毒的妇女。这有助于帮助处境困难的妇女稳定生活，减轻生活压力及减少遭遇暴力和虐待风险。

在政府和政府总理关于援助受疫情影响的劳动者和企业的第68号和第23号决定中，设有针对女性劳动者和儿童的规定。有关援助受疫情影响的妇女儿童的各项政策的报告草案中，劳动荣军与社会部提出了总价值约1273.3亿越盾的援助资金。其主要受益对象为新冠孕妇、防疫一线女性医务人员和新冠孤儿。此外，帮助遭暴妇女儿童的服务体系也不断得到巩固和加强。

在各项扶持政策中，妇女一直被确定为优先对象，扶持项目往往比男性多，尤其是对于孕妇和感染新冠病毒的妇女。

越南劳动荣军与社会部副部长阮氏霞表示，各部门和机构正在加大对促进性别平等的宣传力度，努力落实“2021-2025年预防和应对基于性别的暴力计划”，同时落实针对孕妇、哺乳期妇女和女性新冠患者的优先政策。

值得一提的是，支持受疫情影响民众的大部分政策都与促进性别平等政策联系在一起，确保所有男女享有平等的权利和需求，从而促进性别平等，缩小社会生活各领域的性别差距，营造和谐公正的社会环境。

努力落实针对孕妇、哺乳期妇女和女性新冠患者的优先政策。图自互联网

阮氏霞女士在2021 年 9 月举行的亚太经合组织妇女与经济论坛部长级会议上发表讲话时说：“面对新冠肺炎疫情造成的困难，越南继续承诺并通过发布和实施到 2030 年促进性别平等的战略和计划，优先促进性别平等，并努力为实现APEC在拉塞雷纳妇女和包容性增长路线图中设定的目标做出贡献。”

这些扶持政策的同步和有效展开，帮助妇女改善生活水平，让她们树立信心，与国家共渡难关，同时还体现出党和国家及时、负责任的领导，赢得民众和企业的信任。相信越南妇女将在疫后恢复期的政策制定和社会领导与管理方面将发挥更加重要的作用。（未完待续）

周功宣

阮氏玉李

杜庆漓