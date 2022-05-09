努力保障和改善民生 促进经济社会快速增长

第四波新冠肺炎疫情爆发一年后，越南经济、社会逐渐恢复。当河内市，也是全国最后一个地方决定4月13日让学龄前儿童返校时，生活节奏已真正回归到正常的轨道。

2021年4月，越南新政府刚刚成立，也是越南面临自2021年4月27日爆发的第四波新冠肺炎疫情的最艰难时期。

2021年5月底，疫情蔓延至全国30多省市。仅仅一个半月，新增确诊病例数增加至10万多，近2个月后，新增确诊病例数超过70万。许多地方不得不采取前所未有且最具规模的保持社交距离措施。

面对疫情防控形势严峻复杂，死亡率迅速增加，政府、政府常务委员会、国家新冠肺炎疫情防控指导委员会已本着“把人民群众的身体健康和生命安全放在第一位”精神，多次召开会议，政府总理最终同意自7月19日起在南部主要经济区的19个省市实施社交距离措施。

这是一个非常艰难的决定，因为它会引起一系列经济和社会问题，但在新冠疫苗短缺背景下，这是必要举措。封锁措施、“零新冠”政策有助于遏制疫情扩散蔓延，维护民众的身体健康和生命安全。

疫情蔓延，经济停滞，数以百万计的工人不得不在极其困难的情况下返乡。报告数据显示，截至2021年12月15日，全国因疫情而返乡人员约220万。

其中，河内市返乡人员为44.71万、胡志明市返乡人员52.4万人、南方省份59.4万，其他省市67.6万。

在此背景下，一系列史无前例的政策出台并紧急实施，主要目标是做好各地尤其是实施保持社交距离措施的地方的民生保障工作。

2021年，政府总理决定发放超过15.8万吨大米，帮助受疫情影响群众渡过疫情难关。

2021年7月1日，政府出台了价值26万亿越盾的经济刺激计划，支持深受疫情影响的劳动人员和企业。

根据越南社会保险公司的统计数据，该公司仅用了7天的时间，完成了大量工作任务，包括为1123.8万名劳动者下调职业事故和疾病保险缴费，相当于4.32万亿越盾（约合1.8亿美元），超过16.1万名劳动者暂停缴纳价值超过1.12万亿越盾（约合4700万美元）的退休金和抚恤金，批准享受扶持政策的劳动人员名单（近310万人）等工作。

值得关注的是，从失业保险金拨出价值30万亿越盾（约合12.5亿美元），帮助劳动者和企业渡过疫情难关的扶持计划迅速得到落实。

越南社会保险公司总经理阮世孟表示，这是有史以来最具规模的现金扶持计划，体现了党和国家对受疫情影响企业和劳动者的关心支持和同舟共济精神。

在劳动者和企业最困难的时期，社会保险公司已迅速开展各类扶持政策。2021年，全国向74.2万家企业和4280万名劳动者提供近71.5万亿越盾（约合29.79亿美元）的扶持资金。

这些天，走在首都河内和胡志明市的街道上，大家都感觉到生活真正回到正常的轨道。

2021 年 10 月 11 日发布的关于安全、灵活适应和有效控制新冠肺炎疫情的第128号决议为实现防疫情促发展“双重目标”铺平道路。

在人民因第四波疫情爆发而遭受较长时间保持社交距离之际，政府颁布了这一决定，符合人民的期望。在经济方面，该决议对扭转2021年经济结果至关重要，让越南保持了经济增长势头。

为助力经济早日渡过难关，跟上全球经济复苏进程，同时为2021-2025年阶段经济社会发展创造基础，越南政府于2022年1月30日发布了关于社会经济恢复和发展计划的第11号决议，为受疫情影响的劳动者、企业、合作社及各经济产业提供支持，为经济复苏发展创造动力。

值得关注的是，政府决定为各工业园区、出口加工区、重点经济区的劳动人员提供3个月的房租补贴，其中向返岗员工提供每月100万越盾，在企业工作的员工提供每月50万越盾的补贴。

支持就业贷款总额为10万亿越盾（约合4.17亿美元），向个人和家庭贷款购买或租赁社会性住房的贷款总额为15万亿越盾（约合6.52亿美元）；为学生购买在线学习设备提供的贷款总额为3万亿越盾（约合1.25亿美元）。

此外，政府还拨出9万亿越盾（约合3.75亿美元）来实施2021-2030年国家少数民族和山区社会经济发展目标计划。

由于安全、灵活适应疫情和及时、果断地开展各项措施，2022年一季度越南社会经济开始起色。

在国际组织均下调2022年世界经济增长预测的背景下，越南经济仍呈现出积极复苏态势。尽管国内外通胀压力较大，2022年一季度GDP增速仍达5%以上，居民消费价格指数（CPI）在2%以下。

经济社会各方面活动逐步回归正常，人民、企业对政府的主张政策充满信心， 相信2022年第二季度和2022年全年越南经济将继续保持向好发展势头。（完）