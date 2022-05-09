第22届东南亚运动会（SEA Games 22）于2003年12月5日在美亭国家体育场开幕。这是越南第一次举办东南亚运动会，而这一事件在越南体育领域、国家经济发展和越南融入地区的进程中留下了深刻印记。

19年后，越南再次承办第31届东南亚运动会，为做好举办这一事件的各项筹备工作，由9个分委员会和1个执行委员会组成的第31届东南亚运动会组委会早就展开了多项重要工作，为本地区各国体育代表团运动员参加激烈的比赛做好了准备。

越南政府总理范明政指出， 本着“团结、统一、印象、安全、高效、节约”的精神和最高度责任，按照第31届东南亚运动会的“致力于更强大的东南亚”的口号，越南将成功举办第31届东南亚运动会。

第 31 届东南亚运动会的足球比赛于 5 月 6 日提前开赛。然后于 5 月 12 日在美亭国家体育场举行的第 31 届东南亚运动会开幕式后，近50 项其他赛事将正式开赛。这一东南亚地区最大的体育事件在越南首都河内和邻近的 11 个省市举行。

越南文化、体育与旅游部的体育总局副局长黎氏黄燕女士表示，越南为了举办本地区最大体育事件做出了巨大努力，希望能够为来到越南参加比赛的国际朋友提供最舒适的条件与服务。

早在2021年底，美亭国家体育场就开始进行改造升级，瞄准第31届东南亚运动会。作为举办开幕式、田径比赛、男足决赛的场地，到目前为止，越南最大体育场的所有改造升级项目都已经完功，随时展开各项重要任务。

于此同时，设在国家体育训练中心的射击场也按照亚洲质量标准进行了改造，升级。其设备全部从国外进口，使其成为东南亚最好的射击场之一，有资格举办奥运会标准比赛。

北江省、广宁省的每座设有近5000个座位的两座体育馆有望地区朋友对羽毛球和排球比赛的设备系统感到满意。越南的这两座顶级体育馆都是3年前新建的，配备了足够的现代化设备。

秉承“致力于更强大的东南亚”的口号，在越南举行的第31届东南亚运动会不仅奔向作为东南亚体育盛会的成功目标，更是一场团结友爱的盛会，同时也是本地区各国文化交流的平台。

出席第31届东南亚运动会的越南体育代表团出征仪式，越南政府常务副总理范平明说：“举办东南亚运动会体现了越南对推动东南亚地区体育运动的作用和责任，同时也表明越南是积极、主动且负责任的成员，为东盟的发展做出了充分贡献。”

同组织工作并行，第31届东南亚运动会怀着本地区体育盛会的高尚、顽强、创新、诚实精神的渴望。第31届东南亚运动会是首次包括所有奥林匹克运动会标准赛事的地区体育盛会，从而创造出一场公平竞赛、精彩纷呈的比赛。

参加第31届东南亚运动会的越南体育代表团共有1341名成员；其中运动员951人，教练员250人，专家30人，领队46人。越南体育总局主持工作副局长陈德奋先生担任越南体育代表团团长职位。

越南体育代表团将在第31届东南亚运动会的40/40项赛事、508/526项比赛内容角逐，预计将争取获得140枚或更多金牌，位居奖牌榜榜首。尤其是越南体育代表团决心成功卫冕男女足球两队的第一名。

参加第31届东南亚运动会，越南体育代表团提出获得140枚金牌，位居奖牌榜榜首的目标。

越南体育总局代表表示，体育总局与国家旅游局合作，将东南亚最大的体育盛会作为推广越南旅游，介绍越南国家形象与风土人情的机会。这似乎是一声邀请本地区和世界的运动员、球迷、游客来到越南——一个美丽、安全、友好且魅力的国家。（完）